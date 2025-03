FED rămâne pe poziții – TradeVille

Fidelis frânează în luna martie

Cea mai populară tranșă din ultima emisiune de titluri de stat Fidelis din luna martie a acordat o dobândă de 6.8% cu scadență în 2026 și a atras ordine din partea a 9,100 investitori, în valoare de 760 mil. RON, 1/3 din total. Cele mai mari ordine de subscriere s-au ridicat la 8.5 mil. RON, 6.5 mil. RON și 5 mil. RON, traducându-se în dobânzi de 578,000 RON, 442,000 RON și 340,000 RON peste un an. Ultima emisiune de titluri de stat Fidelis i-a adus statului roman 2.2 mld. RON, jumătate față de suma atrasă în luna februarie. (Sursa: ZF)

Revizuire în scădere

Fitch Ratings a revizuit în scădere creșterea economică globală, majorând estimările privind inflația în SUA, în contextul îngrijorării crescute privind natura imprevizibilă a politicilor economice și comerciale americane. Estimarea creșterii economice în SUA a fost redusă la 1.7% de la 2.1%, iar prognoza PIB-ului a fost modificată la 1.5% de la 1.7%. (Sursa: Morningstar)

Inflația în zona euro

Inflația din zona euro s-a situat sub estimările specialiștilor, atingând un procent de 2.3% în februarie vs 2.4% așteptată. Cifrele indica o încetinire mai accentuată a inflației anuale, de la 2.5% la începutul anului. Totuși, o rată a inflației mai apropiată de ținta de 2% a Băncii Centrale Europene (BCE) apare pe fondul unei economii lente în zona euro. Președintele BCE, Christine Lagarde, a avertizat în cadrul reuniunii băncii din această lună că amenințările SUA de a impune tarife vamale ridicate asupra bunurilor europene generează o „incertitudine fenomenală.” Potrivit acesteia, această incertitudine este mai grava decât turbulențele economice create de pandemia de Covid-19. BCE și-a revizuit în mod repetat în scădere prognozele de creștere a PIB-ului zonei euro și estimează acum o expansiune economică de doar 0.9% în acest an, mult sub previziunile de creștere din SUA. (Sursa: WSJ)

FED rămâne pe poziții

Rezerva Federala a păstrat dobânda de referință neschimbată în intervalul 4.25 -4.5%, într-o mișcare anticipată de majoritatea analiștilor. În ciuda climatului macro extrem de volatil, reprezentanții FED continuă să se aștepte la două reduceri de 0.25% pe parcursul acestui an. În ceea ce privește creșterea economică, aceștia se așteaptă ca aceasta să încetinească la 1.7% in 2025, față de previziunea anterioară de 2.1%. (Sursa: CNBC)

Farmaceutica Remedia Deva Preț curent 0.636 RON ( -0.31% ) MCap 60.7M P/E 8.722

Conducerea companiei Farmaceutică Remedia cheamă acționarii pentru aprobarea BVC 2025 precum și a unui dividend în valoare de 3.786 mil. RON. Dividendul per acțiune propus este de 0.04 RON. Raportat la prețul din piață, randamentul dividendului este de 6.28%. (Sursa: BVB)

Holde Agri Invest- Clasa A Preț curent 0.572 RON ( -8.04% ) MCap 69.3M P/E -2.916

Conducerea Holde Agri Invest informează piața cu privire la primirea din partea domnilor Liviu-Gabriel Zagan și Mihai-Daniel Aniței a unor notificări privind renunțarea la poziția de membri în cadrul Consiliului de Administrație. Propunerea de reducere a numărului membrilor CA face parte din strategia companiei de eficientizare a operațiunilor și reducere a costurilor. (Sursa: BVB)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.3798 RON (2.54% ) MCap 1.35B P/E 3.9798

Vânzările regulate de acțiuni Fondul Proprietatea începute cu un an în urma au făcut ca NN Pensii, cel mai mare investitor de la BVB, să își lichideze deținerea în fond. La finalul anului 2024, NN avea acțiuni Fondul Proprietatea în valoare de 11 mil. RON, iar în ianuarie 2024 în jur de 188 mil. RON. (Sursa: ZF Corporate)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 118.20 RON (0.17% ) MCap 53.1B P/E 12.90

