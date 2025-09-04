FMI vine la București – TradeVille

Costul orar al muncii urcă 10%

În T2 2025, costul orar al forței de muncă în România a crescut cu 1.5% față de T1 și cu 10.3% față de aceeași perioadă din 2024, potrivit INS. Cele mai mari avansuri trimestriale au fost în producția și furnizarea de energie (12.6%), industria extractivă (7.5%), intermedieri financiare și asigurări (4.8%) și transporturi (4%), în timp ce scăderi s-au înregistrat în hoteluri și restaurante (-1.9%) și sectorul cultural-recreativ (-1.37%). Comparativ cu anul trecut, toate activitățile economice au consemnat creșteri, cele mai puternice fiind în construcții (15%), alte servicii (14.4%) și industria prelucrătoare (13.4%), iar cele mai reduse în administrație publică (5.8%), învățământ (6%) și sănătate (6%). (Sursa: Reuters)

FMI vine la București

O delegație a FMI condusă de Joong Shik Kang se afla la București între 3-12 septembrie pentru discuții cu Guvernul Bolojan privind starea economiei, cu accent pe deficitul bugetar, datoria publică și execuția bugetară. Vizita are loc pe fondul unei creșteri accelerate a datoriei, de la 35% din PIB în 2019 la aproape 60% în 2025, și a unui deficit estimat de premier la peste 8% din PIB. Guvernul a introdus deja două pachete fiscale, inclusiv majorarea TVA la 21%, însă FMI recomandă o reformă mai amplă a sistemului fiscal, prin cote progresive de impozitare a veniturilor, creșterea taxelor pe consum și capital și o restructurare a impozitelor pe proprietate. (Sursa: Reuters)

Klarna vizează IPO de 1.27 mld. USD

Klarna și acționarii săi caută să atragă până la 1.27 mld. USD printr-un IPO la New York, după ce listarea fusese amânată în primăvară din cauza războiului comercial lansat de administrația Trump. Compania și investitorii existenți oferă 34.3 mil. acțiuni la un preț între 35-37 USD, ceea ce ar duce la o evaluare de aproximativ 14 mld. USD, mult peste minimul de 6.7 mld. USD atins în 2022, dar mult sub recordul de 45.6 mld. USD din 2021. Klarna vinde 5.6 mil. acțiuni, iar restul sunt oferite de acționari precum Sequoia Capital, cofondatorul Victor Jacobsson și Heartland A/S. IPO-ul este programat pentru 9 septembrie și vine într-un moment de revenire a pieței de listări, unde emisiunile au strâns deja 24.3 mld. USD în 2025. IPO-ul este coordonat de Goldman Sachs, JPMorgan & Morgan Stanley, acțiunile urmând să fie listate pe NYSE sub simbolul KLAR. (Sursa: Bloomberg)

Serviciile din Germania scad în august

Sectorul serviciilor din Germania a înregistrat o contracție neașteptată în august, indicele PMI al S&P Global coborând la 49.3, sub pragul de 50 care separă expansiunea de declin, după 50.6 în iulie. Rezultatul este sub estimarea preliminară de 50.1 și evidențiază dificultățile guvernului Merz în a relansa economia prin reforme și stimularea consumului intern. Potrivit economiștilor, cererea rămâne slabă pe fondul incertitudinii clienților, iar companiile din servicii și-au redus ușor activitatea. Totuși, unele semnale pozitive persistă, încrederea firmelor germane atingând recent cel mai ridicat nivel din 2022, iar PMI-ul compozit s-a menținut în zona de creștere, la 50.5. (Sursa: Bloomberg)

Nuclearelectrica Preț curent 46.40 RON (0.54% ) MCap 13.9B P/E 8.27

Acționarii Nuclearelectrica au aprobat contractarea unui împrumut de 540 mil. EUR de la un sindicat bancar condus de JP Morgan pentru finanțarea retehnologizării Unității 1 Cernavodă. De asemenea, Energonuclear, subsidiara companiei, va accesa un credit de 80 mil. EUR, tot printr-un sindicat coordonat de JP Morgan, pentru dezvoltarea proiectului reactoarelor 3 și 4. (Sursa: ZF)

Bittnet Systems București Preț curent 0.1020 RON (0.00% ) MCap 64.6M P/E -4.0458

Bittnet Systems a informat investitorii că subsidiara Dendrio Solutions a semnat un contract cadru cu un client guvernamental, estimat la 143 mil. RON. Acordul prevede furnizarea de echipamente IT (stocare hibridă și soluții de back-up), precum și servicii de instalare, configurare, testare și training, pe o perioadă de 36 de luni. (Sursa: BVB)

