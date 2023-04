Evoluție pozitivă pentru comerțul cu ridicata – TradeVille

Evoluție pozitivă pentru comerțul cu ridicata

In luna februarie 2022, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a crescut ca serie bruta cu 8.7% vs ianuarie 2023 si cu 7.3% fata de februarie 2022. Fata de luna ianuarie a anului curent, creșterea s-a datorat majorării cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata al produselor agricole si animalelor vii ( +26.8% vs ianuarie 2022) cat si al altor produse specializate (+14.3% vs ianuarie 2022). Fata de februarie 2022, principalele creșteri s-au înregistrat pentru echipamentele de telecomunicații (+30.9%) si pentru produsele alimentare (+11%). (Sursa: INS)

Romania Așteaptă Decizia Comisiei Europene Cu Privire La Importurile Cerealelor Ucrainene

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a precizat ca Romania nu va interzice in mod unilateral importurile de cereale ucrainene, urmărind, in schimb, deciziile pe care le va lua Comisia Europeana in scopul oferirii de sprijin pentru producătorii de cereale din Europa Centrala si de Est. Romania este, de altfel, singura tara dintre cele cinci state ale Europei Centrale si de Est care nu a sistat importurile de cereale ucrainene, in pofida influentei negative asupra situației producătorilor locali. (Sursa: Reuters)

Creditele Ipotecare Tot Mai Greu Accesibile

Rata media a dobânzii pentru creditele ipotecare din SUA cu o rata de dobânda fixa pe 30 de ani a crescut la 6.43% de la 6.3% săptămâna precedenta. In consecința, cererile pentru creditele ipotecare pentru achiziționarea unei locuințe au scăzut cu 10% fata de săptămâna precedenta, si cu 36% fata de aceeași săptămâna din 2022, pe fondul înăspririi condițiilor de creditare. De asemenea, cererile de refinanțare a unui credit pentru locuințe au scăzut cu 56% fata de anul trecut, si cu 6% fata de săptămâna precedenta. Conform sondajului Mortgage News Daily, ratele la creditele ipotecare au fluctuat intre 6% si 7% in ultima perioada, iar preturile locuințelor nu s-au corectat încă suficient de mult. (Sursa: CNBC)

Sectorul Serviciilor Stimulează Activitatea Companiilor Germane

Activitatea companiilor germane a crescut pentru a treia luna consecutiv in luna aprilie, stimulata de o redresare a sectorului serviciilor care a compensat declinul industriei prelucrătoare. Indicele PMI, care urmărește sectoarele serviciilor si al industriei prelucrătoare a crescut la un maxim al ultimelor 12 luni, pana la 53.9. Performantele pozitive din sectorul serviciilor au fost susținute de creșterea cererii, indicatorul PMI pentru servicii înregistrând un salt de 3.7% fata de luna martie. Conform economistului șef al Hamburg Commercial Bank, piața forței de munca va rămâne restrânsa in Germania, in timp ce sectorul serviciilor ar urma sa se confrunte cu creșteri puternice ale costurilor . (Sursa: Reuters)

Bittnet Systems București Preț curent 0.296 RON ( -1.33% ) MCap 187M P/E -102.451

Grupul Bittnet a anunțat ca urmărește ca fiecare din pilonii de business ai companiei sa aibă acces la instrumentele pieței de capital. Prin urmare, Fort, compania de cybersecurity din cadrul grupului, urmează sa fie listata pe piața AeRO începând cu 2023 printr-un plasament privat. Investitorii pot astfel opta sa investească separat într-o companie din cadrul grupului, fără a fi influențați si de ceilalți piloni de business. De asemenea, grupul a anuntat ca incepand din acest an, focusul se va îndrepta către profitabilitate, pastrandu-se, totodată, angajamentul de realizare a unei cifre de afaceri de 500 mil. RON pana in 2024. (Sursa: Financial Intelligence)

TESLA INC. Preț curent 165.08 USD (1.28% ) MCap 488B P/E 38.89

Tesla a majorat preturile pentru vehiculele sale electrice Premium Model S si X pe piața din SUA. Tesla a redus preturile la nivel global din ianuarie, înregistrând o serie de 6 reduceri consecutive pentru a stimula cererea si a creste volumul vânzărilor, in special pentru modelele mai ieftine. Conform directorului general al Tesla, Elon Musk, producătorul de vehicule electrice va acorda prioritate creșterii vânzărilor in fata profitului, pe fondul unei economii in scădere. Decizia vine in contextul in care directorul financiar al rivalilor de la Ford a anunțat ca Tesla risca sa lanseze un nou război al preturilor pe piața EV, transformând mașinile in mărfuri. In alte știri, SQM, companie din Chile care aprovizionează Tesla cu litiu pentru baterii auto si-ar putea vedea operațiunile naționalizate de către guvernul din Chile. (Surse: Reuters;Bloomberg)

Boeing Co Preț curent 205.15 USD ( -1.00% ) MCap 122B P/E -24.79

Administrația Aviației Civile din China a publicat un raport din care reiese ca permite reluarea livrărilor de aeronave Boeing 737, pe teritoriul tarii. Din perspectiva Boeing, documentul reprezenta ultima cerința tehnica pe care trebuia sa o îndeplinească înainte de reînceperea livrărilor de aeronave 737 MAX. Deși operatorii locali de zboruri aeriene au reluat zborurile cu aeronave model 737 MAX, încă din luna ianuarie, livrările au rămas suspendate timp de 4 ani. Pe lângă faptul ca Boeing poate relua livrările, operatorii locali semnalează ca sunt dispuși sa plaseze noi comenzi producătorului american. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 212.52 USD ( -1.10% ) MCap 562B P/E 24.24

Mark Zuckerberg, CEO al Meta Platforms, a transmis angajaților companiei ca nu exclude posibilitatea unor noi concedieri, adăugând ca nu se așteaptă ca noile angajări sa se mai desfășoare intr-un ritm la fel de rapid precum cel de la începutul anului trecut. Încă din luna noiembrie 2022, Meta Platforms a anunțat ca va disponibiliza 21,000 de angajați, reprezentând un sfert din forța totala de munca. (Sursa: The Wall Street Journal)

Credit Suisse Group Ag Preț curent 0.8912 USD (0.13% ) MCap 2.32B

Anumiți deținători ai obligațiunilor Credit Suisse, care au fost anulate prin decizia autorității de reglementare bancara din Elveția, in contextul preluării băncii de către UBS, cheamă in judecata autoritatea pentru decizia respectiva. Înainte de a fi anulate, investițiile acestora se ridicau la 4.5 mld. USD, dintr-un total de 17 mld. USD, deținute împreuna cu alți obligatori. Litigiul clatină încrederea in nivelul de stabilitate perceput de către investitori cu privire la sistemul bancar elvețian. (Sursa: Financial Times)

The Procter & Gamble Company (p&g) Preț curent 156.07 USD (3.46% ) MCap 387B P/E 27.12

Compania Procter & Gamble, cu operațiuni si in Romania, a raportat vânzări nete trimestriale in valoare de 20.1 mld. USD, in creștere cu 3.5% comparativ cu același trimestru din anul anterior si cu 750 mil. USD peste cat anticipau analiștii. In ceea ce privește profitul net trimestrial non-GAAP, acesta a fost de 1.37 USD/acțiune, cu 0.05 USD/acțiune mai mult decât estimările. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunii a înregistrat o creștere de peste 1.5% in ședința de pre-market de vineri de pe Wall Street. (Sursa: CNBC)

