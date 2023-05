Gradul de absorbție al fondurilor prin PNRR, sub 1% - TradeVille

Guvernul A Împrumutat Deja Jumătate Din Necesarul Pentru Acest An

Împrumuturile Guvernului României au ajuns la 84.1 mld. RON pentru perioada ianuarie-aprilie 2023, după ce a atras, in ultima luna, 12 mld. RON. Cea mai mare parte din totalul sumei a fost atrasa in luna ianuarie, respectiv de 55.3 mld. RON. Pentru întreg anul, sunt necesare împrumuturi de 160 mld. RON, din care 68.4 mld. RON pentru acoperirea deficitului, restul fiind necesari pentru plata datoriilor mai vechi. (Sursa: Profit.ro)

Gradul De Absorbție Al Fondurilor Prin PNRR, Sub 1%

Romania a absorbit 600 mil. RON din fondurile puse la dispoziție prin PNRR, in doi ani. Pana in anul 2027, Romania trebuie sa cheltuie 145 mld. RON prin acest program. Astfel, gradul de absorbție al fondurilor se situează la 0.3%, cu patru ani înainte de termenul limita. Din cei 600 mil. RON atrași la buget, suma de 400 mil. RON a fost absorbita in acest an. De altfel, Guvernul urmărește negocierea cu Comisia Europeana a unor modificări la PNRR. In acest sens, printre altele, se are in vedere reducerea alocării cu 2.1 mld. EUR, de la aproape 29.2 mld. EUR, datorita creșterii economice. (Surse: ZF;CursDeGuvernare)

Inflația De Baza Din Zona Euro In Scădere

Rata inflației in zona euro a crescut ușor in luna aprilie, pana la 7%, după ce, in luna martie 2023, a atins cel mai scăzut nivel din ultimele 13 luni (6.9%). Rata a rămas cu mult peste ținta Băncii Central Europene de 2%, deși inflația de baza, care exclude preturile la alimente si energie, a scăzut cu 0.1% fata de luna precedenta, la 5.6%. Rezultatele vin cu doar câteva zile înaintea ședinței de politica monetara a BCE, de la care analiștii așteaptă o majorare a dobânzii de referința cuprinsa intre 25 si 50 de puncte de baza. Potrivit estimărilor Fondului Monetar International, inflația globala nu se va apropia de ținta de 2% a BCE pana in 2025. (Sursa: CNBC, Eurostat)

Producția In UE, La Cote Slabe

Activitatea fabricilor din zona euro si-a continuat tendința de contractare luna trecuta, deși nu atât de mult pe cat se estima inițial, in timp ce costul materiilor prime a scăzut cel mai mult din ultimii 3 ani. Astfel, indicele PMI din industria prelucrătoare a scăzut la 45.8 in aprilie, de la 47.3 in martie, fiind puțin mai bine decât prognoza de 45.5, dar cu mult sub pragul de 50 puncte, care separa scăderea de creștere. (Sursa: Reuters)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.080 RON (0.00% ) MCap 12.9B P/E 4.670

Fondul Proprietatea informează acționarii cu privire la plata dividendelor anuale care va avea loc in data de 6 iunie 2023. Valoarea bruta a dividendului, aprobata in AGOA, este de 0.05 RON pe acțiune, implicând un randament de 2.4%, raportat la prețul de închidere din 2 mai 2023. Data de înregistrare este 12 mai 2023. (Sursa: BVB)

Firebyte Games Preț curent 0.362 RON ( -2.16% ) MCap 15.9M P/E 22.021

Firebyte Games S.A., dezvoltator de jocuri listat la BVB, anunța lansarea jocului “Age of Battles” pe piața internaționala. Jocul a fost optimizat pentru a fi compatibil cu tehnologia blockchain si oferă jucătorilor posibilitatea de a câștiga criptomonede si alte recompense digitale, inclusiv elemente de joc de tip NFT (Non-Fungible Tokens). Compania a alocat o colecție de 5,000 NFTs pentru acest joc, acestea urmând a fi scoase la licitație (vânzare) in perioada 17.05.2023 - 17.06.2023 pe platforma tehnologica administrata de Euclid Labs. Firebyte Games afirma ca impactul financiar al lansării jocului nu poate fi încă estimat. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Preț curent 0.708 RON (0.85% ) MCap 849M P/E 9.968

