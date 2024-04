Germania – inflație în scădere – TradeVille

Producția Industriala Creste Fata De Ianuarie 2024

In februarie 2024, producția industriala din Romania a înregistrat o creștere semnificativa comparativ cu luna ianuarie, majorându-se cu 10.8% brut si cu 2.7% ajustat. Aceasta creștere a fost influențată de dinamica pozitiva a industriei prelucrătoare si a celei extractive, cu creșteri de 15%, respectiv 5.9%. Cu toate acestea, in comparație cu februarie 2023, producția industriala a avut o creștere marginala de 0.2% brut si o scădere de 2.2% in seria ajustata sezonier, din cauza declinurilor in sectoarele energiei electrice si termice. Pe parcursul primelor doua luni ale anului 2024, producția industriala a scăzut cu 1.8% fata de aceeași perioada din 2023 brut si cu 3.1% in termeni ajustați, reflectând scăderi in toate cele trei sectoare industriale principale. (Sursa: INS)

Câștigul Salarial – In Creștere

In februarie 2024, câștigul salarial mediu brut pe economie in Romania a fost de 7,990 RON, înregistrând o creștere de 0.2% fata de ianuarie 2024, in timp ce câștigul mediu net a fost de 4,876 RON, cu o creștere de 0.3% fata de luna precedenta. Cea mai mare valoare a câștigului net s-a observat in sectorul tehnologiei informației, cu 11,297 RON, in timp ce cel mai mic câștig net a fost in fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu 2,729 RON. Pe parcursul unui an, câștigul mediu net a crescut cu 14.2% fata de februarie 2023. De asemenea, indicele câștigului salarial real a fost de 106.5% comparativ cu februarie 2023, indicând o creștere a puterii de cumpărare, in timp ce fata de ianuarie 2024 indicele a scăzut ușor la 99.5%, iar comparativ cu octombrie 1990, acesta a ajuns la 238.6%, reflectând o creștere semnificativa a salariilor reale de-a lungul timpului. (Sursa: INS)

Ads

Germania – Inflație In Scădere

In martie 2024, inflația in Germania a scăzut la 2.3%, marcând cel mai scăzut nivel din iunie 2021, datorita reducerilor preturilor la energie si alimente, potrivit celor mai recente date ale biroului federal de statistica. Acest declin al inflației, de la 2.7% in februarie, a fost influențat de o scădere de 0.7% in ritm anual a preturilor la alimente - prima scădere anuala din februarie 2015 - si de o scădere de 2.7% a preturilor la energie fata de anul precedent. In pofida acestor reduceri, inflația de baza, care exclude costurile volatile ale alimentelor si energiei, a rămas relativ stabila la 3.3%, in ușoară scădere de la 3.4% in februarie. Inflația pentru servicii a crescut semnificativ, cu 3.7%, influențată de creșterea costurilor salariale si a preturilor chiriilor, care au înregistrat o creștere de 2.1% pe parcursul anului, ceea ce sugerează presiuni de baza persistente asupra preturilor in economie. (Sursa: Reuters)

Ads

Marea Britanie – Mai Departe De Recesiune

In februarie, Marea Britanie a dat semne ca iese din recesiune, economia crescând pentru a doua luna consecutiv, potrivit datelor oficiale. PIB-ul din februarie a crescut cu 0.1%, iar cifrele din ianuarie au fost revizuite in creștere de la 0.2% la 0.3%. In pofida acestei creșteri, producția economica a Regatului Unit rămâne in continuare in urma nivelului prognozat, reflectând provocările continue generate de majorarea ratelor dobânzilor si de constrângerile legate de oferta. Sectorul serviciilor, care este o componenta majora a economiei, a crescut cu 0.1% in februarie, in timp ce producția din industria prelucrătoare a crescut in mod surprinzător cu 1.2%. Cu toate acestea, sectorul construcțiilor a înregistrat un declin semnificativ, scăzând cu 1.9%. (Sursa: Reuters)

