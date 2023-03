Goldman Sachs pe malul Dâmboviței - TradeVille

Goldman Sachs Pe Malul Dâmboviței

Din 6 martie 2023, NN Investments Partners (NN IP) si-a schimbat denumirea in Goldman Sachs Asset Management, ca rezultat al finalizării procesului de achiziție început in aprilie 2022, când banca americana a intrat pe piața din Romania achiziționând administratorul de fonduri mutuale de la NN Group pentru 1.7 mld. EUR. Schimbarea nu impestează portofoliul de produse sau procesele de investiții ale NN IP, dar afectează redenumirea produselor si a entităților juridice pentru a reflecta brandul Goldman Sachs Asset Management si toate convențiile privind denumirile. (Surse: ZF (1);ZF (2))

Volume In Scădere Pe Piața Imobiliara

Primele 2 luni ale anului 2023 au adus scăderi ale volumelor pe piața imobiliara din Romania, fiind înregistrate cu 22% mai puține tranzacții fata de aceeași perioada din 2022. In februarie s-au parafat mai puțin de 11,000 de tranzacții cu unități individuale, in scădere cu 24% fata de februarie 2022. Numărul apartamentelor vândute este mai mic si decât cel din anul 2021 (-15%). (Sursa: ZF)

Achiziție Colectiva De Gaze Naturale In Europa

Luna viitoare, Uniunea Europeana intenționează sa-si exercite puterea de cumpărare colectiva pe piața gazelor naturale, in încercarea de a reduce preturile la energie. Chiar daca preturile la gaze si energie electrica sunt in prezent doar o fracțiune din maximele atinse in luna august, ele stimulează in continuare inflația si pun presiune pe competitivitatea companiilor locale in fata rivalilor din SUA si China. Potrivit vicepreședintelui Comisiei Europene, peste 50 de vânzători de gaze naturale si-au exprimat interesul de a participa in acest nou sistem. Se estimează ca cererea comuna a statelor membre se va ridica la 24 mld. metri cubi in următorii 3 ani. (Sursa: Bloomberg)

Creșteri Istorice Ale Emisiunilor De Obligațiuni

Vânzările de obligațiuni din Europa au depășit 500 mld. EUR de la începutul anului, fiind cel mai alert ritm înregistrat vreodată. Incertitudinile legate de inflație si de conflictul din Ucraina determina companiile, băncile si guvernele sa își continue planurile de îndatorare in detrimentul creșterii randamentelor. Ofertele realizate luni de Nestle SA, Toyota Motor Corp si HSBC Holdings Plc au contribuit la depășirea recordului anterior. Nivelul vânzărilor de obligațiuni este așteptat sa crească in continuare, Uniunea Europeana si Stellantis NV planuind sa realizeze noi emisiuni de obligațiuni in aceasta săptămâna. (Sursa: Bloomberg)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.115 RON (0.24% ) MCap 13.1B P/E 4.748

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrica din Romania, a cărei listare la BVB din acest an este mult așteptata de investitori, este prinsa într-o disputa juridica legata de procedura de selecție a directorilor companiei. Hotărârea instanței, atacabila cu recurs, se refera exclusiv la procedura de recrutare si nu desființează mandatele actuale ale directorilor Hidroelectrica. In același timp, nu produce efecte retroactive si nu afectează calendarul de listare. (Surse: ZF;Hidroelectrica.ro)

AIR CLAIM Preț curent 3.84 RON (6.96% ) MCap 16.8M P/E 18.59

Acționariatul Air Claim este convocat la AGOA pentru data de 10 aprilie 2023. Unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi este cel care solicita aprobarea modului de repartizare a profitului net al anului 2022, in suma de 1.6 mil. RON. In acest sens, Consiliul de Administrație al societății a propus repartizarea unui dividend brut de 0.15 RON/acțiune. Randamentul acestuia, raportat la ultimul preț de închidere, este de 3.9%. Data plații este propusa pentru 12.05.2023, iar data de înregistrare este propusa pentru 28.04.2023 (data ex-dividend: 27.04.2023). Este primul dividend pe care Air Claim îl propune pentru repartizare de la listarea acțiunilor, in luna iulie 2021. (Surse: convocator societate;BVB)

