Evoluția indicelui BET în ultimii 7 ani – TradeVille

Evoluția Indicelui BET în Ultimii 7 Ani

In 2023, indicele de referință BET aproape și-a dublat valoarea față de 2017, când a atins nivelul de 7,753.7 puncte, fiind totodată cu 500 de puncte peste maximul in 2007, înainte de criza financiara. La finalul anului 2023, indicele BET a ajuns la 15,371.1 puncte, marcând o creștere de 32.3%. In ultimii 7 ani, indicele BET a avut o alternanta constanta de creșteri si scăderi. Practic nu au existat doi ani consecutivi pe plus sau pe minus, iar anii de creșteri au adus de fiecare data aprecieri mai mari de 30%. (Sursa: ZF)

Microfruits Vine La Bursa

Microfruits, una dintre cele trei companii care au aplicat pentru fondurile PNRR prin programul „Listarea la bursă a întreprinderilor”, are în vedere vânzarea pachetului minoritar de acțiuni pentru care și-a propus sa obțină între 20 si 40 de mil. EUR. Banii urmează să fie investiți într-o fabrica de ambalare a produselor și pentru dezvoltarea fabricii de sucuri fresh. Listarea la BVB este estimată să se desfășoare în următoarele șase luni. (Sursa: Economica)

India, Pași Spre Locul 3 Mondial

Ministerul Finanțelor din India prognozează că țara va deveni a treia cea mai mare economie a lumii până în 2027, cu un Produs Intern Brut de 5 trilioane USD. Raportul ministerului anticipează o rata de creștere a economiei de 7% sau mai mare, in anul fiscal 2024, marcând al treilea an consecutiv de creștere al PIB-ului. PIB-ul actual al Indiei este de 3.7 trilioane USD, aceasta fiind a cincea cea mai mare economie la nivel global, situând-se in spatele SUA, Chinei, Japoniei si Germaniei. (Sursa: CNBC)

Economia Germana, Contracție In Trimestrul Patru

Economia germana a înregistrat o contracție în ultimele 3 luni ale anului 2023, economiștii prognozând că ar putea intra într-o altă recesiune tehnică în primul trimestru al anului 2024. Produsul Intern Brut al țării s-a contractat cu 0.3% în al patrulea trimestru față de trimestrul anterior, in linie cu așteptările analiștilor. Cauzele contracției au fost inflația persistenta, prețurile ridicate la energie și cererea slabă la export. Pentru primul trimestru al anului 2024, analiștii estimează o scădere a PIB-ului de 0.2%. (Sursa: Reuters)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.040 RON (1.46% ) MCap 1.24B P/E 13.694

Un acționar majoritar al Aquila Part Prod a cedat 8.33% din totalul acțiunilor companiei printr-o tranzacție care s-a ridicat la 96 mil. RON. Prețul final din oferta a fost de 0.96 RON, cu 9.4% sub prețul de închidere din ședința de tranzacționare de joi. In alte știri, Aquila a obținut din nou un scor VEKTOR maxim, de 10 din 10, pentru al doilea an consecutiv. (Surse: ZF;BVB)

Romgaz Pret curent 51.00 RON (1.80% ) MCap 19.6B P/E 7.93

Romgaz, cel mai mare producător de gaze din Romania, a raportat un volum preliminar de gaze naturale extrase in scădere cu 3% fata de anul precedent si o scădere de 2.9% a producției totale de hidrocarburi. In ceea ce privește producția de energie electrica a centralei de la Iernut, aceasta a marcat o scădere cu 13% comparativ cu anul anterior. In alte știri s-a anunțat faptul ca Romgaz se pregătește sa emită in 2024 un pachet de obligațiuni in valoare de 2.5 mld. RON, in vederea finanțării cheltuielilor asociate proiectului Neptun Deep. (Surse: BVB;Profit.ro)

2Performant Network Pret curent 2.54 RON ( -1.93% ) MCap 33.1M P/E 28.40

In cadrul evenimentului Business League Awards Gala, 2Performant Network a informat investitorii despre o serie de planuri de dezvoltare. Astfel, aceștia doresc sa lanseze atât Vote per Sale pe 29 ianuarie 2024, cat si Mentors Feature si website-ul BusinessLeague.com pe 1 aprilie 2024, iar pe 2 mai 2024, compania reîncepe Community Meetups. (Sursa: BVB)

