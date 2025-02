Fidelis în luna mărțișorului – TradeVille

Deficitul bugetar in luna ianuarie

La finalul lunii ianuarie 2025, deficitul bugetar al României s-a ridicat la 11 mld. RON, reprezentând 0.58% din PIB. Prin comparație, anul trecut in ianuarie, deficitul a fost de 7.89 mld. RON, respectiv de 0.45% din PIB. Veniturile totale au însumat 46.75 mld. RON luna trecuta, fiind in scădere cu 1.4% de la an la an, pe fondul reducerii fondurilor europene si a unor categorii de venituri curente - încasări din TVA (ca urmare a majorării rambursărilor de TVA in ianuarie) si accize (efect de baza ridicat in ianuarie 2024). (Sursa: ZF)

Fidelis in luna mărțișorului

A doua ediție lunara de Fidelis aduce dobânzi neimpozabile de pana la 7.8% pentru emisiunile in RON si pana la 6% pentru cele in EUR. Subscrierile se derulează in perioada 7-14 martie. Transa dedicata donatorilor de sânge are o dobânda de 7.8%, având scadenta de 1 an, investitorii beneficiind de un prag minim de subscriere redus la 500 RON fata de 5,000 RON la transele celelalte. (Sursa: Economica.net)

Alte semne ale încetinirii economice

Cererile pentru ajutorul de șomaj in SUA au atins săptămâna trecuta cel mai ridicat nivel al anului, un alt posibil semn de slăbiciune pe piața muncii. Cererile de șomaj pentru săptămâna încheiata pe 22 februarie au totalizat 242,000, fiind in creștere cu 22,000 fata de nivelul revizuit al săptămânii anterioare si peste estimarea Dow Jones de 225,000. Acesta a fost cel mai ridicat nivel din octombrie 2024, venind pe fondul incertitudinilor privind creșterea economica si al unor semnale îngrijorătoare din sondajele recente privind încrederea consumatorilor. (Sursa: CNBC)

Datele finale ale PIB in SUA rămân neschimbate

In ultimele trei luni din 2024, creșterea produsului intern brut in SUA a rămas neschimbata, la un ritm anual de 2.3%, arata datele finale. Totusi, inflația a fost puțin mai ridicata decât s-a raportat anterior. SUA a înregistrat o creștere rapida atât in 2023, cat si in 2024, in ciuda inflației persistente si a ratelor ridicate ale dobânzilor. Cheltuielile de consum, principalul motor al economiei, au continuat sa fie puternice. Acestea au crescut într-un ritm anual de 4.2% in trimestrul al patrulea, la fel ca in estimarea preliminara. Alte schimbări notabile: investițiile companiilor in construcții au fost, de fapt, pozitive, si nu negative, așa cum s-a raportat inițial. De asemenea, cheltuielile guvernamentale au fost mai mari. Intre timp, rata anuala a inflației de baza din trimestrul al patrulea a fost revizuita in creștere, de la 2.5% la 2.7%. O prima estimare pentru primul trimestru arata un ritm de creștere similar, situat intre 2% si 2.5%. (Sursa: Market Watch)

Sphera Franchise Group Preț curent 41.1 RON (1.48% ) MCap 1.59B P/E 14.6

In anul 2024, vânzările Sphera Franchise Group au crescut cu 5.4% fata de anul precedent, ajungând la 1,548.4 mil. RON – pentru prima data in istorie când vânzările in restaurante au depășit pragul de 1.5 mld. RON într-un an, in timp ce alte venituri din restaurante au atins 2.3 mil. RON din vanzarea de ulei uzat, comisioane din subfranciza si alte venituri. KFC a înregistrat vânzări de 1,348.1 mil. RON (reprezentând 87.1% din vânzările totale), fiind in creștere cu 6.2% fata de anul precedent, in timp ce vanzarile Pizza Hut au atins 108.4 mil. RON (-5.9% vs 2023), iar cele ale Taco Bell, 91.9 mil. RON (+8.7%). (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Preț curent 29.05 RON (0.35% ) MCap 26.6B P/E 5.79

Banca Transilvania a încheiat 2024 cu creșteri semnificative peste media pieței in ceea ce privește finanțările, operațiunile si tranzacțiile clienților. Activele grupului au avut o dinamica de +27% fata de 2023, însumând 207 mld. RON. Integrarea OTP a contribuit cu 9.6%. Profitul net consolidat a ajuns la 4.7 mld. RON. Profitul operațional a crescut cu 28.3% pe fondul activității operaționale, însumând 4.5 mld. RON. Creditele si creanțele din leasing financiar s-au majorat cu 27.5% in timp ce depozitele clienților au avut o dinamica de +21/6% fata de anul precedent. (Sursa: BVB)