Nuclearelectrica Preț curent 48.45 RON ( -1.02% ) MCap 14.6B P/E 5.36

Nuclearelectrica a selectat compania Candu Energy Inc., membra a Grupului SNC-Lavalin, in vederea efectuării lucrărilor de pre-proiect pentru reactorul CANDU al Unității 1 de la Cernavoda. Acest acord, cu o durata de doi ani, are o valoare de aproximativ 65 mil. USD si presupune furnizarea de servicii de inginerie de lunga durata, in vederea pregătirii viitorului proiect de retehnologizare a reactorului. Obiectivul companiei este de a prelungi durata de funcționarea a Unității 1 cu 30 de ani. (Sursa: BVB)

Transilvania Leasing Si Credit Ifn Brașov Preț curent 0.0465 RON (10.71% ) MCap 23.9M P/E 7.5630

Transilvania Leasing si Credit a încheiat un contract de credit semnificativ, in calitate de finanțator. Contractul de credit se ridica la valoare de aproape 2.4 mil. RON, depășind 10% din cifra de afaceri aferenta ultimei situații financiare. Obiectul contractului este un credit cu garanție imobiliara, având o durata de 84 de luni. (Sursa: convocator societate)

Macofil Jiu Preț curent 16.40 RON (13.49% ) MCap 59.2M P/E 3.12

Macofil a anunțat piața in privința convocării AGOA pentru data de 10/11 aprilie 2023, printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi fiind propunerea unui dividend in valoare de cca. 3.6 mil. RON, care reprezintă un dividend brut pe acțiune de 1 RON. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului este de 6.1%. Data plații este propusa pe 26 mai 2023, iar data ex-date – pe 4 mai 2023. (Sursa: BVB)

Zalando SE Preț curent 38.00 EUR ( -2.79% ) MCap 9.79B

Zalando, cel mai popular magazin online de fashion din Germania, a încheiat anul 2022 raportând venituri consolidate de 10.3 mld. EUR, un nivel similar cu cel din 2021, in timp ce rezultatul operațional ajustat a fost de 184.6 mil. EUR (-60.5% vs. 2021), luând prin surprindere analiștii, care se așteptau la o valoare medie de 158.1 mil. EUR. Dinamica aceasta vine ca urmare a eforturilor companiei de a-si îmbunătăți profitabilitatea. In acest an, Zalando anticipează ca variația veniturilor fata de anul anterior sa fie cuprinsa intre -1% si +4%. Totodată, compania se așteaptă ca valoarea bruta a volumului de mărfuri vândute – un indicator de performanta esențial – va varia intre +1% si +7% fata de cel din anul 2022, care s-a situat la 14.8 mld. EUR (+3% vs. 2021). Cu privire la profitabilitatea operaționala a anului curent, compania previzionează un EBIT ajustat intre 280 si 350 mil. EUR. După anunț, prețul acțiunilor companiei s-a apreciat cu 6% in primele minute ale ședinței de la Frankfurt. (Surse: Bloomberg;Zalando)

Meta Platforms Inc (Facebook) Preț curent 185.96 USD ( -0.76% ) MCap 486B P/E 20.96

Meta Platforms, cea mai mare rețea de socializare din lume, plănuiește un nou val de disponibilizări începând din aceasta săptămâna. Aceasta este cea de-a doua runda de reduceri de personal pe care compania o aplica, in încercarea de a-si eficientiza costurile operaționale si de a-si onora motto-ul pentru 2023, denumit “anul eficientei”. In etapa anterioara de disponibilizări, Meta Platforms a redus 11,000 de locuri de munca, reprezentând aproximativ 13% din totalul angajaților si fiind, totodată, prima concediere majora de la înființare. (Sursa: Bloomberg)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

