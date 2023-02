Europa rezistă în fața recesiunii – TradeVille

Europa rezistă în fața recesiunii

Potrivit Comisiei Europene, se prognozeaza o crestere a economiei din zona euro de 0.9% in 2023, evitand astfel recesiunea, pe fondul unui nivel ridicat de stocare a gazelor naturale, care vor contribui la atenuarea crizei energetice. Pe de alta parte, conform sondajului Bloomberg, economia europeana va inregistra o contractie de 0.2% a PIB in primul trimestru al anului 2023, urmata de o revenire in urmatoarea perioada, care va conduce la o crestere a PIB de 0.4% in 2023. De asemenea, se asteapta ca BCE sa majoreze rata de politica monetara pana la un varf de 3.25%, in timp ce prima reducere a ratei este programata pentru al doilea trimestru din 2024. (Surse: Bloomberg (1); Bloomberg (2))

Salariile Tin Pasul Cu Inflatia

In luna decembrie 2022, castigul mediu salarial brut a inregistrat o crestere de 6.4% fata de luna anterioara, pana la valoarea de 7107 RON, in timp ce castigul mediu salarial net s-a majorat cu 6.2% vs noiembrie 2022 pana la 4107 RON. Cele mai mari valori ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in segmentul fabricarii produselor de cocserie si de prelucrare a titeiului (11540 RON), in timp ce la capatul opus, cele mai mici valori, se inregistreaza la fabricarea articolelor de imbracaminte (2361 RON). In majoritatea activitatilor din sectorul economic s-au inregistrat cresteri ale nivelului salarial mediu fata de luna precedenta, atat pe fondul acordarii primelor ocazionale, cat si a cresterii productiei si a incasarilor. (Sursa: INS)

Deficitul De Cont Curent Ia Amploare

Deficitul contului curent al balantei de plati a inregistrat o crestere de 52% comparativ cu anul precedent, inregistrand valoarea de 26.6 mld. EUR. Totodata, balanta bunurilor a consemnat un deficit suplimentar cu 9.2 mld. EUR, in timp ce balanta serviciilor a inregistrat un excedent mai mare cu 3.1 mld. EUR. De asemenea, datoria externa totala s-a majorat cu 6.1 mld. EUR, impulsionata de cresterea datoriei pe termen scurt, care s-a majorat cu 15.4% vs 2021, la 45 mld. EUR. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt a fost de 82.4%, comparativ cu 79.4% la 31 decembrie 2021. (Surse: BNR; Economica.net)

SUA Este Optimista In Privinta Economiei

Un sondaj realizat la sfarsitul saptamanii trecute arata ca sentimentul consumatorilor americani s-a imbunatatit in februarie, atingand un maxim al ultimelor 13 luni, dar gospodariile se asteapta totusi ca inflatia mai mare sa persiste in urmatoarele 12 luni. Astfel, indicele preliminar al sentimentului consumatorului a ajuns la 66.4 puncte – cel mai ridicat nivel din ianuarie 2022. Imbunatatirea sentimentului a fost datorata in mare parte de revenirea pietelor de capital si de vestile bune din piata muncii. Indicatorul privind asteptarile de inflatie pe un an a crescut la 4.2% in februarie, fata de 3.9% in ianuarie, fiind provocata cel mai probabil de o crestere recenta a preturilor la carburanti. (Sursa: Reuters)

2b Intelligent Soft Pret curent 3.66 RON ( -1.08% ) MCap 48.3M

Conducerea furnizorului de solutii de software, 2B Intelligent Soft S.A., a informat piata cu privire la castigarea unei proceduri de achizitie publica organizata de Distributie Energie Electrica Romania, in vederea implementarii solutiei Bento Field Service Management. Bento a participat in calitate de lider al unei asocieri, alaturi de EY Romania, valoarea totala a contractului care ar putea fi semnat se ridica la aproximativ 32 mil. RON. Cu toate acestea, procedura de achizitie publica se afla in termenul de contestare a deciziei de atribuire. (Sursa: BVB)