2B Intelligent Soft Preț curent 10.80 RON (6.40% ) MCap 147M P/E 9.61

Veniturile din exploatare ale 2B Intelligent Soft (Bento) au marcat o creștere de 45%, pana la 84.4 mil. RON, in timp ce profitul net a urcat cu 26%, la 16.4 mil. RON, depășind estimările bugetate. Cifra de afaceri a crescut cu 69%, ajungând la 73.2 mil. RON. Pentru 2025, Bento isi propune dezvoltarea Platformei Bento, diversificarea serviciilor IT si extinderea pe piețe internaționale. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.640 RON ( -2.44% ) MCap 669M P/E 26.193

AROBS Transilvania Software a raportat in 2024 o cifra de afaceri de 412.5 mil. RON (-3.5% vs 2023) si un profit net de 21.9 mil. lei (-31.4% vs 2023), depășind totuși cu 21% bugetul revizuit. EBITDA a scăzut cu 18.7%, la 59.7 mil. lei. Segmentul de servicii software a generat 79% din venituri (325 mil. RON), iar produsele software au crescut cu 14%, ajungând la 81 mil. RON. Sistemele Integrate au fost afectate de amânarea unor proiecte de digitalizare, înregistrând doar 7 mil. RON. Pentru 2025, compania își propune extinderea internaționala prin achiziții, noi birouri si consolidarea parteneriatelor in Europa si SUA. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 1.430 RON (5.93% ) MCap 1.71B P/E 20.609

Aquila a încheiat anul 2024 cu o cifra de afaceri in creștere fata de anul precedent cu 17%, însumând aproximativ 3 mld. RON. Segmentele de distribuție si logistica au înregistrat creșteri de 18%, respectiv 10%, in timp ce transportul a avut o dinamica negativa de 3%. Din punct de vedere al profitului net, acesta a scăzut cu 7% fata de 2023, pe fondul unor cheltuieli mai mari cu deprecierea si amortizarea precum si din cauza unui rezultat financiar negativ in cuantum de 4.8 mil. RON. (Sursa: BVB)

One United Properties Preț curent 20.40 RON ( -0.97% ) MCap 2.25B P/E 5.59

In 2024, One United Properties a raportat o cifra de afaceri de 1.4 mld. RON (-7% vs 2023) si un profit net de 381 mil. lei (-15% vs 2023). In același timp, veniturile din segmentul rezidențial au fost de 1.1 mld. RON (-2% vs 2023), iar cele din chirii au crescut cu 18%, la 151.4 mil. RON. Pentru anul in curs, compania estimează livrarea a 2,300 de unități, cel mai activ an din istoria sa. (Sursa: BVB)

Dn Agrar Group Preț curent 1.565 RON (4.33% ) MCap 248M P/E 11.592

DN Agrar a înregistrat in 2024 o cifra de afaceri de 176 mil. RON (+16% vs 2023) si un profit net de 32 mil. RON (+40% vs 2023), susținut de creșterea producției de lapte (+14%) si a prețului (+2.8%). De asemenea, in activitatea agricola, compania a optimizat operațiunile prin adoptarea de tehnologii noi in managementul culturilor, ceea ce a dus la o reducere de 4.4% a costurilor de producție, in timp ce valoarea totala a investițiilor realizate in 2024 a fost de aproximativ 39 mil. RON. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Preț curent 15.0 RON (11.11% ) MCap 100M P/E 19.4

Visual Fan a raportat pentru anul 2024 o cifra de afaceri consolidata de 131 mil. RON, in scădere cu 2 mil. RON fata de anul anterior, însă profitul net a urcat la 11 mil. RON comparativ cu 6.6 mil. RON in 2023. Compania plănuiește modelarea unor noi produse aparținând diviziei Allview Auto si extinderea rețelei de dealeri, propunandu-si consolidarea prezentei pe piața auto, concomitent cu dezvoltarea parcurilor fotovoltaice in curs de execuție si extinderea pe piața de retail al produselor IT, electronice si electrocasnice. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori Bucuresti Preț curent 40.95 RON ( -3.65% ) MCap 362M P/E 24.81

Bursa de Valori București a încheiat 2024 cu venituri operaționale de 77 mil. RON, in scădere cu 7% fata de anul anterior, in timp ce profitul net a coborât la 10.65 mil. RON (-60% vs 2023). Scăderea profitului a fost determinata de creșterea cheltuielilor operaționale cu 16%, generate in principal de implementarea contraparti centrale locale (costuri de 4.7 mil. RON), de impactul inflației si de noile cerințe de reglementare. In T4 2024, veniturile au scăzut cu 13% la 20 mil. lei, iar profitul net a fost de doar 233,109 RON, fata de 4.2 mil. RON in aceeași perioada din 2023. Cheltuielile operaționale in T4 au urcat cu 11%, generând o pierdere de 782,624 RON. (Sursa: BVB)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotatiile afisate sunt cele de la sfarsitul zilei precedente de tranzactionare. Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achizitie si fluctuatiile valutei pot influenta randamentul investitiei.

