Exporturile Chinei, în scădere – TradeVille

Ministerul Finanțelor a lansat pe 8 septembrie 2025 a noua ediție a programului Tezaur, oferind titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6.90%, 7.50% și 7.85%. Subscrierile pot fi realizate în perioada 8 septembrie – 3 octombrie. Titlurile, cu valoare nominală de 1 RON, sunt transferabile, pot fi răscumpărate anticipat, iar veniturile obținute sunt neimpozabile. Programul este accesibil persoanelor fizice de peste 18 ani, iar fondurile atrase vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice. (Sursa: ZF)

OPEC+ crește producția din octombrie

OPEC+ a decis să crească producția de petrol începând din octombrie cu 137.000 barili/zi, un ritm mult mai redus față de lunile precedente, într-o mișcare surprinzătoare menită să recâștige cota de piață, chiar dacă cererea globală se așteaptă să încetinească. Decizia marchează începerea devansată a relaxării unui al doilea pachet de reduceri de 1.65 mil. barili/zi, după ce primul pachet de 2.5 mil. barili/zi fusese deja eliminat. Analiștii consideră că măsura transmite un semnal mai degrabă strategic decât legat de volume, indicând că OPEC+ pune accent pe cota de piață în detrimentul prețurilor, care au scăzut cu circa 15% în 2025, Brent închizând vineri la 65.50 USD/baril și WTI la 61.87 USD/baril. (Sursa: CNBC)

Exporturile Chinei, în scădere

Exporturile Chinei către SUA au scăzut cu 33% în august, iar creșterea totală a exporturilor s-a redus la 4.4%, cel mai slab ritm din ultimele șase luni. Importurile din SUA au coborât cu 16%, iar importurile totale au avansat cu 1.3%. În primele opt luni din 2025, livrările către SUA au scăzut cu 15.5%, în timp ce exporturile către UE, ASEAN și Africa au crescut. Pe fondul cererii interne slabe și al presiunilor deflaționiste, analiștii estimează că Banca Populară a Chinei va reduce dobânda de politică monetară pentru a susține economia. (Sursa: CNBC)

Industria germană se redresează

Producția industrială din Germania a crescut cu 1.3% în iulie față de luna precedentă, peste așteptările de 1%, marcând primul avans din martie, fiind susținută de sectorul utilajelor și echipamentelor. Rezultatele indică un start pozitiv pentru T3, după contracția de 0.3% din T2, deși comenzile din industrie au marcat o scădere în aceeași perioadă. (Sursa: Bloomberg)

Farmaceutica Remedia

Farmaceutica Remedia a intrat în acționariatul clinicii de recuperare Novoengrama din Cluj-Napoca, prin achiziția unui pachet de 24%, deținut anterior integral de medicul Miruna Holdis. Compania își propune să se extindă către servicii medicale și să construiască parteneriate prin care să răspundă provocărilor din piață și să își consolideze poziția în sistemul de sănătate. (Sursa: ZF)

Oil Terminal

Acțiunile Oil Terminal au scăzut cu peste 4.5% de la publicarea rezultatelor din primul semestru, când compania a raportat un profit net de 13 mil. RON, de aproape trei ori mai mic față de anul precedent. Veniturile din servicii au coborât cu 20%, la 184 mil. RON, iar cheltuielile operaționale au scăzut cu 10%, la 165.6 mil. RON. (Sursa: ZF)

Alibaba Group Holding Ltd

X Square Robot, startup chinez specializat în roboți umanoizi, a obținut 100 mil. USD într-o rundă de finanțare condusă de Alibaba Cloud, ridicând totalul investițiilor atrase la 280 mil. USD. Compania, care domină segmentul de roboți umanoizi în China, a prezentat modelul AI open-source Wall-OSS și noul robot Quanta X2, dotat cu funcții avansate de curățare și control al presiunii. X Square obține deja venituri din colaborări cu școli și hoteluri și are în plan un IPO în 2026, vizând extinderea pe piețe precum Japonia și Singapore. (Sursa: CNBC)

Volkswagen AG

Volkswagen își propune să își consolideze dominația pe piața europeană a mașinilor electrice prin lansarea unor modele compacte și accesibile. CEO-ul Oliver Blume a declarat pentru CNBC că noua gamă, care include conceptul ID. Cross, va intra pe piață în prima jumătate a anului viitor, cu un preț de pornire de aproximativ 25.000 EUR. Acesta este al patrulea model electric lansat, după ID.2 all, ID. GTI Concept și ID. EVERY1. Volkswagen deține deja o cotă de piață de 28% în piața mașinilor electrice din Europa și își propune extinderea acesteia. (Sursa: CNBC)

Nvidia

Citi a redus ținta de preț pentru acțiunile Nvidia cu 10 USD, la 210 USD, din cauza intensificării competiției pe piața cipurilor de inteligență artificială. Analistul Atif Malik a menținut recomandarea de cumpărare, dar estimează vânzări de GPU cu circa 4% mai mici în 2026. Broadcom și Google devin rivali tot mai puternici, cu comenzi mari de cipuri personalizate și creșterea utilizării TPU-urilor. Acțiunile Nvidia au scăzut cu aproape 9% în ultima lună, pe fondul unor venituri sub așteptări din segmentul de data center și al dependenței ridicate de câțiva clienți mari. (Sursa: CNBC)

