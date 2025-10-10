Exporturile Germaniei, în scădere – TradeVille

Titluri Fidelis disponibile de astăzi

Perioada de subscriere pentru noile titluri de stat Fidelis va avea loc între 10 și 17 octombrie 2025. Investitorii pot opta pentru emisiuni în RON, cu dobânzi anuale între 7,2% și 7,9% (8,2% pentru donatorii de sânge), sau pentru emisiuni în EUR, care oferă randamente între 4,15% și 6,5%. Dobânzile se plătesc anual, veniturile sunt scutite de impozit, iar titlurile vor putea fi tranzacționate pe Bursa de Valori București începând cu 22 octombrie 2025. În plus, investitorii au posibilitatea de a-și gestiona flexibil portofoliul, putând vinde titlurile înainte de maturitate, în funcție de evoluția prețului de piață. (Sursa: Fidelis.ro)

Scădere ușoară pe piața rezidențială

În primele nouă luni din 2025, în România s-au vândut peste 119.500 de locuințe, un nivel similar cu cel din perioada precedentă (-0,3%), potrivit datelor SVN România și ANCPI. În regiunea București-Ilfov s-au tranzacționat aproximativ 41.500 de unități, în scădere cu 3,4% față de anul trecut, însă cu o îmbunătățire față de declinul de 7,9% din primul semestru. În București, vânzările au scăzut cu 4,4%, în timp ce în Ilfov au crescut cu 2,2%. Reducerea numărului de locuințe noi finalizate (-3%) și eliminarea facilității de TVA pentru locuințe noi au influențat piața, dar segmentele middle-market și premium au rămas stabile. Constanța a devenit cea mai mare piață rezidențială regională după București-Ilfov, cu vânzări în creștere cu 17,4%, urmată de Cluj (+6,6%), în timp ce Timiș (-14,2%) și Brașov (-8,5%) au înregistrat scăderi. (Sursa: Profit.ro)

Bull marketul american rămâne puternic după trei ani

S&P 500 a crescut cu aproape 90% din octombrie 2022, când a început actualul bull market, impulsionat de avansul companiilor din tehnologie și comunicații și de optimismul legat de inteligența artificială. Deși randamentul este sub media istorică de peste 170% a celor 14 bull marketuri din 1932 încoace, analiștii consideră că actualul ciclu se află doar la jumătatea drumului, în contextul unei economii reziliente și al reducerilor de dobânzi operate de Rezerva Federală. Sectoarele IT (+180%) și comunicații (+160%) au dominat creșterea, susținute de „Magnificent Seven” – Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, Microsoft, Alphabet și Meta. Cu toate acestea, evaluarea ridicată a indicelui, de circa 23x profituri estimate (față de 15,3x în 2022), ar putea limita potențialul de creștere în perioada următoare. (Sursa: Reuters)

Exporturile Germaniei, în scădere

Exporturile Germaniei au scăzut cu 0,5% în august, a doua lună consecutivă de declin, pe fondul reducerii livrărilor către SUA la cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani, din cauza tarifelor impuse de administrația Trump. Exporturile totale au coborât cu 0,5% față de luna precedentă, contrar așteptărilor de creștere (+0,2%), în timp ce importurile au scăzut cu 1,3%, majorând excedentul comercial la 17,2 mld. EUR. (Sursa: Bloomberg)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1,432 RON (-0,42%) MCap 1,71B P/E 20,437

Peste 22% din acțiunile Aquila Part Prod au fost transferate joi într-o tranzacție specială pe Bursa de Valori București, în valoare de 359 mil. RON. Operațiunea implică 274 mil. de acțiuni și reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții recente de pe piața locală. Evaluată la circa 1,7 mld. RON, compania a raportat un profit net de 29 mil. RON în S1 2025, în scădere cu 17%, pe fondul creșterii costurilor. (Sursa: ZF)

Agroland Business System Preț curent 1,560 RON (0,00%) MCap 140M P/E 14,112

Agroland Business System a raportat creșteri semnificative în T3 2025, vânzările de ouă urcând cu 20%, iar prețul mediu de vânzare cu 31% față de anul precedent. Producția de furaje a avansat cu 68%, ajungând la 7.775 tone și apropiindu-se de capacitatea maximă de producție. Rețeaua de magazine a numărat 87 de unități, cu 405.000 de clienți în T3, în creștere cu 30% față de 2024. Per total, în primele nouă luni din 2025, Grupul a înregistrat 1,5 mil. de clienți și un bon mediu de 85 RON. (Sursa: BVB)

Patria Bank Preț curent 0,1030 RON (-0,96%) MCap 333M P/E 7,1863

Patria Bank a obținut un împrumut de 25 mil. EUR de la Banca Europeană de Investiții pentru a sprijini creditarea IMM-urilor și a companiilor medii din România. Finanțarea vizează în special regiunile mai puțin dezvoltate și include o componentă de 20% destinată proiectelor verzi. Acordul, al doilea dintre BEI și Patria Bank, va permite instituției să ofere împrumuturi mai lungi și în condiții mai avantajoase. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0,8830 RON (0,11%) MCap 55B P/E 15,0747