One United Properties Pret curent 0.936 RON ( -8.41% ) MCap 3.55B P/E 8.020

Ads

Conducerea ONE United Properties a informat piața despre notificarea primita in data de 12 aprilie din partea acționarilor Vinci VER Holding S.R.L., OA Liviu Holding S.R.L., CC Trust Group AG si Altius S.A. cu privire la lansarea unei oferte de plasament privat accelerat al unui număr de pana la 360 mil. acțiuni ordinare ale societății. In alte știri, societatea a anunțat ca in cadrul plasamentului s-au subscris un număr de 234.2 mil. acțiuni ordinare, veniturile brute ca urmare a vânzării fiind de 216.9 mil. RON. Societatea a precizat ca nu va incasa nici un venit ca urmare a ofertei, acționarii având intenția sa utilizeze sumele pentru a subscrie acțiuni in viitoarea majorare de capital. In urma vânzării, participația acționarilor vânzători este de cca. 55% din capitalul social. (Sursa: BVB, BVB (2))

Transelectrica Pret curent 29.15 RON (0.17% ) MCap 2.13B P/E 9.77

Transelectrica a anunțat convocarea AGA, pentru data de 29/30 aprilie, in cadrul căreia, printre altele, acționarii vor dezbate repartizarea unui dividend in suma de 213.6 mil. RON, ceea ce se traduce printr-un dividend brut per acțiune de 0.28 RON. Randamentul dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 0.95%. Data de plata este propusa pentru 27 iunie 2024, in timp ce ex-date este pe 6 iunie 2024. (Sursa: BVB)

Ads

Jpmorgan Chase & Co Pret curent 185.05 USD ( -5.31% ) MCap 538B P/E 11.79

Cea mai importanta instituție bancara din SUA a raportat rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2024. JPMorgan a înregistrat venituri trimestriale de 42 mld. USD, in linie cu așteptările analiștilor de la FactSet. Profitul s-a situat la 13.4 mld. USD, echivalentul a 4.44 USD/acțiune. Imediat după publicarea rezultatelor, prețul acțiunii a înregistrat o corecție de 4% in ședința de pre-market. (Sursa: Barron's)

Microsoft Corporation Pret curent 424.18 USD ( -0.88% ) MCap 3.13T P/E 43.38

Morgan Stanley si-a revizuit in creștere prețul țintă pentru acțiunile Microsoft, de la 465 USD la 520 USD. Totodată, banca de investiții considera ca inteligenta artificiala va contribui cu pana la 120 mld. USD in veniturile Microsoft pana in 2029. Pentru 2024, analiștii se așteaptă la un EPS de 11.7 USD, iar, pana in 2029, acesta ar putea atinge 24 USD, cu un CAGR de 16%. (Sursa: Seeking Alpha)

Lockheed Martin Corporation Pret curent 454.85 USD (0.56% ) MCap 113B P/E 16.13

Ads

Lockheed Martin a anunțat, la sfârșitul săptămânii trecute, ca a câștigat un contract in valoare de pana la 4.1 mld. USD de la Agenția de Apărare Antirachetă a guvernului american pentru a continua dezvoltarea sistemului de comanda de lupta. Contractul are o durata de 5 ani si o opțiune de prelungire pana in 2034. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Pret curent 171.40 USD ( -1.13% ) MCap 101B P/E -22.61

Comisia pentru comerț a Senatului S.U.A. a declarat ca va organiza, săptămâna viitoare, o audiere cu membrii unui grup de experți care au publicat, in februarie, un raport in care critica mecanismele de siguranță si solicita îmbunătățiri semnificative. Audierea de miercurea viitoare are loc in contextul in care Boeing se confrunta cu o criza in toata regula, o schimbare de management si o înjumătățire a producției de avioane in luna martie. (Sursa: Reuters)

Paramount Global Pret curent 11.07 USD ( -1.77% ) MCap 7.1B P/E -6.10

Unii acționari ai Paramount Global își exprima îngrijorarea cu privire la o potențială fuziune cu Skydance Media, îndemnând compania sa ia in considerare opțiuni alternative si sa asigure un tratament corect pentru toți acționarii. Discuțiile privind fuziunea implica o tranzacție pe acțiuni evaluata intre 4 si 5 miliarde de dolari si au loc in contextul negocierilor exclusive dintre Skydance si National Amusements pentru achiziționarea participației de control a familiei Redstone in Paramount, condiționată de succesul fuziunii. Aceasta situație a stârnit îngrijorări in rândul unor investitori cu privire la tratamentul echitabil ce li se va aplica, in comparație cu cel pentru Shari Redstone, care controlează o parte semnificativa din acțiunile cu drept de vot ale Paramount. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF