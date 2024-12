Fonduri nerambursabile pentru România – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata în luna octombrie

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a crescut ca serie bruta pe ansamblu cu 1.4%, iar ca serie ajustata în funcție de numărul de zile lucrătoare si sezonalitate, a scăzut cu 1.3%, comparativ cu septembrie 2024. Cea mai mare creștere a înregistrat-o in luna octombrie comerțul cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicații (+15.0%), iar cea mai puternica scădere, comerțul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (-8.3%). În primele 10 luni ale anului, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata a scăzut atât ca serie brută (-2.1%), cât și ca serie ajustată (-1.9%), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în mare parte ca urmare a declinului comerțului cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii cu 22.7%. (Sursa: INS)

Fonduri nerambursabile pentru Romania

Romania se numără printre cele 8 state membre UE care vor beneficia de fonduri nerambursabile din partea Comisiei Europene pentru proiecte dedicate tranziției către energia curata. Comisia Europeana a alocat 2.7 mld. EUR pentru susținerea a 39 de proiecte, iar în cazul României, fondurile vor sprijini instalarea a cel puțin 1,500 MWh de sisteme de stocare in baterii in centrele deja existente de producere a energiei din surse regenerabile. (Sursa: D.IGI.24)

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie, sub așteptări

Vânzările cu amănuntul au avut parte de o creștere mai lenta decât se așteptau analiștii în luna noiembrie in Marea Britanie, cumpărăturile de Crăciun nestimulând economia în ultimele luni ale anului conform estimărilor. Volumul bunurilor vândute în magazine și online a crescut cu 0.2% luna trecuta, vânzările din supermarketuri compensând parțial scăderea achizițiilor de îmbrăcăminte, conform datelor publicate de Biroul National de Statistica. Economiștii se așteptau la o creștere de 0.5%, în ciuda condițiilor meteorologice umede si înnorate care au afectat vânzările. Datele diminuează speranțele retăierilor pentru o revenire in perioada Crăciunului, deoarece consumatorii rămân precauți în urma primului buget anunțat de guvernul Laburist. Banca Angliei a revizuit in scădere prognoza de creștere, prevăzând ca economia va stagna în ultimul trimestru al anului. (Sursa: Bloomberg)

Banca Angliei menține rata dobânzii

Banca Angliei a anunțat joi, in ultima ședința a anului, decizia de menținere a ratei dobânzii neschimbata, in urma unei creșteri a inflației la un maxim al ultimelor opt luni. În cadrul Comitetului de Politica Monetara au existat 3 voturi pentru reducerea ratei dobânzii, in timp ce 6 au fost pentru menținerea valorii acesteia. (Sursa: CNBC)

Roca Industry Holdingrock1 Preț curent 0.820 RON ( -89.94% ) MCap 203M P/E 58.984

ROCA Industry a anunțat finalizarea fuziunii dintre Eco Euro Doors si Workshop Doors, aprobata pe 19 decembrie 2024. Noua companie va opera sub numele de Veltadoors. Fuziunea, care unește cei mai mari doi producători romani de uși de interior pentru construcții rezidențiale, are ca obiectiv consolidarea poziției pe piața locala si transformarea într-un lider regional. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.770 RON (7.24% ) MCap 805M P/E 31.513

AROBS Transilvania Software a început procesul de fuziune prin absorbție a companiilor AROBS Development & Engineering, BERG Computers si Nordlogic Software, achiziționate în ultimii trei ani. Fuziunea are scopul de a consolida poziția pe piața, de a eficientiza operațiunile prin eliminarea redundantelor, reducerea costurilor operaționale și integrarea completa a proceselor și a infrastructurii. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Preț curent 0.7105 RON (1.28% ) MCap 44.2B P/E 8.1853

DRI, subsidiara grupului ucrainean DTEK, a semnat cel mai mare acord de achiziție directa de energie electrica din surse fotovoltaice din Romania cu OMV Petrom. Acordul, care include trei PPA-uri pe o durata de 8.5 ani, prevede livrarea a aproximativ 100 GWh pe an la un preț fix, începând din 2026. OMV Petrom va achiziționa 62% din energia produsa de centralele fotovoltaice Glodeni I si II (113 MWp) si, din 2027, 50% din producția parcului fotovoltaic Văcărești (126 MWp). Restul energiei produse de DRI va fi tranzacționata pe piața de subsidiara DTEK, D.TRADING. (Sursa: ZF)

Amazon Com Inc Preț curent 225.080 USD (0.79% ) MCap 2.33T

Angajații Amazon din șapte locații din SUA au declanșat greve in perioada sărbătorilor, solicitând îmbunătățirea condițiilor de munca si recunoașterea sindicatelor. Impactul asupra operațiunilor a fost limitat datorita dimensiunii extinse a companiei, însă protestele au scos in evidenta nemulțumirile legate de presiunile exercitate asupra lucrătorilor si condițiile de siguranța. Amazon a majorat recent salariile de baza la 22 USD/ora, însă refuza sa recunoască oficial sindicalizarea. (Sursa: Reuters)

Ford Motor Company Preț curent 9.74 USD (0.52% ) MCap 39.6B

Ford a decis sa ia masuri drastice pentru îmbunătățirea calității vehiculelor sale, fiind cel mai rechemat brand auto în ultimii doi ani. Drept urmare, compania va numi un nou șef al departamentului de control al calității. În prezent, Ford se confrunta cu o penalizare de 165 mil. USD pentru gestionarea necorespunzătoare a procedurilor de rechemare și remediere a problemelor raportate. (Sursa: Autoevaluation.com)

Volkswagen Ag Preț curent 90.90 EUR (1.91% ) MCap 41.3B

Volkswagen negociază cu reprezentanții sindicatelor încă din luna septembrie pentru a ajunge la un acord privind salariile si locurile de munca, potrivit Reuters. Aproape 100,000 de angajați au organizat deja 2 greve in ultima luna, cele mai mari din istoria de 87 de ani a Volkswagen, protestând fata de planurile de reducere a salariilor si posibila închidere a fabricilor din Germania, compania susținând ca masurile sunt necesare pentru a concura cu preturile mai mici ale rivalilor chinezi si cererea scăzută din Europa pentru vehiculele electrice. (Sursa: Yahoo Finance)

