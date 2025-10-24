Evoluția cifrei de afaceri din industrie – TradeVille

Comenzile industriale scad în august

În luna august 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut semnificativ cu 28,5% față de iulie și cu 4,9% comparativ cu august 2024, potrivit datelor INS. Scăderea a fost determinată în principal de reducerea comenzilor în industria bunurilor de capital (-8,4%), a bunurilor de uz curent (-1,3%) și a bunurilor intermediare (-0,2%), în timp ce segmentul bunurilor de folosință îndelungată a înregistrat o ușoară creștere de 0,4%. Totuși, în primele opt luni din 2025, comenzile noi din industrie au crescut per total cu 4,6% față de aceeași perioadă din 2024, evoluție susținută de avansurile din industriile bunurilor de folosință îndelungată (+11%), de uz curent (+7,7%), intermediare (+5,6%) și de capital (+3,3%). (Sursa: INS)

Evoluția cifrei de afaceri din industrie

În august 2025, cifra de afaceri din industrie a înregistrat o scădere semnificativă față de luna precedentă (-20,7%), în special în industria prelucrătoare și în bunurile de capital și de folosință îndelungată, în timp ce industria energetică a crescut (+7,3%). Comparativ cu august 2024, scăderea a fost mai moderată (-3,2%), fiind vizibile reduceri în bunurile de capital și de folosință îndelungată, iar energia a crescut (+8,5%). Pe ansamblu, în perioada 1.I–31.VIII.2025 cifra de afaceri a crescut cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, datorită evoluțiilor pozitive în industria extractivă, bunurile de folosință îndelungată și bunurile de uz curent, în timp ce sectorul energetic a înregistrat scădere. (Sursa: INS)

BOJ ar putea majora dobânda în decembrie

Fostul executiv al Băncii Japoniei, Eiji Maeda, a declarat că instituția ar putea majora dobânda de politică monetară la 0,75% în decembrie sau ianuarie, urmând o nouă creștere la 1% în vara anului viitor, pe fondul politicilor fiscale expansioniste ale noului premier Sanae Takaichi și al presiunilor inflaționiste persistente. Maeda avertizează că BOJ este deja „în urma curbei” în combaterea inflației, iar întârzierea normalizării politicii monetare amplifică dezechilibrele economice, inclusiv deprecierea yenului și creșterea prețurilor la locuințe. El estimează că economia Japoniei va continua să crească moderat, iar efectul tarifelor americane va fi mai redus decât se anticipa inițial. (Sursa: Reuters)

Cererea industrială din UK se prăbusește

Producătorii britanici anticipează cea mai slabă cerere pentru comenzi din 2020, potrivit Confederation of British Industry (CBI), pe fondul costurilor ridicate la energie și al incertitudinilor fiscale înaintea bugetului din noiembrie. Indicele comenzilor a scăzut în octombrie la -38, de la -27 în septembrie, atingând cel mai redus nivel din ultimul an, în timp ce comenzile pentru export au înregistrat cea mai mare contracție din decembrie. CBI avertizează că presiunile asupra costurilor și lipsa clarității privind politicile guvernamentale determină companiile să amâne angajările și investițiile. (Sursa: Reuters)

Transport Trade Services Preț curent 5.030 RON ( -1.37% ) MCap 905M P/E -25.895

În septembrie 2025, acțiunile TTS au înregistrat tranzacții în valoare totală de 7,19 mil. RON, în scădere cu 14,4% față de august și cu 86,5% față de septembrie 2024. Volumul total tranzacționat a fost de 1,44 mil. acțiuni, iar media zilnică a scăzut la 65.531 acțiuni. Lichiditatea a fost cu peste 76% sub pragul necesar pentru menținerea în indicele FTSE Global All Cap, însă TTS și-a păstrat poziția în cadrul acestuia. (Sursa: BVB)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 9.36 RON (1.63% ) MCap 36B P/E 11.78

Acțiunile Romgaz au urcat cu aproape 6% în două zile, după ce acționarii au aprobat o nouă emisiune de obligațiuni de până la 750 mil. EUR. Aceasta reprezintă a doua etapă din programul internațional EMTN, prin care compania poate atrage până la 1,5 mld. EUR pentru finanțarea proiectelor, inclusiv pentru Neptun Deep. Acțiunile SNG s-au apreciat cu 72% în ultimul an, atingând o capitalizare de 35 mld. RON. (Sursa: ZF)

Kering SA Preț curent 343.75 EUR (8.30% ) MCap 42.8B

Acțiunile Kering au crescut cu peste 9% după ce compania a raportat un T3 peste așteptări, cu venituri de 3,42 mld. EUR (−5% YoY), peste estimarea de 3,31 mld. EUR. Vânzările Gucci au scăzut cu 14%, dar s-au îmbunătățit semnificativ față de T2, când au marcat o scădere de 25%. Vânzarea diviziei de cosmetice către L’Oréal pentru 4,7 mld. USD și creșterea peste așteptări a celorlalte branduri susțin planul de redresare al companiei, considerat de analiști un pas clar spre revenire. (Sursa: CNBC)

