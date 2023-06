Franța, centrul internațional pentru tehnologii AI - TradeVille

BVB Înregistrează O Ultima Săptămâna In Scădere

Conform datelor de la BVB, in ultima săptămâna, bursa din Romania a pierdut 0.35% din capitalizare, fiind in scădere cu 749.3 mil. RON, in timp ce valoarea tranzacțiilor încheiate a crescut cu 22.4% fata de săptămâna anterioara, însumând un rulaj de 194.2 mil. RON. Printre cele mai tranzacționate acțiuni s-au numărat cele ale Fondului Proprietatea, cu tranzacții de 92.4 mil. RON, urmate de cele ale OMV Petrom, cu tranzacții de 37.6 mil. RON si ale Băncii Transilvania – cu 13.4 mil. RON. Cele mai importante creșteri s-au înregistrat la BRK (+12.6%), SIF Hoteluri (+9.8%) si Purcari (+5.9%). (Sursa: Economica.net)

Exportul Si Importul De Energie – Mai Scumpe Pentru Tarile Non UE

ANRE a anunțat majorarea tarifului reglementat pentru toate tranzacțiile de import, export si tranzit de energie electrica cu statele vecine nemembre UE Republica Moldova si Ucraina. Astfel, tariful a fost majorat de 2.5 ori si a ajuns la 3 EUR/MWh, după ce acesta a mai fost o data mărit in septembrie 2022, atunci când a fost dublat de la 0.6 EUR/MWh la 1.2 EUR/MWh. Majorarea vine in urma creșterii capacitații de export de energie de către Asociația Europeana a Operatorilor de Sisteme de Transport al Electricității, in luna aprilie, spre Ucraina si Republica Moldova, de la 850 MW la 1,050 MW. (Sursa: Profit.ro)

Producția Din Marea Britanie, Privita Cu Mai Putin Pesimism

Principala organizație care reprezintă producătorii din Marea Britanie, Make UK, si-a revizuit in creștere perspectivele pentru acest an, datorita cererii puternice pentru aeronave si produse electronice, dar se așteaptă, in continuare, la o scădere a producției pentru întregul an. Astfel, organizația estimează ca producția fabricilor sa scadă cu 0.3% in 2023, fata de prognoza de -3.3%, publicata in urma cu trei luni. In privința creșterii economice din acest an, se estimează o creștere anuala cu 0.4%, respectiv cu 1.3%, in anul 2024. Industria aerospațiala a fost stimulata de reluarea călătoriilor si revenirea cererii de avioane după pandemia COVID-19, in timp ce cererea de produse electronice a reflectat parțial dorința companiilor de a contracara deficitul de forța de munca. (Sursa: Reuters)

Franța, Centrul International Pentru Tehnologii AI

Franța vrea sa devina un centru internațional pentru dezvoltarea de tehnologii AI, angajandu-se in cursa cu SUA si China. La nivel continental, Emmanuel Macron, președintele francez, considera ca Franța se situează pe prima poziție, rivalizând cu Marea Britanie si Germania. Transformarea intr-un hub al tehnologiei AI este un fapt de importanta strategica pentru guvernele statelor dezvoltate. Președintele Macron a adăugat ca Franța va realiza investiții ample in cercetare si in instruirea modelelor care stau la baza aplicațiilor AI de ultima generație. (Sursa: CNBC)

One United Properties Preț curent 0.936 RON ( -0.43% ) MCap 3.46B P/E 7.105

One United Properties a încheiat un parteneriat cu Veolia Romania Soluții Integrate (VRSI), in scopul implementării unor soluții pentru eficientizarea energetica, pentru dezvoltările One Lake Club si One High District. Valoarea totala a investiției este de 6.7 mil. EUR, reprezentând o extindere a unui parteneriat in același scop, anunțat anterior, care a vizat dezvoltările One Lake District si One Peninsula. (Sursa: BVB)

Cemacon Cluj-Napoca Preț curent 0.468 RON (0.00% ) MCap 437M P/E 6.426

Producătorul roman de cărămidă, Cemacon, a finalizat achiziția companiei EURO CARAMIDA S.A.. Prin aceasta achiziție, compania își consolidează poziția pe piața de blocuri ceramice din Romania si deschide perspectiva de export pentru produsele sale. Costul total al tranzacției se ridica la 30 mil. EUR, incluzând si investițiile estimate pentru următorii doi ani, finanțarea urmând a fi realizata atât din surse proprii, cat si din accesarea unor credite de investiții. Ca urmare a finalizării achiziției, Cemacon își propune sa accelereze planurile de dezvoltare atât la nivel național cat si la nivel internațional. (Sursa: comunicat societate)

