Grup EM vine la BVB – TradeVille

Grup EM vine la BVB

Grup EM, acționarul majoritar al Electromontaj, își pregătește listarea la Bursa de Valori București printr-o ofertă de acțiuni de până la 77 mil. RON, intermediată de TradeVille. Compania este evaluată între 600 și 700 mil. RON, în funcție de prețul final din ofertă (34–40 RON/acțiune), cu un raport P/E între 8 și 9,5 ori înainte de majorarea de capital. Oferta se va derula în perioada 3–16 octombrie 2025, iar fondurile atrase vor fi folosite pentru capital de lucru, achiziții și dezvoltări în zona energiei și infrastructurii. (Surse: ZF; Electromontaj)

Un snapshot al primelor 6 luni la BVB

În primele șase luni din 2025, capitalizarea bursieră a companiilor listate la BVB a crescut cu circa 13%, ajungând la aproape 400 mld. RON, potrivit ASF. Indicele BET a avansat cu aproximativ 12%, iar valoarea totală tranzacționată pe piața reglementată și SMT a urcat la peste 20 mld. RON, cu 30% mai mult față de anul anterior. Numărul investitorilor activi a depășit 139.000, în creștere cu 7.200 față de trimestrul anterior, în timp ce tranzacțiile totale au scăzut cu 14%. (Sursa: ZF)

Aurul, la noi maxime

Prețul aurului a atins un nou maxim istoric, depășind 3.890 USD/uncie, pe fondul declanșării unui shutdown al guvernului american, primul din ultimii șapte ani. Evenimentul a alimentat incertitudinea pe piețe, mai ales că publicarea datelor esențiale privind piața muncii va fi amânată, complicând perspectivele pentru Fed. În timp ce activele riscante au pierdut teren, aurul a continuat rally-ul, investitorii refugiindu-se în acest activ considerat sigur în perioade de instabilitate politică și economică. Analiștii consideră că shutdown-ul este doar un factor suplimentar într-un context global marcat deja de conflicte și tensiuni comerciale. (Sursa: CNBC)

Inflația în zona euro urcă la 2,2%

Inflația anuală din zona euro a urcat la 2,2% în septembrie, de la 2% în august, cel mai ridicat nivel din aprilie, potrivit estimărilor Eurostat. Creșterea a fost impulsionată în special de servicii (+3,2%) și alimente, alcool și tutun (+3%), în timp ce energia a rămas mai ieftină decât anul trecut (–0,4%). Inflația de bază s-a menținut la 2,3% pentru a cincea lună consecutiv, semnal că presiunile subiacente rămân stabile. Analiștii consideră că aceste date întăresc așteptările că BCE va menține dobânzile neschimbate până la finalul anului. (Sursa: Yahoo Finance)

Digi Communications Preț curent 93,3 RON (1,19%) MCap 9,33B P/E 4,9

Digi Communications a anunțat finalizarea cu succes a investiției în rețeaua FTTH din Andaluzia, Spania, prin filiala sa Digi Spain Telecom și în parteneriat cu Aberdeen Group. Proiectul, parte a unei tranzacții începute în martie 2023, acoperă 2,5 mil. de locuințe și a presupus o investiție totală de 300 mil. EUR, suportată în mod egal de Digi Spain și investitor, cu contribuție suplimentară din finanțare bancară. În alte știri, compania a anunțat că, la 1 octombrie 2025, prin subsidiara DIGI România, a finalizat achiziția unor active ale Telekom Romania Mobile Communications, inclusiv licențe de spectru, turnuri de telecomunicații și activitatea de furnizare a serviciilor mobile preplătite. În cadrul unei tranzacții paralele, restul activităților TKRM au fost achiziționate de Vodafone România. Conducerea DIGI a transmis că utilizatorii de cartele preplătite Telekom vor beneficia de integrarea în rețeaua DIGI, ceea ce va aduce servicii de calitate superioară, acoperire extinsă și conectivitate mai rapidă, parte a planului strategic de dezvoltare a companiei. (Surse: BVB (1); BVB (2))

2Performant Network Preț curent 1,585 RON (0,96%) MCap 20,6M P/E -6,067

2Performant Network a înregistrat în T3 2025 o valoare totală a vânzărilor de 30,99 mil. EUR, prin 699 de magazine și 3.088 afiliați activi. Valoarea medie a unei comenzi a fost de 58,46 EUR, iar comisioanele plătite afiliaților au depășit 1,9 mil. EUR, în timp ce platforma a încasat 661.620 EUR. Septembrie a marcat prima lună cu creștere a numărului de vânzări generate de platforma BusinessLeague, din februarie 2024, semnal pozitiv pentru intrarea în T4, când compania mizează pe accelerarea trendului prin campaniile de Black Friday. (Sursa: BVB)