În cadrul BVC 2025, Hidroelectrica a bugetat 660 mil. RON pentru proiecte de diversificare, inclusiv proiecte solare. Compania se așteaptă în 2025 la venituri de 10.3 mld. RON (+2% vs 2024) și la un profit net de 3.55 mld. RON (-13% vs 2024), urmând ca 3.1 mld. RON să fie distribuiți sub forma de dividende. Cantitatea de energie electrică produsă în 2025 se preconizează că va fi de 13.3 TWh (-4% vs 2024), motiv pentru care conducerea Hidroelectrica ia în considerare luarea unor masuri pentru ca profitabilitatea și dividendele să nu fie afectate semnificativ de anii cu deficit hidrologic. (Sursa: ZF)

Medlife Preț curent 5.900 RON (1.20% ) MCap 3.13B P/E 170.822

Acționarii MedLife au aprobat în AGA majorarea liniei de credit sindicalizat accesat în decembrie 2022 de la BCR cu 50 mil. EUR, prelungirea duratei de rambursare a facilitaților existente, rearanjarea termenelor și condițiilor aferente, precum și modificarea și/sau suplimentarea garanțiilor pentru a acoperi atât facilitățile existente, cât și suma suplimentară. De asemenea, ordinea de zi a acoperit și desemnarea Deloitte în calitate de auditor al companiei. (Sursa: BVB)

Infinity Capital Investments Preț curent 2.420 RON ( -0.41% ) MCap 1.14B P/E 9.414

Ordinea de zi a Infinity Capital Investments include repartizarea profitului net de 124 mil. RON, înregistrat în 2024, pentru viitoare investiții, anulând posibilitatea de a distribui dividende în 2025. Companiile aflate în portofoliul fondului, fie nu vor propune acordarea de dividende, fie iau în considerare distribuirea unui nivel foarte redus. (Sursa: ZF)

Morgan Stanley Preț curent 119.61 USD (1.27% ) MCap 195B

Morgan Stanley intenționează să concedieze aproximativ 2,000 de angajați, în încercarea de a reduce costurile. Aceasta măsură va afecta întreaga companie, cu excepția celor 15,000 de consultanți financiari. Decizia a venit în urma știrilor că rivalii Goldman Sachs și Bank of America au redus numărul angajaților cu 3%-5%, respectiv 150 de bancheri juniori. (Sursa: Seeking Alpha)

Super Micro Computer Pret curent 38.9000 USD (2.64% ) MCap 2.11B

Super Micro Computer a revenit în luna februarie pe primul loc în clasamentul celor mai shortate acțiuni din indicele S&P 500, depășind Enphase Energy. La sfârșitul lunii februarie, 21.34% din acțiunile SMCI erau vândute în lipsă, comparativ cu 15.65% în luna ianuarie. Chiar și în aceste condiții, cotația acțiunilor a crescut cu 37.6% de la începutul anului. (Sursa: Seeking Alpha)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 578.040 USD ( -0.74% ) MCap 1.5T

Ark Investment Management, companie condusă de către Cathie Wood, a început să își reducă participația în Meta Platforms, pentru prima data în aproximativ un an. ETF-ul Ark Innovations a vândut, în total, aproximativ 14,800 de acțiuni în decursul doua zile. (Sursa: Bloomberg)

TESLA INC. Preț curent 233.89 USD (3.81% ) MCap 748B

Tesla a anunțat realizarea unui pas important pentru lansarea serviciului sau mult-promis de robotaxi în California, obținând prima dintre numeroasele aprobări necesare. Ca urmare a anunțului, acțiunile Tesla au săltat cu aproape 4% pe bursa în sesiunea pre-market de miercuri. Comisia Publica pentru Utilități din California i-a acordat companiei un permis de transportator de tip charter-party (TCP), care îi permite să administreze o flotă de vehicule și să transporte angajați în calatorii programate. Cu toate acestea, permisul nu autorizează orice transport în vehiculele autonome și nu permite oferirea de servicii de ride-hailing publicului. (Sursa: Investing.com)