AIRBUS Preț curent 131.66 EUR (0.26% ) MCap 103B

Airbus a primit o comanda pentru 10 aeronave din partea Biman Bangladesh Airlines, o companie controlata de statul Bangladesh. Pentru cumpărător, este prima comanda plasata către Airbus, flota acestuia fiind alcătuita, in cea mai mare parte, din aeronave Boeing. In alte știri, compania saudita de apărare SCOPA Industries a încheiat un acord cu Airbus pentru a stabili locația producției de elicoptere civile si militare in Arabia Saudita. In acest scop, compania saudita anticipează investiții de peste 6.67 mld. USD in următorii 20 de ani. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

JD.com Inc Preț curent 39.85 USD ( -0.25% ) MCap 124B

Vânzările magazinului online deținut de JD.com ar fi crescut cu rate de 6%-8%, potrivit unei notificări transmise analiștilor Citi de către un client. Creșterea vânzărilor este peste așteptări si ar fi avut loc in timpul festivalului de shopping de la jumătatea anului (618 Shopping Festival), din China, cel mai mare eveniment de shopping de după redeschiderea economiei acestei tari. Totuși, aceste estimări se afla sub rata de creștere a valorii brute a mărfurilor comandate in anul 2022, care a fost de 10.3%. JD.com nu va publica date cu privire la valoarea bruta a mărfurilor comandate in acest festival. Totuși, evoluția vânzărilor in cadrul acestui eveniment remarcabil este un barometru al apetitului pentru consum. (Nota: distincția dintre vânzări si valoarea bruta a mărfurilor comandate este ca cea din urma reflecta valoarea tuturor bunurilor comandate prin site-ul companiei, indiferent daca acestea au fost vândute, livrate sau returnate). (Surse: Reuters;ir.jd.com)

Enbridge Inc Preț curent 37.38 USD ( -0.51% ) MCap 75.7B P/E 31.62

Compania energetica canadiana Enbridge a fost obligata, de un judecător american, la închiderea unor porțiuni ale unei conducte ce traversează teritoriul tribal din Wisconsin in termen de 3 ani, fiind totodată obligata la plata unor daune in valoare de 5.2 mil. USD. Compania si-a exprimat îngrijorarea cu privire la tulburările extreme de pe piața cauzate de o închidere pripita a conductei de petrol. Enbridge a propus redirecționarea conductei in jurul rezervației tribale, dar nu au primit pentru moment aprobările federale necesare (Sursa: Reuters)

Astrazeneca Plc Preț curent 75.44 USD (1.02% ) MCap 117B

Producătorul de medicamente AstraZeneca a anunțat ca va elabora planuri de separare a activității sale din China si de listare la bursa din HongKong, ca metoda de protecție împotriva tensiunilor geopolitice in creștere. Planurile companiei privind listarea unei unități separate fie la bursa din Hong Kong, fie la bursa din Shanghai, ar putea izola compania din punct de vedere politic de orice masuri implementate de guvernul chinez împotriva companiilor străine, oferind totodată si o sursa de capital adiționala. AstraZeneca este cea mai importanta companie farmaceutica din China, generând, in primul trimestru din 2023, vânzări de cca. 1.6 mld. USD. (Sursa: Financial Times)

Berkshire Hathaway Inc Preț curent 338.31 USD ( -0.44% ) MCap 738B

Berkshire Hathaway, compania deținuta de investitorul american Warren Buffet, a anunțat ca filiala sa, deținuta integral, National Idemnity Company, si-a majorat participația in 5 societăți comerciale japoneze, printre care Mitsubishi, Itochu, Marubeni, Mitsui si Sumitomo, ajungând la o medie a deținerilor de peste 8.5% . Compania intenționează sa păstreze investițiile japoneze pe termen lung, Warren Buffet limitând achiziția la doar 9.9% din oricare dintre cele 5 companii japoneze. Acestea sunt considerate cele mai mari 5 societăți comerciale generale din Japonia, achiziția acțiunilor lor reflectând politica Berkshire de a se concentra pe investiții diversificate pe termen lung. (Sursa: CNBC)