Patria Bank Preț curent 0,1010 RON (-1,94%) MCap 327M P/E 7,0468

Patria Bank a semnat un acord cu BERD prin care se alătură Programului de Facilitare a Comerțului Internațional (TFP), consolidându-și capacitatea de a susține tranzacții externe pentru clienții săi. În calitate de bancă confirmatoare, instituția va putea emite garanții și va facilita accesul companiilor românești la parteneri și finanțare internațională, cu un nivel sporit de siguranță. Integrarea în rețeaua globală TFP marchează un pas strategic pentru Patria Bank, venind pe fondul unor rezultate financiare solide în S1 2025, cu un profit net de 25,8 mil. RON, în creștere cu 42% față de anul anterior. (Sursa: BVB)

MedLife Preț curent 7,95 RON (1,53%) MCap 4,22B P/E -364,93

MedLife a inaugurat la Pitești cea mai mare clinică multidisciplinară din județul Argeș, în urma unei investiții de 3,1 mil. EUR. Hyperclinica are o suprafață de 1.500 mp și include 21 de cabinete, 13 paturi pentru spitalizare de zi, laborator propriu și zonă completă de imagistică medicală, oferind acces la o gamă largă de specialități și investigații avansate. Investiția face parte din strategia MedLife de extindere a infrastructurii medicale private la nivel național. (Sursa: BVB)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 121,70 RON (-0,08%) MCap 54,7B P/E 18,10

Acțiunile Hidroelectrica au deschis ședința de tranzacționare de miercuri în ușoară creștere, cu 0,1%, deși compania a revizuit în jos bugetul pe 2025 din cauza secetei și a presiunii concurențiale. Veniturile estimate scad cu 4%, la 9,96 mld. RON, iar profitul net este redus cu 15%, la 3 mld. RON, pe fondul unui deficit de producție de 1,9 TWh. În ciuda acestei revizuiri, Hidroelectrica va distribui 90% din profitul net sub formă de dividende, având resurse suficiente pentru a acorda 100% din profitul net distribuibil. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Preț curent 37,50 RON (-0,27%) MCap 1,45B P/E 23,20

Fondul de pensii private Pilon II Metropolitan Life, care deține 6,6% din acțiunile Sphera Franchise Group, ar urma să încaseze aproximativ 3,6 mil. RON din dividendele suplimentare propuse, de 1,4 RON/acțiune. Această sumă se adaugă dividendului brut deja distribuit în vară, de 1,09 RON/acțiune. Propunerea de alocare a noului dividend va fi supusă aprobării acționarilor pe 5 noiembrie. După anunț, acțiunile SFG au crescut inițial cu 5,4%, iar ulterior cu 1,6%. (Sursa: ZF)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 61,00 RON (-0,33%) MCap 4,47B P/E 7,15

Transelectrica a finalizat pe 23 septembrie 2025 fuziunea prin absorbție dintre filialele TELETRANS (societate absorbantă) și Formenerg (societate absorbită). În urma acestei fuziuni, TELETRANS preia toate drepturile și obligațiile Formenerg. Această consolidare va permite eficientizarea operațională și optimizarea utilizării resurselor la nivelul grupului Transelectrica. (Sursa: BVB)

AstraZeneca Plc (ADR) Preț curent 84,36 USD (9,96%) MCap 130B

AstraZeneca va delista American Depositary Receipts (ADR) de pe Nasdaq și va lista direct acțiunile ordinare pe New York Stock Exchange, pentru a atrage un mix mai larg de investitori globali. Mutarea este văzută pozitiv de piață, acțiunile crescând cu 0,8% la anunț. Scopul este de a armoniza structura listării și de a facilita accesul investitorilor americani, ADR-urile fiind mai puțin lichide decât acțiunile listate direct. Această schimbare ar putea deschide, pe viitor, calea pentru o eventuală includere a companiei în S&P 500. (Sursa: CNBC)

Palantir Technologies Inc Preț curent 184,95 USD (1,39%) MCap 385B

De la debutul pe NYSE în septembrie 2020, acțiunile Palantir au urcat cu peste 1.700%, atingând un preț de 182,42 USD și o capitalizare de peste 432 mld. USD, plasând compania printre primele 20 cele mai valoroase din SUA. Creșterea a venit pe fondul extinderii contractelor guvernamentale și a avansurilor în inteligența artificială, veniturile trimestriale depășind recent 1 mld. USD și fiind estimate la 4,2 mld. USD pentru 2025. În cei cinci ani, Palantir și-a majorat clienții de la 125 la 849 și angajații cu 1.500 de persoane, în timp ce acțiunile au fost incluse în S&P 500. Performanța a fost remarcabilă, având în vedere contextul dificil de la IPO, pandemia și operarea inițială pe pierdere. (Sursa: CNBC)

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF. Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

