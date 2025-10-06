Grup EM, debut cu dreptul – TradeVille

Turbinele eoliene la turație maximă

La finalul săptămânii trecute, turbinele eoliene au ajuns să asigure o treime din producția națională de energie electrică, depășind toate celelalte surse. Turbinele au funcționat la o putere de peste 2.600 MW, cu un factor de capacitate estimat la aproape 90%, nivel rar atins în România. Producția ridicată a început odată cu intrarea în vigoare a codurilor de vânt. În acest context, România a trecut pe export de energie electrică. (Sursa: Economica.net)

Statul de plată pentru dobânzi

În primele opt luni din 2025, statul a plătit dobânzi la datorii în valoare de 33 mld. RON (6,6 mld. EUR), cu 45% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024. Povara datoriilor a ajuns să consume 7% din veniturile bugetare, față de 5% anul trecut, iar Ministerul Finanțelor a primit suplimentar 12 mld. RON pentru plăți până la final de an. Randamentele titlurilor de stat românești pe 10 ani sunt de 7,3%, semnificativ mai mari decât cele ale SUA (4%) și Germaniei (2,7%). Datoria publică a urcat la 56% din PIB și este așteptată să ajungă la 60% până la finalul anului. (Sursa: ZF)

Grup EM, debut cu dreptul

Oferta pentru primul IPO de acțiuni din 2025 a debutat cu dreptul vineri. Subscrierile pentru Grup EM, holding de infrastructură energetică care cuprinde companii precum Electromontaj și Iproeb, au depășit 5% din valoarea ofertei. Până la încheierea ședinței de vineri, peste 92.000 de acțiuni au fost subscrise. Este interesant de menționat faptul că investitorii au oscilat între prețul maxim și cel minim pe parcursul zilei, fapt care sugerează că evaluarea companiei este atent urmărită. Oferta se va încheia pe data de 16 octombrie, la ora 12. (Sursa: ZF)

Companiile britanice se mută pe bursa americană

Datele compilate de Bloomberg arată că tranzacționarea American Depositary Receipts (ADR) emise de companiile britanice pe bursa americană a crescut masiv în ultimii ani. Volumele pentru 20 de companii din FTSE 100 care au listate ADR-uri au urcat cu peste 80% între 2019 și 2024, ajungând la circa 17 mld. unități tranzacționate anual. Creșterea continuă și în 2025, volumul depășind deja nivelul anului trecut. În contrast, tranzacționarea pe piața londoneză a acțiunilor FTSE 100 a crescut cu 11% în aceeași perioadă, până la aproximativ 506 mld., conform datelor Bloomberg Intelligence. Totuși, volumele considerate „lichiditate adresabilă vizibilă” — adică deschise tuturor participanților la piață și utilizate pentru calculul prețurilor de referință — au scăzut cu circa 12%. (Sursa: Bloomberg)

Nuclearelectrica Preț curent 47,30 RON (0,00%) MCap 14,2B P/E 8,43

Nuclearelectrica a anunțat semnarea contractului de servicii de iradiere „Isotope Irradiation Service Agreement” cu Framatome GmbH pentru dezvoltarea proiectului IRIS, vizând producția de radioizotopi medicali Lu-177 la CNE Cernavodă, folosind tehnologia brevetată a companiei germane. Proiectul, aflat în Etapa 1 și programat pentru instalare în Unitatea 2, în timpul opririi planificate din mai 2027, este finanțat de Framatome, care va suporta costurile de implementare și operare directă, în timp ce SNN va acoperi cheltuielile indirecte. Framatome va plăti SNN un tarif de iradiere proporțional cu vânzările și va asigura acces prioritar pentru România la 4.000 de doze de tratament anual, plus cel puțin 20 de tratamente gratuite. (Sursa: BVB)

SC Bursa de Valori București Preț curent 39,3 RON (-0,51%) MCap 347M P/E 72,5

Compania Bursa de Valori București a convocat acționarii pe data de 12 noiembrie pentru a vota majorarea cu maximum 27,88 mil. RON a capitalului social al Contrapărții Centrale (CCP), prin intermediul căreia se va relansa piața instrumentelor derivate. (Sursa: ZF)

