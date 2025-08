Fidelis, summer vibes – TradeVille

Creștere în comerțul cu ridicata

În luna mai 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (fără autovehicule și motociclete) a crescut cu 1.5% față de aprilie și cu 4.7% față de mai 2024. Cele mai mari creșteri anuale s-au înregistrat în activitățile de intermediere (+21.8%) și în comerțul cu mașini și echipamente (+15.5%), în timp ce comerțul cu produse agricole brute și animale vii a scăzut cu 7.9%. Totuși, în perioada ianuarie-mai 2025, cifra de afaceri cumulată a scăzut cu 1.5% față de aceeași perioadă din 2024, fiind afectată în special de scăderea pe segmentul produselor agricole (-27.4%). (Sursa: INS)

Scădere în serviciile pentru firme

În mai 2025, cifra de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor a crescut cu 1.2% față de aprilie, însă a scăzut cu 12.4% față de mai 2024. Scăderea anuală a fost determinată în principal de diminuarea activităților din producția media (-34.8%), transporturi (-12.7%) și IT (-12.1%). În primele cinci luni din 2025, cifra de afaceri a fost în scădere cu 2% față de aceeași perioadă din 2024, fiind afectată în special de sectorul media și IT, în timp ce comunicațiile și alte servicii au înregistrat ușoare creșteri. (Sursa: INS)

Fidelis, summer vibes

O nouă emisiune Fidelis se va derula în perioada 1-8 august. Această ediție va aduce în premieră titluri denominate în EUR cu o maturitate de 10 ani, o dobândă anuală de 6.5%, reprezentând cel mai ridicat randament în EUR oferit până în prezent. Dobânzile în RON variază între 7.2% și 8.2% în funcție de maturitate și de statusul de donator al investitorilor. În ceea ce privește tranșa pe EUR, aceasta cuprinde titluri de stat cu dobânzi între 3.1% și 6.5%. Raportat la ediția precedentă se observă o scădere a dobânzii oferite pentru titluri cu aceeași scadență. (Sursa: ZF)

Acord cu UE

Președintele Donald Trump a anunțat duminica faptul că Statele Unite au ajuns la un acord comercial cu Uniunea Europeană, în urma unor discuții esențiale cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, desfășurate cu câteva zile înainte de termenul limită de 1 august pentru noile tarife. Trump a declarat că acordul impune un tarif de 15% asupra majorității produselor europene exportate în SUA, inclusiv mașinile. Unele produse, precum aeronavele și componentele acestora, anumite substanțe chimice și produse farmaceutice, nu vor fi supuse tarifelor, a menționat von der Leyen într-un briefing după anunțarea acordului. Ea a mai precizat că noul tarif de 15% nu se va adăuga tarifelor deja în vigoare. Tariful de 15% este mai mic decât cel de 30% pe care Trump îl amenințase anterior împotriva celui mai mare partener comercial al Statelor Unite, dar mai mare decât tariful de bază de 10% sperat de UE. (Sursa: CNBC)

Banca Transilvania Preț curent 28.06 RON ( -0.28% ) MCap 30.5B P/E 6.83

Banca Transilvania a listat vineri la BVB prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în RON, în valoare de 1.5 mld., cu simbolul TLV32. Emisiunea include 2,500 de obligațiuni cu o valoare de 600,000 RON, scadența în 2032 și dobânda anuală de 8.875 %. Obligațiunile au fost evaluate cu rating Investment Grade de la Fitch. Inițiativa reflectă strategia BT de a sprijini proiecte durabile și dezvoltarea pieței de capital. (Sursa: ZF)

Bittnet Systems București Preț curent 0.1170 RON ( -2.90% ) MCap 74.1M P/E -33.6513

Acțiunile Bittnet Systems au scăzut cu 30% în ultimele 6 luni și cu 40% în ultimul an, ajungând la o evaluare de 77 mil. RON, pe fondul rezultatelor financiare slabe și al comunicării deficitare. În contrast, indicele BET a crescut cu 16% în 6 luni și 6% în ultimul an. Deși Bittnet a fost evaluată la un maxim de 220 mil. RON în 2019, acum are o capitalizare de peste două ori mai mică. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.7760 RON (0.32% ) MCap 48.3B P/E 12.5256

OMV Petrom va publica pe 31 iulie 2025 rezultatele financiare pentru T2 și primul semestru, iar investitorii așteaptă totodată o decizie privind posibile dividende speciale. Analiștii estimează un profit net ajustat de 928 mil. RON, în scădere cu 22% față de T2/2024, pe fondul prețului mai mic al petrolului, producției reduse și opririi planificate a rafinăriei Petrobrazi. (Sursa: ZF)

Volkswagen AG Vzo Preț curent 99.74 EUR (3.92% ) MCap 997M

Volkswagen estimează că tarifele impuse de SUA asupra UE vor scădea de la 27.5% la circa 15% în cazul sectorului auto, ceea ce ar reduce presiunea financiară generată de războiul comercial lansat de Donald Trump. Compania dorește negocierea unei reduceri a tarifelor în schimbul unor investiții suplimentare în SUA. După acest anunț, prețul acțiunii a înregistrat o creștere de peste 4%. (Sursa: Bloomberg)

TESLA INC. Preț curent 316.29 USD (3.60% ) MCap 1T

Tesla se confruntă cu dificultăți majore: vânzările de mașini au scăzut pentru al doilea trimestru consecutiv, cota de piață din Europa a ajuns la 2.8%, iar planurile administrației Trump de a relaxa normele de emisii vor afecta negativ compania. Tesla va pierde veniturile din credite de emisii și va fi afectată de expirarea stimulentului fiscal de 7,500 USD din SUA. În plus, decizia din 2022 de a vinde 75% din deținerile de Bitcoin a fost una nefasta, în contextul în care criptomoneda s-a apreciat semnificativ de atunci. (Sursa: CNBC)

Intel Corporation Preț curent 20.70 USD ( -8.53% ) MCap 86.5B

Intel va concedia între 14,500 și 24,000 de angajați, reprezentând 15%–22% din forța de muncă, în cadrul unui plan agresiv de restructurare condus de noul CEO, Lip-Bu Tan. Măsura vine pe fondul eșecurilor în producție și are ca scop redresarea profitabilității. Compania va reduce investițiile în fabrici planificate în Germania, Polonia și Ohio, concentrându-se pe operațiunile din Asia. (Sursa: Reuters)