Aquila, unul dintre liderii pieței de distribuție de bunuri de larg consum din Romania si Republica Moldova, anunța aprobarea bugetului de investiții pentru 2023 in valoare de 12.7 mil. EUR. Din total, Aquila a stabilit un plafon cumulat de 9 mil. EUR pentru încheierea de contracte de finanțare de tip leasing pentru echipamente de depozit si automatizări (in valoare de 1.4 mil. EUR) si pentru mijloace de transport (in valoare de 7.6 mil. EUR). Bugetul a fost aprobat in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie. “Investițiile programate urmează strategia de sustenabilitate a companiei, prin care țintim reducerea cu 10% a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2026, având ca referința anul 2021”, afirma Cătălin Vasile, CEO Aquila. (Surse: ZF;Comunicat companie)

Electromagnetica București Pret curent 0.185 RON (0.54% ) MCap 125M P/E 4.957

Electromagnetica – companie producătoare de energie electrica si echipamente electrice, a anunțat ca Octavia Macovei, in vârsta de 73 ani si cu o experiența in cadrul companiei de peste 20 de ani, a renunțat la mandatul de membru al Consiliului de Administrație si la mandatul de director executiv al societății. (Surse: BVB;ZF)

Med Life Preț curent 18.22 RON ( -1.51% ) MCap 2.42B P/E 54.54

MedLife a informat piața cu privire la finalizarea programului de răscumpărări de acțiuni proprii, care s-a derulat in perioada 7 ianuarie 2022 – 18 aprilie 2023, timp in care s-au răscumpărat un număr total de aproximativ 400,000 acțiuni cu o valoare totala de 8.2 mil. RON. Numărul de acțiuni răscumpărate reprezintă 7.4% din numărul maxim de acțiuni care a fost aprobat pentru acest program. (Sursa: BVB)

General Motors Co Preț curent 32.74 USD ( -2.21% ) MCap 47.6B P/E 5.08

General Motors Co a anunțat ca a redus, cu câteva sute, numărul sau de angajați cu norma întreaga, inclusiv din centrul sau de inginerie din Detroit. GM a declarat, in aprilie, ca aproximativ 5,000 de salariați au acceptat oferta companiei de recompensare a celor ce renunța, voluntar, la locul de munca. In februarie, Reuters a raportat ca GM a redus sute de locuri de munca la toate nivelurile. Decizii similare au fost luate si de companiile Chrysler si Ford, in speranța de a își reduce costurile. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 160.14 USD ( -1.04% ) MCap 506B P/E 43.10

Tesla a mărit preturile cu pana la 290 USD in Canada, China, Japonia si Statele Unite. Aceasta măsura vine după reduceri repetate, in cursul acestui an, ale preturilor celor mai bine vândute modele ale sale.. Chiar si in urma acestei majorări, preturile modelelor Tesla sunt mult mai mici decât in ianuarie. Luna trecuta, directorul executiv Elon Musk a declarat ca firma va acorda prioritate creșterii vânzărilor in fata marjelor si va caută sa obțină profit mai târziu, din implementarea software-ului de autoconducere pentru o flota mai mare de vehicule. Din ianuarie, Tesla a trecut la un model de stabilire a preturilor in timp real, aplicat de companiile aeriene sau de ride-sharing. (Sursa: Reuters)

British Petroleum Preț curent 4.877 GBP ( -6.86% ) MCap 91.3B

Compania petroliera BP, a raportat, in primul trimestru din 2022, un profit peste așteptările analiștilor, in creștere cu 3% fata de trimestrul precedent, dar sub rezultatele excepționale înregistrate in T1 2022, când preturile combustibililor fosili au crescut substanțial. Grupul a precizat ca a finalizat operațiunea de răscumpărare de acțiuni in valoare de 2.75 mld. USD, urmând ca pana la raportarea rezultatelor aferente T2, compania sa finalizeze o noua răscumpărare de acțiuni in valoare de 1.75 mld. USD. Dividendul propus de BP a rămas neschimbat fata de trimestrul precedent, la 0.06 USD/acțiune. In urma înregistrării profiturilor record din ultimul an, compania intenționează sa își relaxeze obiectivele de reducere a emisiilor, după ce anterior, si-a exprimat intenția de a ajunge la emisii nete zero "pana in 2050 sau mai devreme". (Sursa: CNBC)

International Business Machines Corporation (ibm) Pret curent 123.64 USD ( -1.94% ) MCap 114B P/E 62.59

Gigantul din tehnologie, IBM, se așteaptă sa înghețe, in viitor, angajările in funcțiile de back-office, cum ar fi cele de resurse umane. Conform directorului general al IBM, se estimează ca aproximativ 7,800 de locuri de munca vor fi afectate si înlocuite de inteligenta artificiala (AI) in următorii ani, urmând ca 30% din rolurile care nu au interacțiune cu clienții sa fie înlocuite de AI in următorii cinci ani. (Sursa: Reuters)