OMV Petrom a publicat datele preliminare pentru trimestrul al treilea din 2025, indicând o evoluție mixtă a activității operaționale. Prețul mediu al țițeiului Brent s-a menținut scăzut, la 69,13 USD/bbl, față de 67,88 USD/bbl în trimestrul precedent. Producția totală de hidrocarburi a crescut la 104,8 mii bep/zi, de la 102,2 mii bep/zi în T2, susținută de o revenire a producției de gaze naturale (57 mii bep/zi). În segmentul de rafinare, marja a urcat semnificativ la 14,02 USD/bbl, cel mai ridicat nivel din ultimul an, iar rata de utilizare a rafinăriei Petrobrazi a revenit la 96%, după 76% în trimestrul anterior. Vânzările totale de produse rafinate au crescut la 1,5 mil. tone. În divizia de gaze și energie, vânzările către terți au atins 8,94 TWh (+10,8% față de T2), iar centrala de la Brazi a produs 1,27 TWh, dublu față de trimestrul precedent. Rezultatele financiare complete vor fi publicate pe 29 octombrie 2025, iar consensul analiștilor este așteptat pe 22 octombrie. (Sursa: BVB)

Grup Șerban Holding Preț curent 1,83 RON (1,67%) MCap 329M P/E 39,55

Grup Șerban a înregistrat o creștere de 12% a cotației în ultima lună, susținută de obținerea autorizației pentru o unitate de depozitare și condiționare a legumelor și cartofilor, cu o investiție de 15,3 mil. EUR (din care 10 mil. EUR fonduri nerambursabile), și de finalizarea unei ferme de găini ouătoare în județul Bacău, evaluată la 11,5 mil. EUR, inclusiv 7,5 mil. EUR finanțare guvernamentală. Noua fermă va produce anual aproximativ 50 mil. ouă (2.750 tone), iar conducerea companiei consideră că aceste proiecte vor consolida poziția GSH pe piața locală de agribusiness. (Sursa: ZF)

Ferrari NV Preț curent 406,23 USD (-15,23%) MCap 104B

Acțiunile Ferrari au scăzut cu peste 14% după ce compania a redus la jumătate ținta de vânzări pentru vehiculele electrice, estimând că acestea vor reprezenta doar 20% din gamă până în 2030, față de obiectivul anterior de 40%. Producătorul din Maranello a menționat că noua strategie reflectă cererea clienților și condițiile actuale de piață. Ferrari estimează venituri nete de cel puțin 7,1 mld. EUR în 2025 și de circa 9 mld. EUR în 2030. Compania va menține un mix de 40% mașini pe combustie, 40% hibride și 20% electrice, lansând modelul complet electric „Elettrica” în 2026. (Sursa: CNBC)

PepsiCo Inc Preț curent 144,59 USD (4,14%) MCap 199B

PepsiCo a raportat rezultate peste așteptările Wall Street pentru trimestrul al treilea fiscal, susținute de creșterea pe piețele internaționale, în timp ce volumele din America de Nord au continuat să scadă. Veniturile au urcat cu 2,6% la 23,94 mld. USD, iar profitul ajustat pe acțiune a fost de 2,29 USD, peste estimările de 2,26 USD. Volumele globale pentru alimente și băuturi au scăzut cu 1%, în special în segmentul nord-american, unde vânzările Frito-Lay și Gatorade au fost mai slabe. PepsiCo și-a menținut estimările anuale și a anunțat retragerea CFO-ului Jamie Caulfield, care va fi înlocuit de Steve Schmitt de la Walmart. (Sursa: CNBC)

Delta Air Lines Inc Preț curent 59,55 USD (4,25%) MCap 38B

Delta Air Lines a raportat rezultate peste așteptări în T3 2025, cu un profit ajustat pe acțiune de 1,71 USD (vs. 1,53 estimat) și venituri de 15,2 mld. USD (vs. 15,06 mld. USD estimat). Profitul net a crescut cu 11%, la 1,42 mld. USD, susținut de cererea puternică pentru călătoriile premium, ale căror venituri au avansat cu 9%. Pentru T4, compania estimează un profit ajustat pe acțiune între 1,60 și 1,90 USD (vs. 1,65 USD estimat) și o creștere a veniturilor de până la 4%. Delta se așteaptă ca profitul anual să atingă 6 USD/acțiune, la limita superioară a estimărilor. (Sursa: CNBC)

Porsche AG Vz Preț curent 41,66 EUR (-2,18%) MCap 22B

Vânzările Porsche în China au scăzut cu 21% în T3 2025, pe fondul cererii slabe pentru produse de lux și al competiției puternice din partea producătorilor locali de vehicule electrice, precum BYD și Xiaomi. Livrările globale au coborât cu 5,7%, la 66.000 de unități, iar acțiunile companiei au pierdut aproximativ 25% de la începutul anului. Compania a redus pentru a patra oară estimările anuale, după amânarea lansărilor de modele electrice și creșterea costurilor pentru versiunile pe benzină și hibride. (Sursa: Bloomberg)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) Preț curent 299,77 USD (-1,56%) MCap 1,55T

TSMC a înregistrat în T3 2025 o creștere de 30% a veniturilor, la 989,9 mld. TWD (32,5 mld. USD), depășind așteptările analiștilor datorită cererii puternice pentru cipuri AI. Compania, furnizor-cheie pentru Nvidia, AMD și Apple, beneficiază de extinderea investițiilor în infrastructura cloud și de adoptarea tehnologiilor de fabricație avansate. (Sursa: Bloomberg)

