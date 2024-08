Exporturile stagnează, importurile cresc - TradeVille

Strategie nouă

Guvernul României a aprobat joi Strategia de Administrare a Datoriei Guvernamentale pentru 2024-2026, având ca obiectiv principal asigurarea finanțării deficitului bugetar si refinanțarea datoriei publice. Strategia, care continua planului anterior, se concentrează pe atragerea de fonduri in moneda naționala si accesarea piețelor financiare externe, in conformitate cu bunele practici internaționale. Se va continua, de asemenea, contractarea împrumuturilor de la instituții financiare internaționale pentru a minimiza costurile pe termen mediu si lung. (Sursa: FinancialIntelligence.ro)

Exporturile stagnează, importurile cresc

In luna iunie 2024, exporturile „Free on Board” ale României au însumat 7.75 mld. EUR, in timp ce importurile s-au ridicat la 10.5 mld. EUR, rezultând un deficit comercial de 2.78 mld. EUR. Astfel, in primele 6 luni ale anului exporturile au fost in suma de 46.27 mld. EUR, iar importurile au ajuns la 61.36 mld. EUR. Comparativ cu primele 6 luni din 2023, exporturile au scăzut cu 2.4%, in timp ce importurile s-au majorat cu 1%. (Sursa: INS)

Date din China

Preturile de consum din China au crescut cu 0.5% in iulie, depășind așteptările datorita unei creșteri semnificative de 20.4% a preturilor la carnea de porc. Aceasta reprezintă cea mai mare creștere a IPC-ului din februarie. IPC-ul de baza, excluzând alimentele si energia, a crescut cu 0.4% in scădere fata de 0.6% in iunie. Indicele preturilor producătorilor a scăzut cu 0.8%, iar sectorul imobiliar a continuat sa arate slăbiciuni, cu o scădere de 0.3% a preturilor chiriilor. (Sursa: CNBC)

Inflația din Germania

In iulie, rata anuala a inflației din Germania a urcat neașteptat la 2.3% de la 2.2% in luna precedenta, in ciuda așteptărilor ca va rămâne stabila. Preturile de consum sunt prognozate sa crească cu 0.3% fata de luna iunie, iar inflația de baza, care exclude costurile alimentelor si energiei, este estimata sa ajungă la 2.9%. Aceasta creștere indica presiuni continue asupra preturilor, cu efecte potențiale asupra economiei. (Sursa: SeekingAlpha)

Banca Transilvania Preț curent 27.30 RON ( -0.18% ) MCap 25B P/E 7.63

Casa de brokeraj Wood&Company, cu sediul la Praga, a majorat prețul ținta pentru acțiunile Băncii Transilvania (TLV) la 31.9 RON, anticipând o creștere de 16.4% in următoarele 12 luni. Raportul de analiza, intitulat „Încă mai este combustibil in rezervor”, recomanda păstrarea acțiunilor si evidențiază randamentul atractiv al dividendelor si generarea superioara de ROE, in ciuda faptului ca acțiunile se tranzacționează la 1.5x P/BV. Analiștii au actualizat modelele după achiziția OTP Bank, iar acțiunile TLV au crescut cu 30% din iarna anului 2023. (Sursa: ZF)

SC Bursa de Valori București Preț curent 63.5 RON ( -0.78% ) MCap 511M P/E 19.0

Simtel Team, companie activa pe piața de capital din 2021, își transfera acțiunile de pe Piața AeRO pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București (BVB) pe 12 august, sub simbolul bursier SMTL. In 2024, compania a înregistrat o creștere semnificativa a cifrei de afaceri si a profitului, consolidandu-si poziția pe piața energiei regenerabile. Simtel a proiectat si operat numeroase centrale fotovoltaice, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si la îmbunătățirea calității vieții in comunitățile urbane. (Sursa: FinancialIntelligence)

Amazon Com Inc Preț curent 167.56 USD (1.06% ) MCap 1.73T P/E 132.81

Cathie Wood, CEO si CIO al Ark Invest, a cumpărat aproape 225,000 de acțiuni Amazon săptămâna aceasta, prin intermediul a cinci dintre ETF-urile sale administrate activ. Cea mai mare parte a achizițiilor a fost realizata de fondul principal ARK Innovation ETF, care recent a atins cel mai scăzut nivel de tranzacționare din 2024, la 36.85 USD/acțiune. In total, ARKK deține acum 155,685 de acțiuni Amazon. (Sursa: SeekingAlpha )

Archer Aviation Inc Preț curent 3.60 USD ( -9.77% ) MCap 902M P/E -1.87

Archer Aviation a încheiat un acord cu Stellantis pentru a acoperi pana la 370 mil. USD in costuri cu angajații, facilitând astfel creșterea producției aeronavei sale „Midnight”. Aceasta finanțare, combinata cu capitalul recent obținut, va permite Archer sa ajungă la o producție anuala de 650 de unități. De asemenea, compania a anunțat intenția de a lansa o rețea de mobilitate aeriana in Los Angeles pana in 2026.. (Sursa: Reuters)

Paramount Global Preț curent 10.270 USD (0.59% ) MCap 6.68B P/E -5.738

Acțiunile Paramount Global s-au majorat cu 6% in pre-market, după ce creșterea puternica a streaming-ului companiei, condusa de Paramount+ si PlutoTV, a compensat o depreciere semnificativa de 6 mld. USD a activelor sale TV. Unitatea de streaming a înregistrat primul profit trimestrial din ultimii trei ani, datorita unei creșteri de 46% a veniturilor si a numărului crescut de abonați, in ciuda slăbiciunii generale a activităților TV tradiționale ale Paramount. Ca parte a strategiei sale de reducere a costurilor înainte de fuziunea cu Skydance Media, Paramount a anunțat, de asemenea, o reducere cu 15% a forței sale de munca din SUA. (Sursa: Reuters)

The Walt Disney Company Preț curent 85.21 USD ( -0.87% ) MCap 157B P/E 70.02

Disney intenționează sa investească cel puțin 1 mld. USD anual in următorii 5 ani in producția de film si televiziune in Marea Britanie, Europa, Orientul Mijlociu si Africa, totalizând 5 mld. USD. Aceasta investiție va sprijini crearea de filme si emisiuni pentru Disney+, National Geographic si alte platforme, bazandu-se pe succesele recente ale unor filme precum "Inside Out 2" si "Deadpool & Wolverine". Mișcarea subliniază concentrarea reînnoita a Disney pe producția de conținut in regiunea EMEA, care se întinde pe peste 130 de piețe, in ciuda provocărilor recente din afacerea sa cu parcuri tematice. (Sursa: Reuters)

