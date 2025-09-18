Fed taie dobânzile – TradeVille

Cifra de afaceri din industrie, în creștere

În iulie 2025, cifra de afaceri din industrie a crescut cu 3,6% față de iunie și cu 7,6% comparativ cu aceeași lună din 2024, avansul fiind susținut în principal de industria prelucrătoare și extractivă. În perioada ianuarie–iulie 2025, cifra de afaceri a urcat cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului anterior, cu evoluții pozitive la majoritatea grupelor industriale, exceptând industria energetică. (Sursa: INS)

62.000 deținători Fidelis

Numărul românilor care dețin exclusiv titluri de stat Fidelis a ajuns la aproximativ 62.000 în vara lui 2025, în creștere cu 65% față de anul precedent, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor. Cifrele surprind doar portofoliile dedicate integral acestor titluri, ceea ce înseamnă că numărul real al deținătorilor este probabil mai mare, mulți investitori folosindu-le pentru diversificare alături de acțiuni. (Sursa: ZF)

Rata inflației în UK: 3,8%

Rata anuală a inflației din Marea Britanie a rămas la 3,8% în august 2025, în linie cu așteptările analiștilor, în timp ce inflația de bază a coborât la 3,6% de la 3,8% în iulie. Banca Angliei monitorizează îndeaproape evoluția prețurilor, estimând un vârf al inflației de 4% în septembrie, după ce a redus dobânda-cheie la 4% luna trecută și a semnalat o relaxare monetară treptată. (Sursa: CNBC)

Fed taie dobânzile și pregătește noi reduceri până la final de an

Rezerva Federală a SUA a redus miercuri dobânda de referință cu un sfert de punct procentual, la intervalul 4,00%–4,25%, și a semnalat că urmează încă două scăderi până la finalul anului. Decizia a fost luată cu o majoritate clară, singurul vot împotrivă venind de la noul guvernator Stephen Miran, care a cerut o tăiere mai agresivă. Fed a motivat pasul prin încetinirea pieței muncii și persistența inflației, factori care amplifică riscurile pentru obiectivele sale privind stabilitatea prețurilor și ocuparea forței de muncă. Piețele au reacționat mixt, cu avansuri pentru Dow Jones, dar scăderi pe S&P 500 și Nasdaq. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Preț curent 0,4440 RON (0,00%) MCap 1,42B P/E 5,3197

Oferta de răscumpărare a până la 80 mil. de acțiuni derulată de Fondul Proprietatea a fost suprasubscrisă masiv, investitorii aducând la vânzare circa 500 mil. de acțiuni. Astfel, rata de suprasubscriere este de aproximativ 616%, ceea ce înseamnă că pentru fiecare 1.000 de acțiuni aduse, un investitor va putea vinde efectiv doar în jur de 162. (Sursa: ZF)

Baidu (ADR) Preț curent 137,65 USD (11,20%) MCap 48,4B

Acțiunile Baidu au urcat cu aproape 16% la bursa din Hong Kong, atingând un maxim al ultimilor doi ani, după ce compania a anunțat un parteneriat în domeniul AI cu China Merchants Group și o emisiune de obligațiuni offshore de 4,4 mld. CNY. Parteneriatul vizează aplicații pentru modele lingvistice mari, agenți AI și „angajați digitali”, cu scopul de a impulsiona progresul în inteligența industrială. Baidu își extinde agresiv portofoliul de produse AI, inclusiv chatbot-ul Ernie, și a prezentat recent noi progrese tehnologice, precum modelul de raționament Ernie X 1.1. Compania investește de asemenea în cipuri proprii pentru a-și reduce dependența de Nvidia, în contextul concurenței intense pe piața AI din China. (Sursa: CNBC)

GSK PLC Preț curent 14,720 GBP (0,62%) MCap 74,1B

GSK a anunțat că va investi cel puțin 30 mld. USD în SUA în următorii cinci ani, inclusiv 1,2 mld. USD pentru o fabrică de medicamente biologice și tehnologii digitale. Decizia urmează tendința altor mari companii farmaceutice și răspunde presiunilor administrației Trump de a sprijini producția locală și de a reduce prețurile medicamentelor. (Sursa: CNBC)

General Mills Preț curent 49,22 USD (-0,69%) MCap 30B

General Mills a raportat vânzări trimestriale peste așteptări, de 4,52 mld. USD față de estimările de 4,51 mld. USD, susținute de reducerile de preț aplicate anterior, care au stimulat cererea. Producătorul Cheerios a menținut prognozele anuale, estimând un declin al profitului ajustat între 10%–15% și o variație a vânzărilor organice între -1% și +1%. Totuși, compania a avertizat că ritmul de creștere al categoriei va rămâne sub țintele sale pe termen lung, în contextul unui mediu de consum dificil. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 426,44 USD (1,14%) MCap 1,34T

Tesla a ajuns la înțelegeri confidențiale pentru a soluționa două procese legate de accidente mortale din 2019 în California, în care vehiculele companiei rulau cu software-ul Autopilot activat. Cele două cazuri, programate inițial pentru proces luna viitoare, vizau un accident în Alameda County, unde un băiat de 15 ani a murit după ce mașina tatălui său a fost lovită din spate de un Model 3, și un accident în Gardena, unde un Model S a trecut pe roșu și a intrat într-un Honda Civic, ucigând două persoane. Acordurile vin la scurt timp după ce Tesla a fost condamnată în Florida să plătească 243 mil. USD în legătură cu un alt accident din 2019, ceea ce sporește presiunea asupra companiei, în contextul în care evaluarea sa de 1,4 trilioane USD depinde în mare parte de promisiunile lui Elon Musk privind robotaxiurile și software-ul Full Self-Driving. (Sursa: Reuters)

Alibaba Group Holding Ltd (ADR) Preț curent 165,91 USD (2,28%) MCap 429B

Acțiunile Alibaba au crescut cu peste 5% la Hong Kong după ce China Unicom a anunțat că va folosi cipurile AI dezvoltate de divizia de semiconductori Pingtouge (T-Head) a companiei. Aceste cipuri vor fi utilizate prin serviciile de cloud computing ale Alibaba, ca parte a unui proiect major de centru de date în China. Mișcarea subliniază eforturile Beijingului de a sprijini producătorii locali de semiconductori pentru AI, pe fondul restricțiilor privind accesul Nvidia pe piața chineză. (Sursa: CNBC)