Hsbc Holdings Pret curent 6.220 GBP (0.81% ) MCap 125B

HSBC a primit o amenda de 73 mil. USD din partea Autorității de Reglementare Prudentiala din Marea Britanie (PRA) pentru "deficiente grave" in ceea ce privește protejarea deponenților, încălcând normele de protecție ale clienților in cazul falimentului bancar. HSBC a identificat in mod incorect depozitele eligibile pentru sistemul de compensare ale serviciilor financiare, încălcând astfel normele de protecție ale depozitelor. Este cea de-a doua cea mai mare amenda aplicata vreodată de PRA unei instituții bancare. (Sursa: Reuters)

Renault SA Pret curent 34.760 EUR (1.33% ) MCap 10.2B

Acțiunile Renault au crescut cu 5% la începutul sesiunii de tranzacționare, după ce compania a decis sa anuleze oferta publica inițială pentru listarea noii sale afaceri cu vehicule electrice si software, Ampere. IPO-ul, inițial poziționat ca un rival pentru Tesla si producătorii chinezi de vehicule electrice, făcea parte din strategia Renault de a profita de piața in creștere a vehiculelor electrice. Renault a invocat condițiile pieței si creșterea rentabilității ca motive pentru renunțarea la listare. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 72.81 USD ( -1.05% ) MCap 186B

Xreal, compania de ochelari AR ("Augmented Reality") susținută de Alibaba, rivalul Apple in ceea ce privește ochelarii Vision Pro, a obținut o finanțare de 60 mil. USD, ajungând la o evaluare de peste 1 mld. USD, marcând statutul de unicorn in industria ochelarilor AR. Cel mai recent model, Air 2 Ultra, are un preț de 699 USD, livrările urmând sa debuteze in luna martie. Xreal a raportat ca a livrat 350,000 de ochelari AR de la lansarea sa din 2017 si intenționează sa utilizeze noua finanțare pentru cercetare si dezvoltare si pentru extinderea fabricii. Investiția totala in Xreal se ridica acum la 300 mil. USD. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Pret curent 409.75 USD (0.63% ) MCap 3.01T P/E 41.71

Cea mai valoroasa companie din punct de vedere al capitalizării bursiere, Microsoft, a anunțat rezultate trimestriale peste așteptările analiștilor de pe Wall Street. Veniturile au crescut cu 17.6% comparativ cu anul trecut, însumând 62.02 mld. USD. Profitul net de 21.87 mld. USD, echivalentul a 2.93 USD/acțiune a crescut de la 16.43 mld. USD raportat in 2022. Veniturile din Azure si alte servicii cloud au crescut cu 30%, cu aproximativ 2% mai mult decât consensul analiștilor. (Sursa: CNBC)

Alphabet Inc. - clasa A Pret curent 152.390 USD ( -0.73% ) MCap 1.91T

Alphabet a raportat cel mai bun trimestru din punct de vedere al creșterii veniturilor de la începutul anului 2022 încoace. Vânzările trimestriale au crescut cu 13%. Cu toate acestea, veniturile din segmentul de publicitate, care au totalizat puțin peste 65 mld. USD, au fost sub așteptările analiștilor de pe Wall Street. La 10 minute după publicarea raportului, prețul acțiunilor a scăzut cu 4%. (Sursa: CNBC)

Advanced Micro Devices Pret curent 177.36 USD ( -0.26% ) MCap 275B P/E -11,035.75

Prețul acțiunilor Advanced Micro Devices a scăzut in ședința de after hours după ce compania a oferit o prognoza dezamăgitoare privind veniturile din trimestrul curent. Producătorul de cipuri a raportat pentru trimestrul 4 un profit ajustat pe acțiune de 0.77 USD, in linie cu estimările analiștilor de la FactSet. Veniturile trimestriale de 6.2 mld. USD, au fost cu aproximativ 700 mil. USD mai mari decât consensul analiștilor. (Sursa: Barron’s)

