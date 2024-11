Exporturile de cereale, în scădere – TradeVille

Comerțul cu autovehicule continuă să crească

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 10.2%, ca serie brută, în luna septembrie 2024, față de luna precedentă, în timp ce, față de anul trecut, creșterea a fost de 1.8%. În primele 10 luni din an, volumul cifrei de afaceri s-a majorat cu 1.6%, cele mai mari creșteri fiind înregistrate în cazul comerțului cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (+18.7%), comerțului cu piese și accesorii pentru autovehicule (+7.6%) și comerțului cu autovehicule (+1.8%). Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 15.6% în primele 10 luni din 2024 comparativ cu perioada similară a anului precedent. (Sursa: INS)

Lucrările de construcții, în septembrie 2024

Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 6.1%, ca serie brută, în luna septembrie 2024, față de luna august 2024, și cu 2.4% față de luna septembrie 2023. În perioada ianuarie-septembrie 2024, performanța a fost însă negativă, de -2.6%, ca urmare a scăderilor înregistrate de lucrările de întreținere și reparații curente (-8.2%) și de lucrările de construcții noi (-2%). (Sursa: INS)

Exporturile de cereale, în scădere

Exporturile de cereale ale României au scăzut cu 18% în primele opt luni ale anului, ajungând la 2.39 mld. EUR, marcând al doilea an consecutiv de declin semnificativ. Cerealele au reprezentat doar 3.9% din totalul exporturilor si 54.2% din livrările de mâncare și animale vii, în scădere față de anul precedent. În paralel, exporturile de produse alimentare procesate au crescut ușor cu 2.1%, totalizând 1.9 mld. EUR, dar nu au compensat pierderile din segmentul cerealelor. Per total, România a încasat 4.4 mld. EUR din exporturi de alimente și animale vii, cu 10.5% mai puțin față de anul trecut, în timp ce importurile pe acest segment au crescut cu 2.3%, generând un deficit comercial de 2.8 mld. EUR. (Sursa: Economica.net)

Bitcoin “to the moon”

Bitcoin a depășit 98,000 USD/unitate pentru prima data, câștigând peste 130% în 2024, alimentat de speculațiile ca o potențială a doua președinție a lui Donald Trump ar putea inaugura o era pro-crypto cu reglementari de susținere și o posibilă rezervă națională Bitcoin. Raliul, declanșat de creșteri ale activității pe piața futures și de lichidări scurte în valoare totala de 88 mil. USD in 24 de ore, a stimulat, de asemenea, acțiunile legate de cripto, cum ar fi Coinbase si MicroStrategy. Analiștii considera ca Bitcoin este pregătită pentru noi câștiguri, nivelul psihologic cheie de 100,000 USD/unitate urmând să fie probabil testat în curând, deoarece piața anticipează presiuni inflaționiste și schimbări în rolul internațional al dolarului sub un nou mandat Trump. (Sursa: CNBC)

2B Intelligent Soft Preț curent 12.25 RON (0.41% ) MCap 167M P/E 8.70

2B Intelligent Soft (BENTO) a raportat un profit net de 14.4 mil. RON în primele noua luni din 2024, în creștere cu 19% față de anul anterior. Veniturile din exploatare au crescut cu 67%, ajungând la 65 mil. RON, în timp ce cheltuielile au urcat cu 97%, totalizând 47.8 mil. RON. Divizia de „IT, Infrastructura și Cloud” a generat 68% din veniturile totale, iar divizia „Dezvoltare Software” a contribuit cu 30%. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 5.020 RON ( -0.20% ) MCap 903M P/E 10.698

După 8 zile consecutive de scădere, transportatorul de mărfuri Transport Trade Services a înregistrat o apreciere a cotației de 2.4%. Prețul a cunoscut o creștere în contextul publicării raportului aferent primelor 9 luni ale acestui an, în ciuda raportării unui profit în scădere cu 88% la nivel de grup. (Sursa: ZF)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.2130 RON (5.45% ) MCap 503M P/E -8.7414

Ipopema Securities, casa de brokeraj poloneza, a emis un rating conform căruia dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor ar valora cu 59% mai mult față de prețul curent de tranzacționare. Aprecierea optimista a prețului vine în urma rezolvării problemei apartamentelor vândute și a viziunii unui T4 „puternic și diferit de tendința recentă”. (Sursa: ZF)

Med Life Preț curent 6.180 RON (0.00% ) MCap 3.28B P/E 396.862

MedLife a anunțat inaugurarea primului spital multidisciplinar din Oltenia. Spitalul, sub numele de MedLife Craiova, are o suprafață de 3,400 mp și a implicat o investiție de cca. 6 mil. EUR, oferind acum pacienților un circuit integral de servicii medicale. Acum, MedLife are un portofoliu de 15 unități spitalicești în România, consolidându-și poziția de operator cu cea mai mare rețea de unități medicale private la nivel național. (Sursa: BVB)

Baidu Preț curent 80.520 USD ( -7.18% ) MCap 28.4B

Baidu a raportat o scădere anuală de 3% a veniturilor din trimestrul al treilea, ajungând la 4.78 mld. USD, dar a depășit așteptările pieței, cu o creștere de 14% a profitului net, până la 1.09 mld. USD, susținută de o creștere de 12% a veniturilor din afacerile de cloud AI, care au atins 1.1 mld. USD. În ciuda slăbiciunilor continue în marketingul online, strategia axata pe AI a Baidu, inclusiv succesul chatbot-ului Ernie cu 430 mil. de utilizatori și progresele în transportul autonom prin Apollo Go, continuă să sprijine creșterea companiei. De asemenea, compania a anunțat produse noi bazate pe AI, precum ochelarii Xiaodu AI, și a implementat o rotație managerială pentru susținerea inițiativelor strategice. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Preț curent 341.89 USD ( -0.04% ) MCap 1.07T

Tesla întârzie să facă rețeaua Supercharger accesibila altor mărci de vehicule, doar 100 dintre cele 2,500 de stații din SUA fiind modernizate pentru alte mărci. În ciuda promisiunilor de a deschide rețeaua și de a furniza adaptoare, implementarea a fost neuniformă, lăsând mulți șoferi să aștepte soluții costisitoare și întârziate. Rețelele rivale precum EVgo și ChargePoint se extind rapid, diminuând avantajul competitiv al Tesla pe măsură ce aceasta se îndreaptă spre a deveni mai mult un furnizor de utilități. Cu toate acestea, până în 2030, Tesla ar putea câștiga până la 3 mld. USD pe an din încărcarea altor mărci de vehicule electrice, o tranziție care se așteaptă să accelereze adoptarea vehiculelor electrice în SUA și de care Tesla va beneficia indirect. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