Oil Terminal Pret curent 0.1435 RON ( -1.03% ) MCap 83.5M P/E 5.3990

Oil Terminal a anuntat piata despre solicitarea actionarului Dumitrescu Andrei-Sebastian, cu o participatie de 17.24% din capitalul social al companiei, de introducere pe ordinea de zi a AGEA a punctelor: aprobarea tranzactionarii drepturilor de preferinta prevazute la art 1 din Hotararea AGEA nr. 4/21.03.2022 si aprobarea prelungirii termenelui de desfasurare a procedurii de majorare a capitalului social al societatii cu minim 60 de zile lucratoare sau cu o perioada mai lunga. (Sursa: BVB)

Romcab Mures Pret curent 0.1480 RON ( -2.63% ) MCap 34.7M P/E -0.7677

Romcab S.A. a anuntat ca unitatea de productie operata pe platforma din Targu Mures urmeaza sa intre intr-o perioada de revizie capitala, care se estimeaza a fi de trei saptamani. Cu toate acestea, conducerea companiei a anuntat ca va mentine, in aceasta perioada, fluxul de productie neintrerupt la fabrica sa din Acatari, judetul Mures, iar comenzile de la clienti nu vor fi afectate de aceasta operatiune. (Sursa: BVB)

Enel SpA Pret curent 5.403 EUR ( -0.13% ) MCap 54.9B

Grupul energetic Enel a raportat pentru intreg anul 2022 venituri in crestere cu 64% fata de anul precedent, pe fondul cresterii cantitatilor de energie produsa si comercializata precum si a cursului valutar favorabil. Indicatorul EBITDA curent a marcat o crestere de 2.6% in 2022, peste estimarile anterioare ale grupului, sustinuta de modelul de afaceri integrat si de performanta pozitiva a retelelor din America de Sud, in ciuda mediului geopolitic si economic nefavorabil. (Sursa: Economica.net)

Renault SA Pret curent 41.540 EUR (1.56% ) MCap 12.2B

Companiile auto Nissan si Renault au anuntat investitii de aproximativ 600 mil. USD pentru producerea a sase noi modele in India. Conform directorului operational al companiei japoneze, obiectivul este de a capta piata indiana, a 3-a ca marime din lume, si de a folosi aceasta tara ca baza de exporturi. Noile modele vor fi fabricate la uzina auto din Chennai, acolo unde compania detine si un centru de cercetare si dezvoltare. Capacitatea uzinei este de 500,000 de vehicule pe an, in timp ce anul trecut, vanzarile celor 2 companii in India se ridicau la aproximativ 122,000 vehicule. (Sursa: Reuters)

Toyota Motor Corporation Pret curent 143.86 USD (0.31% ) MCap 197B

Noul director general al Toyota, Koji Sato, a declarat la inceputul acestei saptamani ca societatea isi va spori oferta de baterii electrice, concentrandu-se pe marca sa de lux – Lexus, in timp ce va continua strategia de termen lung de explorare a altor tehnologii. Comentariile vin in contextul in care Koji Sato va prelua conducerea celui mai mare producator auto incepand cu 1 aprilie, iar compania a fost criticata in ultimul timp de reactia lenta de adoptare a tehnologiilor electrice. Totusi, reprezentatul companiei a tinut sa mentioneze ca nu se vor grabi sa adopte pe larg vehiculele electrice, urmarind obtinerea unor vehicule neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon prin alte tehnologii. (Surse: Reuters)

British Petroleum Pret curent 5.5510 GBP ( -0.87% ) MCap 103B

Anuntul supriza facut de BP, prin care societatea si-a redus obiectivele climatice, intentionand acum sa produca mai mult petrol si gaze pentru o perioada mai lunga, a provocat furia unor investitori axati pe mediul inconjurator, insa a fost primita pozitiv de catre piata. Pretul actiunilor companiei a crescut cu 17% in cursul saptamanii trecute. Astfel, compania care anterior anuntase ca are de gand sa reduca cu 40% emisiile de carbon pana in anul 2030, a declarat acum ca intentioneaza o reducere cu doar 25%, dar isi mentine angajamentul pe termen lung de a obtine emisii de carbon zero pana in 2050. Decizia BP ar putea fi rezultatul previziunilor pentru evolutia pretului petrolului, care se asteapta sa ramana elevat pentru mai mult timp. (Sursa: SeekingAlpha)

Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție

