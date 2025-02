Fidelis, dobânzi avantajoase la început de an – TradeVille

Deficit comercial, +15% în 2024

In luna decembrie 2024, exporturile de bunuri au însumat 6,580.3 mil. EUR, in timp ce importurile au totalizat 9,916 mil. EUR, rezultând un deficit comercial de 3,335.7 mil. EUR. Fata de luna decembrie 2023, exporturile au marcat o creștere de 7.1%, in timp ce importurile au crescut cu 3.5%. Pentru întreg anul 2024, exporturile au însumat 92,691.3 mil. EUR (-0.4% vs 2023), iar importurile 126,084 mil. EUR (+3.3% vs 2023). Deficitul balanței comerciale s-a situat la 33,392.7 mil. EUR in 2024, fiind cu 15% mai mare decât cel înregistrat in 2023. (Sursa: INS)

Și în 2025, tot pe deficit

Bugetul aprobat pentru 2025 vizează o creștere economica de 2.5%, care sa duca la un PIB de 1,913 mld. RON in anul curent. După scăderea din 2024, exporturile sunt prognozate sa crească cu 3%, dar in continuare Romania va înregistra un deficit comercial, potrivit estimărilor guvernului. “Bugetul recent aprobat in Parlament include cel mai mare volum alocat pana acum investițiilor, respectiv 7.8% din Produsul Intern Brut. Vom prioritiza proiectele publice, astfel încât cele aflate in stadiu avansat de implementare sa primească finanțarea necesara pentru a fi finalizate intr-un ritm alert”, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, după votul din Parlament. (Sursa: ZF)

Fidelis, dobânzi avantajoase la început de an

Randamentul obligațiunilor României pe 10 ani a fost de 7.34% luni, 10 februarie, conform cotațiilor interbancare over-the-counter pentru aceasta scadenta a obligațiunilor guvernamentale, trendul fiind in scădere de la maximul din ultimele 12 luni de 8.1% înregistrat in 20 ianuarie. Prin comparație, titlurile de stat Fidelis, care au debutat la subscriere pe 7 februarie, au dobânzi de pana la 7.95%, având potențialul de a marca una dintre cele mai avantajoase dobânzi din aceasta perioada. Subscrierile pot fi realizate si prin TradeVille pana pe 14 februarie. (Surse: TradeVille;Trading Economics)

Tarife pentru otel si aluminiu

Președintele american Donald Trump a declarat duminica ca va introduce noi tarife de 25% pentru toate importurile de otel si aluminiu in SUA, pe lângă taxele existente pentru metale, într-o noua escaladare majora a reformei sale comerciale. El a mai precizat ca marți sau miercuri va anunța tarife reciproce, care vor intra in vigoare aproape imediat, aplicandu-le tuturor tarilor si aliniindu-le la nivelul taxelor impuse de fiecare stat. Principalele surse de importuri de otel ale SUA sunt Canada, Brazilia si Mexicul, urmate de Coreea de Sud si Vietnam, conform datelor guvernamentale si ale Institutului American al Fierului si Otelului. Canada, datorita producției sale mari de energie hidroelectrica, este de departe cel mai mare furnizor de aluminiu primar pentru SUA, reprezentând 79% din totalul importurilor in primele 11 luni ale anului 2024. (Sursa: Reuters)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 122.40 RON (0.74% ) MCap 55B P/E 11.68

Hidroelectrica a raportat indicatorii operaționali preliminari, care arata o scădere a producției de energie electrica cu 22% in 2024 fata de 2023, dintre care producția de energie din surse hidro a scăzut cu 22%, iar din surse eoliene – cu 15%. Energia vânduta a scăzut cu 24%, fata de 2023, cel mai tare fiind afectata cantitatea de energie electrica vânduta angro, care a scăzut cu 34%. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Preț curent 0.928 RON (0.65% ) MCap 151M P/E 31.363

Safetech informează piața cu privire la semnarea unui contract de prestării servicii de răspuns la incidente de securitate cibernetica. Contractul a fost încheiat pentru o perioada de 36 de luni de la data semnării acestuia, având o valoare totala de 2.5 mil. RON, fără TVA. (Sursa: BVB)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 43.55 RON ( -0.11% ) MCap 3.19B P/E 7.65

