Fondurile mutuale își pierd din popularitate – TradeVille

Fondurile Mutuale Își Pierd Din Popularitate

Activele nete ale celor 240 de fonduri deschise si închise, atât locale, cat si internaționale, au scăzut in 2022 cu 14.4%. In piața autohtona, cele 91 de fonduri deschise au înregistrat o scădere a activelor nete de 31.2%. Cele mai performante 5 fonduri deschise locale au înregistrat, in ultimele 12 luni, randamente anuale nete intre 3.5% si 25.5%, iar pe un orizont de 3 ani, randamentele s-au situat intre 29.4% si 44.6%. (Surse: ZF; AAF)

Înapoi La Birou

Piața de birouri din București a înregistrat in anul 2022 o cerere totala in creștere cu aproximativ 6% comparativ cu 2021, pana la 279,000 mp, in timp ce cererea noua a marcat o creștere de aproximativ 17%, pana la 122,000 mp. Daca in anul 2021, cererea din partea companiilor din domeniul IT&C reprezenta cel puțin jumătate din total, in 2022 sectorul a contribuit cu doar 37%. Rata de neocupare a fost de aproximativ 15%, in scădere fata de 16.5% înregistrata la sfârșitul anului 2021. (Sursa: ZF)

Industria Chimica Din Europa Sub Asalt

Uniunea Europeana ia in considerare introducerea celei mai ample reglementari ale industriei chimice din cadrul comunității, si anume, interzicerea substanțelor chimice utilizate pe scara larga, cunoscute sub numele de PFAS (“Per- and Polyfluorinated Substances”) sau “forever chemicals”. Odată ce interdicția va intra in vigoare, companiile vor avea la dispoziție intre 18 luni si 12 ani pentru a introduce substanțe alternative. Printre producătorii si utilizatorii PFAS se numără BASF, 3M, Bayer, Solvay, Merck KGaA și Synthomer. (Sursa: Reuters)

Deficitul Comercial Al SUA Se Apropie De 1 Trilion USD

Deficitul comercial al Statelor Unite a crescut la 67.4 mld. USD in decembrie 2022, de la 61 mld. USD înregistrat in luna precedenta. Cifrele sunt ușor sub așteptările pieței, care estimase un deficit de 68.5 mld. USD. Exporturile au scăzut cu 0.9%, pana la 250.2 mld. USD, in timp ce importurile, pe de alta parte, au crescut cu 1.3%, la 317.6 mld. USD, impulsionate de achizițiile de telefoane mobile si autoturisme. Pentru întreg anul 2022, deficitul comercial al SUA a urcat la 948.1 mld. USD, echivalentul a 3.7% din PIB, peste nivelul înregistrat in 2021 (845 mld. USD, 3.6% din PIB). (Sursa: Trading Economics)

Transgaz Preț curent 290.0 RON ( -1.02% ) MCap 3.41B P/E 10.1

Transgaz își manifesta disponibilitatea de a oferi sprijin urgent Turciei, a cărei infrastructura de transport a gazelor naturale a fost afectata de cutremurele recente. Botas, compania care operează si exploatează infrastructura de transport a gazelor naturale din Turcia si care este implicata si in tranzitul gazelor naturale din zona Marii Caspice către Europa, urmează sa primească ajutor din partea echipelor tehnice de intervenție a Transgaz. (Surse: Comunicat companie; Economica)

Deutsche Lufthansa Ag Preț curent 47.505 RON ( -1.34% ) MCap 22.3B

Carsten Spohr, CEO al Lufthansa, ar putea avea mandatul prelungit cu încă 5 ani, după ce Consiliul de Supraveghere al companiei s-a arătat in favoarea acestei masuri. Acesta s-a alăturat companiei in luna mai 2014, iar cele mai dificile situații înfruntate de acesta au fost accidentul aviatic din Alpii francezi din anul 2015, precum si pandemia COVID-19. (Sursa: Reuters)

Ascendia Preț curent 3.18 RON ( -0.62% ) MCap 37.2M P/E 23.36

Compania românească de educație online, Ascendia a anunțat piața ca produsul sau, LIVRESQ, va integra tehnologii oferite de OpenAI, un dezvoltator de inteligenta artificiala al celor de la Microsoft, cunoscut pentru produsul ChatGPT. Aceasta noua tehnologie vine in ajutorul moderatorilor de cursuri online pentru a eficientiza procesul de educare. Noile modificări vor putea fi testate după lansarea din trimestrul 2. (Surse: Comunicat companie)

British Petroleum Preț curent 5.1310 GBP (7.26% ) MCap 96.4B

British Petroleum a raportat un profit net record de aproape 28 mld. USD pentru anul 2022, datorat preturilor mai mari la energie. Recordul anterior fusese atins in anul 2008, când BP raporta un profit net de 26 mld. USD. In semn de încredere, compania a majorat dividendul cu 10%, pana la 6.610 cenți/acțiune. Totodată, BP a anunțat ca va răscumpăra acțiuni proprii de pana la aproape 2.8 mld. USD. Anul trecut, compania a realizat răscumpărări in valoare totala de 11.7 mld. USD. Compania are in vedere reducerea producției de petrol si gaze pana in 2030, cu pana la 25% mai puțin fata de nivelurile înregistrate in 2019. (Sursa: Reuters)

Bnp Paribas Preț curent 62.26 EUR (2.49% ) MCap 76.8B

In T4 2022, BNP Paribas a raportat un profit de aprox. 2.2 mld. EUR (-6.7% vs. T4 2021), ratând estimările analiștilor Reuters de aproape 2.4 mld. EUR. Totuși, grupul bancar francez si-a majorat țintele de performanta pentru 2025. In perioada 2021-2025, grupul are in vedere majorarea veniturilor cu o rata medie anuala compusa de creștere de 5%, iar pana in 2025, BNP Paribas vrea sa reducă costurile cu 2.3 mld. EUR. Compania are in vedere distribuirea unui dividend brut per acțiune de 3.9 EUR din rezultatele anului trecut. In plus, banca va răscumpăra acțiuni proprii pentru care va plăti pana la 10% din valoarea profitului net din 2022. (Surse: Reuters; Invest.bnpparibas )

Baidu Preț curent 157.49 USD (10.27% ) MCap 442B

Compania chinezeasca Baidu urmează sa completeze, in luna martie, testarea interna a Ernie Bot, un proiect in stilul ChatGPT. După anunț, cotația acțiunilor Baidu a crescut cu peste 15.3%. Astfel, Baidu se va număra printre marile companii de tehnologie, precum Microsoft si Alphabet, care vor investi in dezvoltarea de aplicații pentru consumatorii care folosesc tehnologii bazate pe inteligenta artificiala. (Surse: Reuters)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare.

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză TradeVille si preluat de Redacție

