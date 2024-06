Fidelis, summer edition - TradeVille

Deficit Comercial Cu 5% Mai Mare

In luna aprilie 2024, exporturile FOB (“Free on Board”) au însumat 8,290.1 mil. EUR, in timp ce importurile CIF (“Cost, Insurance, Freight”) au totalizat 10,962.4 mil. EUR, rezultând un deficit de 2,672.3 mil. EUR. Fata de luna aprilie 2023, exporturile au crescut cu aproape 15%, iar importurile, cu aproape 18%. Deficitul balanței comerciale a fost cu 5% mai mare decât cel înregistrat in perioada similara a anului precedent. (Sursa: INS)

Fidelis, Summer Edition

Ministrul Finanțelor, Marcel Bolos, a anunțat o noua ediție Fidelis in perioada 18 iunie-28 iunie. Datele acestei noi emisiuni vor fi comunicate ulterior. Prin intermediul celor 16 oferte derulate începând din august 2020, Ministerul Finanțelor a atras de la populație aproape 29.5 mld. RON. (Sursa: ZF)

Noua Ediție De Titluri De Stat Tezaur

Din 10 iunie începe o noua ediție de titluri de stat Tezaur, cu maturități de 1 si 3 ani si dobânzi anuale neimpozabile de 6%, respectiv de 6.85%. In cele 5 ediții din anul 2024, statul a reușit sa strângă peste 6.5 mld. RON, de la un număr de aproape 140,000 persoane. (Sursa: Financial Intelligence)

Partidele Ecologiste Pierd Teren In Europa

Potrivit rezultatelor preliminare, partidele ecologiste, de orientare de stânga, au obținut aproape 52 de locuri in alegerile pentru Parlamentul European, semnificativ mai puțin decât cele 71 de locuri pe care aceștia le-au obținut acum 5 ani. Rezultatul vine pe fondul unei deplasări generale a electoratului către dreapta si a unei reacții adverse împotriva politicilor menite sa abordeze problemele de mediu si de schimbări climatice. (Sursa: CNBC)

Oblig Restart Energy One 2026 Pret curent 98.23 RON ( -0.01% ) MCap 16M

Restart Energy One anunță aprobarea ofertei de obligațiuni care vizează emiterea a 65,000 de obligațiuni corporative, cu o valoare nominala de 100 EUR. Scadenta obligațiunilor este de 5 ani, iar rata cuponului, de 9.5%. Valoarea totala se ridica la 6.5 mil. EUR. In cazul răscumpărării, compania va achita deținătorilor o prima de răscumpărare anticipata de 1.5% din valoarea împrumutului obligatar. Oferta se va derula printr-un plasament privat adresat unui număr maxim de 149 de investitori retail. (Sursa: BVB)

Ihunt Technology Import-Export Pret curent 0.483 RON ( -0.21% ) MCap 36.3M P/E -26.471

iHunt Technology Import Export informează investitorii cu privire la atingerea pragului de 100 de locații active in cadrul rețelei de încărcare mașini electrice iHunt EV. Proiectul, lansat acum 4 luni, cuprinde stații de încărcare rapida si foarte rapida (60 kW, 120 kW si 240 kW). Obiectivul companiei este de a instala peste 300 de încărcătoare pana la finalul anului. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Pret curent 33.05 RON (0.00% ) MCap 26.3B P/E 8.05

Ieri a fost ultima zi in care investitorii de la Bursa de Valori București au putut cumpăra acțiunile Băncii Transilvania, pentru a putea beneficia de dividendele de 1 mld. RON pe care Banca Transilvania le va distribui acționarilor pe 26 iunie. Astăzi, in ziua ex-date, prețul acțiunii se va corecta pentru a reflecta randamentul dividendelor, iar acțiunile nu vor mai fi purtătoare de dividende. Dividendul brut este de 1.251 RON/acțiune, ceea ce se traduce intr-un randament de aproape 4%. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Pret curent 38.2 RON (2.14% ) MCap 1.48B P/E 17.0

Analiștii de la Erste Group au menținut recomandarea de cumpărare pentru acțiunile Sphera Franchise, si au crescut prețul țintă la 42.3 RON. Targetul implica un randament potențial de peste 13% fata de prețul curent de tranzacționare. (Sursa: ZF)

Microsoft Corporation Pret curent 427.19 USD (0.79% ) MCap 3.17T P/E 43.93

Microsoft anunța ca internalizează partea de cercetare si dezvoltare in inteligenta artificiala către OpenAI, potrivit lui Todd McKinnon, CEO-ul firmei de securitate cibernetica Okta. McKinnon a declarat ca exista riscul ca poziția Microsoft in domeniul AI sa fie redusa la cea de consultanta, ceea ce ar putea constitui un avantaj pentru Google, ale cărui eforturi de cercetare si dezvoltare pe partea de AI sunt "in house". (Sursa: CNBC)

Walmart Inc Pret curent 66.42 USD (0.82% ) MCap 180B P/E 12.85

JPMorgan a actualizat ratingul pentru acțiunile Walmart la "supraponderare" de la "neutru" si a crescut ținta de preț la 81 USD, ceea ce reprezintă un câștig de 23% fata de închiderea de vineri. JPMorgan a menționat, de asemenea, ca își menține prognoza EPS, pentru 2024, de 2.57 USD, peste consensul analiștilor de pe Wall Street de 2.43 USD, si a crescut estimarea EPS pentru 2025 la 2.86 USD. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 195.2000 USD ( -0.86% ) MCap 3.02T P/E 31.9618

In cadrul WWDC 2024, Apple a evidențiat integrarea inteligentei artificiale in software-ul sau, inclusiv un Siri modernizat si o potențială colaborare cu OpenAI. Actualizările cheie includ iOS 18 cu ecrane de pornire personalizabile, blocarea aplicațiilor pentru securitatea datelor si o mai buna clasificare a e-mailurilor. VisionOS 2 pentru căștile Vision Pro prezinta fotografii cu adâncime naturala si noi optimizări. In ciuda unei scăderi de 1.6% a acțiunilor, Apple își propune sa entuziasmeze consumatorii cu privire la AI, abordând concurenta din partea Microsoft si Nvidia. (Sursa: Reuters)

Byd Company Limited Pret curent 26.66 EUR ( -1.11% ) MCap 78.2B

Producătorul auto chinez, BYD, va lansa modelul Denza Z9 GT electric shooting brake in luna iulie sau august, concurând cu BMW, Mercedes-Benz si Audi. Vehiculul dispune de trei motoare, aproape 1,000 de cai putere si o accelerație superioara, ce poate atinge 100km/h in 3 secunde. BYD a livrat 47,388 de vehicule Denza in primele cinci luni si plănuiește trei noi modele in acest an, vizând 200,000 de vehicule livrate anual. (Sursa: Technode)