Transelectrica anunța demararea lucrărilor de construcție a unei linii electrice de 400 kV in regiunea Constanta Nord - Medgidia Sud, un proiect strategic de consolidare a rețelei electrice de transport din Dobrogea. Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabila din Fondul pentru Modernizare in valoare de 111.8 mil. RON, fiind primul proiect romanesc aprobat in cadrul acestui mecanism de finanțare europeana. (Sursa: ZF)

British Petroleum Preț curent 4.6370 GBP (7.03% ) MCap 87B

Acțiunile BP au marcat o creștere de 7% la deschiderea pieței de luni, după informațiile apărute in weekend legate de investitorul activist Elliott Management care si-a construit o participație in gigantul petrolier aflat in dificultate si care ar putea sa preseze compania sa-si schimbe direcția afacerii. Compania a refuzat sa comenteze si nici nu a divulgat mărimea participației investitorului. (Sursa: CNBC)

Nokia Corporation Preț curent 4.8600 USD (1.04% ) MCap 27B

Nokia a anunțat ca Pekka Lundmark, președintele si CEO-ul companiei, a decis sa se retragă din funcția de CEO si sa își încheie mandatul. Consiliul de Administrație l-a numit pe Justin Hotard in funcția de președinte și CEO, iar acesta își va începe mandatul pe 1 aprilie 2025. Justin Hotard vine la Nokia cu o vasta experiența de peste 25 de ani în industria tehnologica globala, având un istoric impresionant. In prezent, acesta se afla la conducerea grupului Data Center & AI la Intel. După ce a condus Nokia intre 2020 si 2025, Pekka Lundmark a luat decizia de a se retrage din rolurile executive pentru a începe un nou capitol in cariera sa. (Sursa: Seeking Alpha)

The Walt Disney Company Preț curent 109.01 USD ( -1.67% ) MCap 199B

Executivii Walt Disney devin din ce in ce mai îngrijorați de creșterea costurilor vacantelor la parcurile de distracții si resorturile companiei. De la sfârșitul pandemiei COVID-19, cererea a crescut semnificativ, iar compania a început sa aplice creșteri de preț in mod constant. In ultimii ani, creșterea numărului de vizitatori Disneyland a încetinit, iar clienții au început sa anuleze vacantele. Biletele de o zi pentru Disneyland California au depășit pentru prima data 200 USD in octombrie, iar FastPass-ul care le permite vizitatorilor sa sară peste cozi a trecut de la gratuitate acum 5 ani la 449 USD în prezent. Persoanele care au lucrat la stabilirea preturilor in parcuri au declarat ca Disney este „dependenta” de creșterea preturilor si a ajuns la punctul in care vizitele nu mai sunt accesibile pentru vizitatorii din clasa de mijloc. (Sursa: Seeking Alpha)

Mcdonald's Corporation Preț curent 306.63 USD (4.19% ) MCap 225B

McDonald's a raportat luni venituri trimestriale dezamăgitoare, afectate de vânzările mai slabe decât așteptările in restaurantele sale din SUA, in urma unui focar de E. coli la doar câteva săptămâni de la începutul trimestrului. Gigantul fast-food a raportat un profit net de 2.02 mld. USD, ușor in scădere fata de perioada similara a anului trecut (2.04 mld. USD), in timp ce profitul net ajustat pe acțiune a fost de 2.83 USD, in linie cu așteptările analiștilor. Vânzările nete de 6.39 mld. USD au rămas neschimbate fata de aceeași perioada a anului trecut, nereușind, însă, sa depășească estimările analiștilor de 6.44 mld. USD. (Sursa: CNBC)

On Semiconductor Corporation Preț curent 47.190 USD ( -7.92% ) MCap 20.2B

Acțiunile ON Semiconductor au scăzut cu 7.9% in tranzacțiile premarket de luni, după ce producătorul de cipuri a raportat rezultate financiare sub așteptări pentru trimestrul al patrulea si a oferit previziuni slabe. Compania a inregistrat un profit de 0.95 USD pe acțiune in trimestrul din decembrie, ratând ușor așteptările Wall Street, de 0.97 USD. Veniturile de 1.72 mld. USD au fost, de asemenea, sub estimarea consensului de 1.76 mld. USD. Veniturile au scăzut de la an la an in toate cele trei divizii ale companiei. Veniturile segmentului Power Solutions Group au scăzut cu 16%, pana la 809.4 mil. USD, in timp ce veniturile segmentului Advanced Solutions Group au scăzut cu 18%, pana la 610.6 mil. USD. (Sursa: Barron’s)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste).

Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