Reddit Preț curent 200.80 USD (1.90% ) MCap 4.73B

Reddit a intentat un proces împotriva companiei de inteligență artificială Perplexity, acuzând-o că a folosit ilegal conținutul utilizatorilor pentru antrenarea modelelor sale AI. Plângerea, depusă la o instanță federală din New York, îi vizează și pe partenerii tehnici Oxylabs, AWMProxy și SerpApi, acuzați că au ascuns activitatea de colectare a datelor. Procesul evidențiază tensiunile tot mai mari dintre platformele de conținut și companiile AI în privința drepturilor asupra datelor, în condițiile în care Reddit câștigă deja venituri semnificative din acorduri de licențiere cu Google și OpenAI. (Sursa: CNBC)

NOKIA Preț curent 5.246 EUR (10.91% ) MCap 29.8B

Acțiunile Nokia au crescut cu până la 12% după ce compania a raportat în T3 un profit operațional ajustat de 435 mil. EUR, cu 34% peste estimarea analiștilor. Veniturile au ajuns la 4,83 mld. EUR, peste prognoza de 4,63 mld. EUR, în urcare față de anul anterior, impulsionate de cererea pentru servicii AI și cloud. CEO-ul Justin Hotard a declarat că Nokia se află „în fazele timpurii ale unui superciclu AI” și că diversificarea către centre de date și inteligență artificială începe să dea rezultate. Compania și-a menținut estimarea de profit anual între 1,7 – 2,2 mld. EUR. (Sursa: Bloomberg)

Renault SA Preț curent 34.25 EUR ( -2.89% ) MCap 10.1B

Renault a raportat în T3 o creștere de 6,8% a veniturilor, la 11,4 mld. EUR, susținută de cererea pentru modele noi, precum Dacia Bigster, și de avansul de 18% al diviziei financiare. Deși rezultatul a fost ușor sub estimări, compania și-a menținut prognoza anuală, menționând o creștere a comenzilor și o bună gestionare a stocurilor. Noul CEO, François Provost, continuă strategia de transformare axată pe electrificare și parteneriate globale, inclusiv prin discuții cu Chery Automobile în America de Sud. (Sursa: Bloomberg)

Unilever Plc Preț curent 46.87 GBP (0.73% ) MCap 120B

În al treilea trimestru din 2025, Unilever a înregistrat vânzări peste așteptări, stimulate de cererea puternică din piețele dezvoltate, în special America de Nord. Compania continuă planul de redresare, inclusiv separarea diviziei de înghețată, deși aceasta a fost întârziată temporar de închiderea guvernului SUA. Grupul își propune economii de 800 mil. EUR și reducerea costurilor de restructurare, în timp ce gestionează provocările din America Latină cauzate de fluctuațiile valutare și prețuri prea mari în anumite categorii. În ciuda acestor dificultăți, Unilever rămâne optimistă, estimând pentru anul 2025 creșteri ale vânzărilor cuprinse între 3% și 5%. (Sursa: Bloomberg)

American Airlines Group Preț curent 12.77 USD (5.62% ) MCap 8.34T

Acțiunile American Airlines au urcat după ce compania a raportat o pierdere ajustată de 0,17 USD/acțiune în T3, mai mică decât estimarea de −0,28 USD, și venituri de 13,69 mld. USD, ușor peste așteptările de 13,63 mld. USD, în creștere cu aproximativ 1% față de anul anterior. Transportatorul a îmbunătățit estimările pentru T4, anticipând un profit între 0,45 - 0,75 USD/acțiune (vs. 0,31 USD estimat) și un profit anual între 0,65 – 0,95 USD/acțiune, peste proiecția Wall Street de 0,43 USD. (Sursa: CNBC)

Intel Corporation Preț curent 38.24 USD (3.58% ) MCap 172B

Acțiunile Intel au crescut cu 5% după ce compania a raportat un profit ajustat de 0,23 USD/acțiune în T3, peste estimările de 0,01 USD, și o marjă brută de 40% (vs. 35,7% estimat). Veniturile pentru trimestrul următor sunt estimate între 12,8 și 13,8 mld. USD, în linie cu prognozele pieței. Rezultatele pozitive au fost susținute de măsurile de reducere a costurilor și de noile investiții strategice, în valoare de peste 15 mld. USD, din partea Nvidia, SoftBank și a guvernului SUA, care au consolidat redresarea companiei după un an dificil. (Sursa: Yahoo Finance)

Evenimente corporative: BVB / INTL

Calendar raportari financiare: BVB

