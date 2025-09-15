Fidelis crește în popularitate – TradeVille

Fidelis creste în popularitate

Editia din aceasta luna a Fidelis s-a încheiat cu subscrieri totale de aproximativ 2.1 mld. RON în creștere cu aproape 50% față de luna precedentă. Este interesantă această dinamică în contextul în care dobânzile sunt în mare parte identice cu cele de luna precedentă. Cea mai mare subscriere a fost pentru titlul cu scadență în 2027 și dobânda de 7.20% la RON, unde investitorii au plasat aproape 250 mil. RON. Dobânda de 6.5% pentru 10 ani la EUR a atras un interes considerabil, de aproximativ 100 mil. EUR. (Sursa: ZF)

Numărul de locuințe finalizate, în scădere

În primele șase luni din 2025 au fost finalizate 24,609 locuințe, în scădere cu 1,327 față de S1 2024. Aproximativ 55% dintre unități au fost construite în mediul urban, zona București–Ilfov deținând cea mai mare pondere, cu 7,011 locuințe (28% din total). Scăderi s-au consemnat în aproape toate regiunile, cele mai mari în Centru (-575) și Vest (-398), în timp ce Nord-Est a fost singura zona în creștere, cu +407 locuințe. Construcțiile finanțate din surse private au reprezentat 96.6% din total, însă și acestea, că și cele din fonduri publice, au fost mai puține decât în 2024. În T2 2025 au fost finalizate 13,647 locuințe, cu 929 mai puțin decât în T2 2024. (Sursa: INS)

Scad investițiile nete în economie

În T1 2025, investițiile nete în economie au totalizat 46,803.4 mil. RON, în scădere cu 0.5% față de T1 2024, iar în S1 2025 acestea au însumat 83,813 mil. RON, în creștere cu 1% față de aceeași perioadă a anului trecut. În T2, comparativ cu T2 2024, investițiile au scăzut cu 0.5% ca urmare a reducerii cheltuielilor pentru utilaje și mijloace de transport (-11.9%), în timp ce lucrările de construcții noi au avansat cu 1.1%, iar alte cheltuieli de investiții cu 28.7%. (Sursa: INS)

Deficitul de cont curent se adâncește

Deficitul de cont curent al României a ajuns la 17.2 mld. EUR în primele șapte luni din 2025, cu 2.6 mld. mai mult față de anul trecut, potrivit BNR. Deficitul comercial s-a adâncit la 19.4 mld. EUR, în timp ce excedentul serviciilor a urcat la 7 mld. EUR, susținut de IT&C și transport. Turismul a generat un deficit de 2.8 mld. EUR, iar veniturile primare au consemnat un minus de 5.3 mld. EUR. Investițiile străine directe au crescut la 4.26 mld. EUR, de la 3.24 mld. EUR anul trecut. (Sursa: ZF)

Economia Marii Britanii stagnează

Economia Marii Britanii a stagnat în iulie, după o creștere de 0.4% în iunie, potrivit datelor Oficiului National de Statistica. Scăderea producției cu 0.9% a fost compensata parțial de ușoare creșteri în servicii si construcții. Analiștii estimează o încetinire a activității economice în a doua jumătate a lui 2025, după un trimestru II peste așteptări. Stagnarea pune presiune pe ministrul de finanțe Rachel Reeves înainte de prezentarea Bugetului de Toamna din noiembrie. (Sursa: CNBC)

Chromosome Dynamics Preț curent 7.40 RON (12.98%) MCap 5.87M P/E -0.85

În S1 2025, Chromosome Dynamics a înregistrat o creștere a veniturilor cu 33% față de S1 2024, susținută de contracte white-label și de vânzările pe platforma chrd.ro. Pierderea netă s-a redus cu 61%, datorita creșterii veniturilor, reducerii cheltuielilor si optimizării capitalului de lucru, în timp ce datoriile au scăzut semnificativ. Modernizarea fabricii și rotația rapidă a stocurilor oferă vizibilitate asupra volumelor, iar perspectivele pentru S2 indică stabilizare și îmbunătățirea profitabilității, potrivit declarațiilor companiei. (Sursa: BVB)

Sphera Franchise Group Preț curent 35.70 RON (0.42%) MCap 1.38B P/E 22.09

Acțiunile Sphera Franchise Group au pierdut 8.55% pe bursa după publicarea raportului financiar semestrial, ducând scăderea de la începutul anului la 11%. Grupul a raportat vânzări consolidate de 745.2 mil. RON, în creștere ușoară de 0.7% YoY, însă profitul net a scăzut puternic, la 12.6 mil. RON față de 40.6 mil. RON anul trecut. EBITDA normalizat s-a redus cu 33%, ca urmare a majorărilor salariale și a costurilor operaționale ridicate. (Sursa: ZF)

