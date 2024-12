Hawkish FED – TradeVille

Construcțiile, în scădere

În luna octombrie, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, față de luna precedenta, ca serie brută, cu 3.3%, iar ca serie ajustata în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 8.2%. In primele 10 luni ale anului, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, fata de aceeași perioadă din 2023, cu 4.1% ca serie bruta, iar ca serie ajustata, cu 3.3%. (Sursa: INS)

Downgrade din partea Fitch

Agentia Fitch a revizuit perspectiva ratingului de credit pe termen lung în valuta al României de la stabila la negativa si a menținut rating-ul BBB-. In document se menționează incertitudinea politica ca principal factor. Totodată, compania de rating considera ca alegerile parlamentare au dus la un parlament mai divizat, marcat de intensificarea prezentei partidelor de extrema dreapta, reflectând polarizarea societății romanești. (Sursa: Bursa.ro)

Inflația în UK

Inflația din Marea Britanie a crescut cu 2.6% in luna noiembrie, marcând a doua creștere lunară consecutiva. Cifra a fost în conformitate cu previziunile economiștilor intervievați de Reuters, fiind cu 2.3% mai mare fata de cea înregistrata in luna octombrie. Inflația atinsese un minim al ultimilor 3 ani si jumătate de 1.7% in luna septembrie, dar era de așteptat sa crească pana in prezent parțial din cauza unei creșteri a plafonului preturilor la energie stabilit de autoritatea de reglementare in aceasta iarna. (Sursa: CNBC)

Hawkish FED

Rezerva Federala a tăiat, pentru a 3-a oara consecutiv, dobânda de referința, cu 0.25%, până în intervalul 4.25%-4.5%. Oficialii FED se așteaptă ca șomajul sa fie in jurul valorii de 4.3% in următorul an si ca inflația nu va mai scădea in ritmul așteptat. Astfel, conform dot plot, FED anticipează doar doua reduceri ale ratelor in 2025, de cate 0.25% fiecare. După anunț, toți cei trei indici americani au înregistrat scăderi înainte de conferința lui Jerome Powell. (Sursa: CNBC)

Meta Estate Trust Preț curent 0.665 RON (2.31% ) MCap 68.1M P/E 6.969

Analiștii de la Goldring au oferit un preț ținta pentru compania imobiliara Meta Estate Trust in intervalul 0.712 – 0.76 RON, in creștere cu 13% comparativ cu prețul din piața afișat la mijlocul acestei săptămâni. Compania a raportat rezultate financiare pozitive in primele 9 luni din an, înregistrând venituri totale de 25.5 mil. RON si un profit brut de 8.8 mil. RON. (Sursa: ZF)

Unicredit Spa (consolidare) Preț curent 38.780 EUR (1.52% ) MCap 76.3B

UniCredit a declarat, la mijlocul săptămânii, ca si-a majorat participația in Commerzbank la 28%, folosind instrumente derivate suplimentare. Aceasta reprezintă o creștere de 7% de la participația declarata anterior, de 21%. A doua cea mai mare banca din Italia a declarat ca deținerea consta într-o participație directa de 9.5% si aproximativ 18.5% prin intermediul instrumentelor derivate. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Preț curent 452.52 USD ( -0.43% ) MCap 3.26T

Microsoft, cel mai mare investitor in OpenAI, a achiziționat, anul acesta, de doua ori mai multe cipuri AI de la Nvidia decât cei mai mari rivali ai săi, conform celor de la Financial Times. A doua cea mai mare companie din SUA, din punct de vedere al capitalizării bursiere, a cumpărat 485,000 de cipuri Hopper de la Nvidia, cu mult peste cele 244,000 de cipuri cumpărate de Meta Platforms, care ocupa locul secund in acest clasament. (Sursa: Seeking Alpha)

Boeing Co Pret curent 177.83 USD (2.77% ) MCap 102B

Boeing a reluat producția modelelor de avioane cu fuselaj larg 767 si 777 după o greva de 7 săptămâni la care au participat 33,000 de angajați. Greva, care s-a încheiat pe 5 noiembrie, a dus la perturbări semnificative ale operațiunilor. Boeing a reușit sa livreze numai 13 avioane comerciale în luna noiembrie, fata de 56 în urma cu un an de zile. (Sursa: Seeking Alpha)

Renault SA Preț curent 46.79 EUR (5.15% ) MCap 13.8B

Prețul acțiunilor Renault a crescut cu peste 5% la deschiderea ședinței bursiere de ieri. Compania, care deține o participație minoritara in Nissan, a beneficiat de raportul conform căruia Nissan si Honda au demarat discuții de fuziune. Acțiunile Nissan, listate la Tokyo, au crescut cu peste 20%, marcând cea mai buna zi a producătorului auto din ultimii 40 de ani. (Sursa: CNBC)

Nvidia Preț curent 135.21 USD (3.70% ) MCap 3.15T

Prețul acțiunilor Nvidia a intrat in mod oficial in teritoriul de corecție după o scădere de peste 10% de la maximul recent. In ciuda acestei scăderi considerabile, randamentul anual este de încă +160%. Este interesant de menționat faptul ca in timp ce prețul unei acțiuni Nvidia a scăzut in ultimele ședințe bursiere, prețul acțiunilor Broadcom a continuat sa se aprecieze, oferind investitorilor un randament de 120% de la începutul anului și până in prezent. (Sursa: CNBC)