Simtel Team Preț curent 57,50 RON (-0,35%) MCap 468M P/E 14,08

Acțiunile Simtel Team s-au apreciat cu peste 9% în ultima lună la BVB, pe un rulaj de 5,4 mil. RON, peste creșterea de 6% a indicelui BET. Evoluția a fost impulsionată de semnarea unui contract de 43 mil. EUR cu Hepa Energy SRL pentru unul dintre cele mai mari proiecte hibride fotovoltaice cu stocare în baterii din țară. În paralel, compania are în derulare un contract de 86,4 mil. RON cu HQ Plus SRL pentru un sistem BESS în Mureș, cu o putere de 40 MW și o capacitate de 80 MWh. (Sursa: ZF)

OMV Petrom Preț curent 0,8810 RON (0,11%) MCap 54,8B P/E 15,04

OMV Petrom, unul dintre cei mai mari producători de energie din România, prin centrala de 860 MW de la Brazi, își extinde activitatea pe piața de contracte PPA, având în dezvoltare un portofoliu verde de 2,5 GW. Piața PPA-urilor din sud-estul Europei este în plină expansiune în 2025, România intrând deja în top 10 la nivel european, cu 514 MW contractați anul trecut. Compania oferă contracte pe termen de 3–15 ani, inclusiv fizice, virtuale sau onsite, cu avantajul unei surse constante de energie din centrala Brazi. (Sursa: ZF)

Apple Inc. Preț curent 257,88 USD (0,29%) MCap 4,04T

Apple a retras aplicația ICEBlock din App Store după presiuni politice și avertismente privind riscurile pentru agenții ICE, mai ales după atacul armat de la Dallas. ICEBlock, descărcată de peste 1 mil. de ori, devenise extrem de populară după ce administrația Trump a criticat-o public. Autoritățile susțin că aplicația punea în pericol forțele de ordine, în timp ce creatorul ei, Joshua Aaron, afirmă că a fost concepută pentru a sprijini imigranții și a criticat politicile administrației Trump. (Sursa: CNBC)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (ADR) Preț curent 292,42 USD (1,50%) MCap 1,51T

TechInsights a constatat că procesoarele Huawei Ascend 910C includ componente de la TSMC, Samsung și SK Hynix, demonstrând că producția chineză de semiconductori AI depinde încă de tehnologie străină. Deși Huawei a acumulat rezerve înaintea restricțiilor impuse de SUA, furnizorii externi au oprit colaborările după 2020. Experții consideră că, după consumarea stocurilor, lipsa memoriei HBM ar putea deveni un punct critic pentru Huawei până la finalul anului. (Sursa: Bloomberg)

Pfizer Inc. Preț curent 27,34 USD (0,96%) MCap 154B

La sfârșitul lui septembrie 2025, Pfizer a ajuns la un acord cu administrația Trump după ce președintele a amenințat cu tarife de 100% pe medicamentele produse în afara SUA. Compania a acceptat reduceri de preț de până la 85%, lansarea platformei TrumpRx și programe accesibile pentru americanii cu venituri mici. În schimb, a obținut o perioadă de grație de trei ani fără tarife. Acțiunile Pfizer au urcat cu peste 5%, iar înțelegerea este văzută ca un model pentru alte companii farmaceutice. (Sursa: Yahoo Finance)

Novo Nordisk A/S Preț curent 59,64 USD (1,53%) MCap 135B

Morgan Stanley a retrogradat Novo Nordisk la Underweight și a redus ținta de preț la 42 USD, invocând încetinirea vânzărilor în SUA, presiuni pe prețuri și competiție tot mai intensă, în special din partea Eli Lilly. Deși lansarea orală Wegovy în 2026 ar putea aduce venituri de 1 mld. USD, prognoza de creștere de 5% pentru 2026 rămâne sub așteptările pieței. Riscurile legate de brevete și reglementări pot limita performanța pe termen scurt, chiar dacă acțiunea este considerată atractivă pe termen lung. (Sursa: Yahoo Finance)

Evenimente corporative: BVB / INTL

