Hidroelectrica, din iunie la BVB - TradeVille

Hidroelectrica Din Iunie La BVB

Adrian Tănase, directorul general al BVB, a declarat, la Forumul Energiei, ca se așteaptă ca IPO-ul Hidroelectrica sa se desfășoare in luna următoare. Acesta a afirmat ca nu exista indicii care ar putea duce la amânarea ofertei publice. De altfel, Guvernul României si-a asumat prin PNRR ca va lista acțiunile Hidroelectrica la BVB pana la sfârșitul primului semestru al acestui an. (Surse: Financial Intelligence;Economedia.ro)

Romania – Al Doilea Cel Mai Mare Exportator Si Importator De Grâu Din UE

Exporturile de grâu moale ale Uniunii Europene au crescut la 28 mil. tone, de la 1 iulie 2022 pana la 21 mai 2023, marcând o creștere de 13% fata de cantitatea exportata in aceeași perioada a sezonului 2021/2022. Franța, cel mai mare exportator de grâu moale din UE, este urmata de Romania, care a exportat 3.96 mil. tone. Totodată, Romania este si al doilea cel mai mare importator de grâu moale după Spania, achiziționând o cantitate de 893,000 tone. La porumb, in aceeași perioada, UE a exportat o cantitate de 2.87 mil. tone, mai mult de jumătate din aceasta cantitate fiind exportata de Romania. (Sursa: Profit.ro)

Inflația Din Marea Britanie, La Cel Mai Mic Nivel Din Martie 2022 Încoace

In luna aprilie 2023, rata anuala a inflației din Marea Britanie a fost de 8.7%, peste previziunile de 8.2%, dar in scădere fata de nivelul de 10.1% înregistrat in luna martie 2023. Astfel, rata anuala a inflației a ajuns la cea mai mica valoare din martie 2022 încoace. Dinamica este pusa pe seama scăderii preturilor la electricitate si gaze naturale. Intre timp, preturile la alimente si băuturi fără alcool rămâne aproape de nivelul record atins in luna martie 2023. După publicarea acestor statistici, indicele bursier FTSE 100 al Bursei de Valori din Londra se tranzacționa in scădere cu 1.5%, la mai puțin de 2 ore de la deschiderea ședinței. (Surse: Trading Economics;Google Finance)

Ads

Prețul Petrolului, In Creștere

Cotațiile internaționale ale petrolului au crescut, după limitarea stricta a stocurilor de petrol si gaze ale SUA si avertismentul transmis de Ministrul Energiei al Arabiei Saudite, care considera posibila o noua reducere a producției de petrol a tarilor membre ale OPEC+. Acesta a mai adăugat ca speculatorii care au inițiat vânzarea in lipsa („short selling”) de petrol ar trebui sa se aștepte la o perioada „dureroasa”. Ieri, cotația la termen Brent a crescut cu 1.2%, pana la 77.72 USD/baril, in timp ce cotația la termen WTI a crescut cu 1.3%, pana la 73.89 USD/baril. (Sursa: Reuters)

One United Properties Preț curent 0.919 RON ( -0.11% ) MCap 3.4B P/E 6.976

One United Properties vinde clădirea de birouri deținuta de One North Gate SA, in care compania deține o participație de 76.395%. Clădirea este cunoscuta sub denumirea de One North Gate. Prețul de vânzare este de 6 mil. EUR. In prezent, clădirea de birouri este închiriata in proporție de 80%. Capitalul obținut in urma vânzării va fi utilizat pentru dezvoltarea One North Lofts, care va găzdui 137 de apartamente pe o suprafața construibila bruta de 20,000 mp si 237 de locuri de parcare subterane si supraterane. Livrarea One North Lofts este estimata pentru T2 2024. (Sursa: BVB)

Ads

TESLA INC. Preț curent 181.24 USD ( -2.44% ) MCap 585B P/E 49.84

Elon Musk, CEO al Tesla, a declarat ca producătorul american va alege, cel mai probabil, o locație pentru dezvoltarea unei noi unități de producție pana la sfârșitul acestui an. Una dintre opțiunile companiei este India. Cu câteva luni in urma, compania a anunțat ca va construi o unitate de producție tip Gigafactory in Mexic. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Preț curent 362.66 USD (1.87% ) MCap 162B P/E 38.64

Netflix ia masuri împotriva clienților care își împart conturile, introducând o taxa lunara de 8 USD, o decizie anunțata de mult timp. Compania a anunțat planul de reducere a partajării neautorizate a parolelor pe cea mai mare piața a sa, SUA. In timpul celei mai recente teleconferințe privind rezultatele financiare, co-CEO-ul, Greg Peters, a descris reacția utilizatorilor din tarile in care compania a luat deja masuri. In ciuda unor anulari ale abonamentelor, pe termen mediu, clienții revin si achiziționează opțiunea suplimentara. (Sursa: MarketWatch)

Ads

Ubs Group Ag Preț curent 19.75 USD ( -0.60% ) MCap 62.6B

UBS a declarat ca negociază cu autoritățile elvețiene in privința protecției pentru pierdere, in contextul preluării Credit Suisse. La jumătatea lunii martie, când s-a anunțat preluarea Credit Suisse de către UBS, autoritățile au declarat ca vor oferi asistenta financiara pentru UBS, alocând pana la 9 mld. CHF pentru acoperirea pierderilor potențiale, precum si pana la 100 mld. CHF pentru furnizarea de lichiditate. De data aceasta, pârțile discuta pentru semnarea oficiala a unui asemenea acord, iar UBS se așteaptă ca negocierile sa se încheie înainte de preluarea efectiva a Credit Suisse. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 247.19 USD ( -1.23% ) MCap 658B P/E 30.71

Meta a început ultima runda de disponibilizări, concentrandu-se pe membrii diferitor grupe de afaceri, urmând unei alte runde de concedieri din aprilie, care a vizat angajații cu roluri tehnice. In aceste 2 runde de concedieri, numărul total al angajaților care își vor pierde locul de munca ajunge la 10,000, după ce runda din noiembrie 2022 a afectat cca. 11,000 de angajați. Concedierile fac parte din așa-numitul "an al eficientei" al Meta, pe care CEO-ul companiei, Mark Zuckerberg l-a prezentat ca fiind necesar pentru ca firma sa se restrângă si sa devina mai agila in contextul unei economii dificile si al unei piețe de publicitate digitala in scădere. (Sursa: CNBC)

Ads

Nvidia Preț curent 300.05 USD ( -2.23% ) MCap 937B P/E 214.70

Prețul acțiunii Nvidia a crescut cu peste 25% in ședința after-hours de pe Wall Street după ce compania a raportat ultimele rezultate financiare. Compania a raportat vânzări de 7.19 mld. USD, cu peste 500 mil. USD mai mult decât prognozele analiștilor. Profitul net depășit 2 mld. USD, cu peste 400 mil. USD mai mult decât in același trimestru din 2022. Cererea pentru segmentul data centre este in creștere, iar, compania se așteaptă pentru trimestrul in curs la vânzări de 11 mld. USD, cu aproximativ 50% mai mult decât așteptările analiștilor. Creșterea prețului acțiunii din after hours poziționează Nvidia peste maximul record de 346 USD înregistrat in noiembrie 2021. Înainte de publicarea rezultatelor, prețul acțiunii înregistrase o creștere de 109% de la începutul anului. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).