Agroland Agribusiness Preț curent 4.00 RON (2.04% ) MCap 22.7M P/E 11.28

Agroland Agribusiness, parte a grupului Agroland, a încheiat S1 2025 cu un profit net de 1.5 mil. RON, în urcare cu 2% față de anul anterior, și venituri de 34.3 mil. RON, în creștere cu 12%. Cheltuielile operaționale au avansat în același ritm, până la 31.8 mil. RON. Compania a menționat că primele șase luni ca perioadă au fost dificile pentru agricultură, din cauza secetei în unele regiuni, a precipitațiilor abundente în altele și a instabilității legislative, factori care au afectat culturile și activitatea fermierilor. (Sursa: BVB)

Alphabet Inc. - clasa A Preț curent 230.58 USD (9.10% ) MCap 3.02T

Un judecător federal din SUA a decis că Google nu va fi obligată să vândă Chrome în cadrul procesului antitrust, considerând că divizarea ar fi o „măsură nepotrivită”. Totuși, compania trebuie să dezvăluie anumite date care au susținut monopolul sau în căutări. Google poate continua să plătească partenerilor, inclusiv Apple, circa 20 mld. USD anual pentru a păstra motorul de căutare implicit. Instanța a interzis Google contracte exclusive și condiționarea unor aplicații de preinstalarea altora, dar a respins cererea DOJ privind divizarea Android. (Sursa: Yahoo Finance)

Macy's Inc Preț curent 16.25 USD (20.46% ) MCap 4.44B

Macy’s a depășit așteptările în T2 2025, cu un profit ajustat de 0.41 USD/acțiune față de 0.18 USD estimat și venituri de 4.81 mld. USD, ușor peste prognozele de 4.76 mld. USD. Compania a raportat un profit net de 87 mil. USD, în scădere față de 150 mil. USD anul trecut, în timp ce vânzările comparabile au avut cel mai bun ritm din ultimele 12 luni. Compania și-a îmbunătățit estimările pentru întreg anul, vizând venituri între 21.15–21.45 mld. USD (de la 21–21.4 mld. USD) și un profit ajustat între 1.70–2.05 USD/acțiune (de la 1.60–2 USD), menționând că impactul tarifelor este deja inclus în prognoze. (Sursa: CNBC)

JPMorgan Chase & Co Preț curent 299.21 USD ( -0.16% ) MCap 880B

JPMorgan Chase își extinde operațiunile de corporate banking în India, vizând sectoare precum EV, centre de date, energie solară și industrii diversificate, într-un context în care companiile locale urmează să-și dubleze investițiile de capital la 800–850 mld. USD în următorii cinci ani. Veniturile JPMorgan din banking corporativ în India au crescut cu 30% anual în ultimii 2–3 ani, iar banca estimează un ritm similar în continuare, în ciuda tensiunilor comerciale. India, alături de Japonia, este una dintre piețele asiatice cu cea mai rapidă creștere pentru JPMorgan, deși competiția este dominată de grupurile japoneze MUFG și SMFG. (Sursa: Bloomberg)

Nvidia Preț curent 170.58 USD ( -0.12% ) MCap 4.18T

Commonwealth Fusion Systems, companie americană desprinsă din MIT, plănuiește să construiască un reactor de fuziune nucleară în Japonia în perioada 2038–2042, în linie cu strategia țării pentru energie curată. Compania a strâns recent 863 mil. USD de la investitori precum Nvidia și discută cu autoritățile japoneze, atrăgând totodată un consorțiu de 12 firme conduse de Mitsui și Mitsubishi, interesate să participe la dezvoltare și operare. (Sursa: Bloomberg)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (adr) Preț curent 231.42 USD (1.33% ) MCap 1.2T

SUA a revocat autorizația TSMC de a livra liber echipamente esențiale către fabrica sa principală din China, Nanjing, afectând capacitățile de producție ale acesteia. Măsura obligă furnizorii TSMC, Samsung și SK Hynix să obțină aprobări individuale pentru livrarea echipamentelor, înlocuind autorizația generală anterioară. Acest lucru aduce cu sine incertitudini privind timpul de procesare a licențelor. Anunțul a dus la scăderea acțiunilor TSMC și ale furnizorilor săi. (Sursa: Bloomberg)