Digi Communications Preț curent 90.2 RON (9.33%) MCap 9.02B P/E 4.8

Digi Communications a angajat banca de investiții Rothschild pentru a evalua o posibila listare a diviziei din Spania, estimata la 2.5 mld. EUR si cu circa 10 mil. clienți. Compania a raportat în S1 2025 venituri consolidate de 1.1 mld. EUR (+21% YoY), dar profitul net a scăzut cu 81%, la 10.3 mil. EUR, pe fondul investițiilor în Portugalia. În Spania, baza de clienți a crescut puternic, la 9.7 mil. contracte active (+29% YoY). Acțiunile DIGI au urcat cu pana la 3% la Bursa de Valori București după apariția știrii. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.8560 RON (0.59%) MCap 53.3B P/E 14.6138

Acțiunile OMV Petrom rămân în atenția brokerilor internaționali, însă opiniile analiștilor sunt divergente: din cele 8 firme care acoperă compania, doua recomanda „buy“, cinci „hold“ si una „sell“, rezultând un consens de 3.25 pe scala Bloomberg (1 înseamnă „strong buy”, iar 5 „strong sell”). Cu o creștere de 20% de la începutul anului, Petrom se apropie de capitalizarea Hidroelectrica și ar putea deveni în curând cea mai mare companie listata la BVB. Contrastul dintre cele doua este tot mai vizibil: Petrom investește masiv în proiecte precum Neptun Deep si regenerabile (2.5 GW pana in 2030), în timp ce Hidroelectrica rămâne cu un buget modest, afectat de seceta și de lipsa unor proiecte majore de expansiune. (Surse: ZF;ZF)

One United Properties Preț curent 28.85 RON (2.12%) MCap 3.19B P/E 8.13

One United Properties, cel mai mare dezvoltator imobiliar listat la BVB, a anunțat un program record de răscumpărare de până la 20% din capitalul social, în valoare maxima de 884 mil. RON – cel mai mare din istoria bursei locale. Anunțul a dus la o creștere de circa 15% a acțiunilor, până la 28 RON/unitate, în condițiile unui interval de răscumpărare de 25–40 lei. Consiliul de Administratie, condus de Claudio Cisullo, susține că echipa are resursele pentru a echilibra răscumpărările cu proiectele de dezvoltare, sprijinite de contracte semnate de 1.5 mld. EUR. Acțiunile răscumpărate vor fi anulate, ceea ce va spori ponderea fiecărui investitor rămas. (Sursa: ZF)

Apple Inc. Preț curent 234.07 USD (1.76%) MCap 3.67T

Apple, Alphabet și Meta Platforms transforma ideea science-fiction a „translatorului universal” în realitate, folosind progresele AI pentru a integra traducerea in timp real in noile lor dispozitive. Apple mizează pe funcția Live Translation a noilor AirPods Pro 3, care pot traduce instant conversații în mai multe limbi, în timp ce Alphabet oferă Voice Translate pe telefoanele Pixel 10, iar Meta Platforms integrează traducerea în ochelarii Ray-Ban Meta. Aceste tehnologii pot schimba industrii întregi, amenințând meserii tradiționale precum translatorii si interpreții. Competiția pentru supremație în domeniul traducerii automate devine un nou front strategic între giganții tehnologici. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Preț curent 509.90 USD (1.77%) MCap 3.79T

Microsoft a evitat o amenda majora din partea Uniunii Europene după ce a acceptat să separe platforma Teams de suita Office 365 si Microsoft 365. Comisia Europeana acuzase compania ca a încălcat regulile de concurenta prin includerea abuziva a Teams alături de produsele sale de productivitate. Angajamentele Microsoft, valabile cel puțin șapte ani, prevăd versiuni de Office fără Teams la preț redus, posibilitatea de a transfera date către servicii rivale și interoperabilitate cu alte platforme. Decizia marchează încheierea unei investigații antitrust deschise în 2023, după o plângere depusa de Slack, rivalul Teams deținut de Salesforce. (Sursa: CNBC)

Gemini Space Station, Class A Common Stock Preț curent 32.18 USD () MCap 334B

Prețul acțiunilor Gemini Space Station a crescut cu 14% vineri, după ce operatorul bursier a strâns 425 mil. USD într-o oferta publica inițiala. Acțiunile au deschis la peste 37 USD, cu aproximativ 32% peste prețul de 28 USD din IPO. Compania a fost evaluata la aproximativ 3.3 mld. USD înainte de începerea tranzacționării. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 177.82 USD (0.37%) MCap 4.36T

Nvidia si OpenAI discuta o investiție majora în Marea Britanie pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligenta artificiala, proiect ce ar putea valora miliarde de dolari. Planul vizează susținerea construcției de centre de date și ar putea fi anunțat săptămâna viitoare, cu ocazia vizitei de stat a președintelui american Donald Trump la Londra. Discuțiile implică și compania de cloud Nscale, însă acordul final nu a fost încă semnat. Inițiativa se înscrie în eforturile guvernelor de a atrage marii jucători americani din AI si de a-și reduce dependenta tehnologica față de alte tari. (Sursa: CNBC)

