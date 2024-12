Franța, bate pasul pe loc – TradeVille

Producția industrială în octombrie 2024

În luna octombrie 2024, preturile producției industriale per total (piața interna si externa) au scăzut cu 1% fata de luna precedenta si cu 3.3% comparativ cu luna octombrie 2023. Dintre grupele industriale, cele mai mari scăderi YoY au fost înregistrate în cazul industriei energetice (-14.03%), in timp ce restul industriilor au înregistrat ușoare creșteri: industria bunurilor de uz curent +4.14%, industria bunurilor de capital +4.75%, industria bunurilor de folosința îndelungată +0.84% si industria bunurilor intermediare +0.17%. (Sursa: INS)

Refugiere în titluri de stat

Randamentele titlurilor de stat in RON pe 10 ani au crescut cu peste 7% in ultimele săptămâni, pe fondul incertitudinilor politice generate de alegeri. Ultimele 2 săptămâni au fost marcate atât de primul tur al alegerilor prezidențiale, cat si de alegerile parlamentare. (Sursa: ZF)

Mai multe insolvente in 2024

Numărul companiilor si al PFA-urilor care au intrat in insolventa in primele 10 luni din 2024 a fost in creștere cu aproximativ 10% fata de anul precedent. Pana la sfârșitul lunii octombrie, un număr de aproape 6,000 de societăți si PFA-uri au intrat in insolventa conform datelor de la ONRC. Cele mai multe firme intrate in insolventa au fost înregistrate in București. (Sursa: Economica.net)

Franța, bate pasul pe loc

Indicele de referința francez CAC 40 a înregistrat cea mai mare subpeformanta comparativ cu indicele DAX din Germania din ultimii 31 de ani. Situația politica din Franța este considerata ca fiind principala cauza a acestei dinamici. Pana in prezent, indicele francez are o dinamica anuala negativa de 3.1%, in timp ce DAX a avut o performanta de +16%. (Sursa: Bloomberg)

Foraj Sonde Videle Preț curent 12.5 RON ( -11.97% ) MCap 141M P/E 8.1

Foraj Sonde Videle a semnat un contract de 250 mil. RON cu Romgaz pentru lucrări ce vizează creșterea capacitații de extracție a gazelor naturale in depozitul Bilciuresti la 20 mil. mc/zi. Proiectul, cu o durata de 32 de luni, este programat sa înceapă din 2025 si este cofinanțat din fonduri europene. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 4.065 RON ( -5.24% ) MCap 731M P/E 8.663

Analiștii de la BRK Financial Group au emis un preț ținta pentru TTS de 4.01 RON pentru următoarele 12 luni. Raportat la prețul din piața, acesta reprezintă o scădere de aproximativ 6%. Totodată, analiștii de la Erste au emis o recomandare de acumulare si un preț ținta de 4.73 RON. In acest caz, dinamica pentru următorul an este de aproximativ +13%. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Preț curent 13.7 RON (0.00% ) MCap 91.3M P/E 20.2

Allview anunța lansarea tabletei Prime H201 LTE, un dispozitiv premium, cu un design modern, completat de specificații tehnologice de top. Tableta este conceputa pentru segmentul de clienți tineri, fiind adaptata ultimelor trenduri si nevoilor acestei generații. (Sursa: BVB)

United States Steel Corporation Preț curent 37.67 USD ( -8.01% ) MCap 8.93B

Presedintele-ales al SUA, Donald Trump, s-a angajat sa blocheze achiziția planificata de compania japoneza Nippon Steel a U.S. Steel. Nippon Steel este al 4-lea cel mai mare producător de otel din lume. In ciuda încheierii unui acord pentru achiziționarea companiei din SUA, in urma cu un an de zile, opoziția din partea unui sindicat de angajați precum si din partea președintelui Joe Biden a amânat aceasta tranzacție. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 351.740 USD ( -1.50% ) MCap 1.11T

Livrările de la fabrica Tesla din Shanghai au scăzut pentru a doua luna consecutiv in noiembrie, in ciuda unei creșteri a subvențiilor din partea guvernului chinez menite sa atragă mai mulți consumatori sa cumpere o mașina electrica. Producătorul american a livrat aproximativ 80,000 de unități luna trecuta, în scădere cu 4.3% fata de anul precedent. Raportat la luna octombrie, Tesla a înregistrat o creștere a livrărilor de 15.5%. (Sursa: Bloomberg)

Super Micro Computer Preț curent 41.030 USD ( -2.31% ) MCap 2.12B

Acțiunile Super Micro Computer au înregistrat o creștere de aproximativ 31% luni, după ce un comitet special independent a constat ca nu exista dovezi de abatere din partea consiliului de administrație sau a comitetului de audit. Pe baza concluziilor revizuirii, nu se așteaptă nicio reformulare a rapoartelor financiare declarate. Situația financiara a companiei Super Micro a fost pusa sub investigație după ce auditorul sau a demisionat, invocând preocupări legate de guvernanta, transparenta si masurile de control intern ale companiei. (Sursa: Seeking Alpha)

