Importurile de gaze, în scădere – TradeVille

Importurile de gaze, în scădere

In primele doua luni din 2023, Romania a importat o cantitate de gaze naturale utilizabile in scădere cu 64.9% fata de aceeași perioada a anului precedent. In același interval, producția interna de gaze a crescut cu 7.2%. Comisia Naționala de Strategie si Prognoza estimează, pentru 2023, o producție totala de gaze de 7.6 mil. tep (tone echivalent petrol), in creștere cu 2.1%, in timp ce importurile sunt prognozate sa scadă cu 6.2% in 2023 vs 2022, pana la 2,185 tep. (Sursa: Profit.ro)

Economia Chineza – Creștere Robusta

Conform Biroului National de Statistica din China, PIB a înregistrat o creștere puternica de 4.5% in primul trimestru din 2023. Este cel mai mare salt din T1 2022 pana in prezent, peste așteptările analiștilor Reuters, care estimau o creștere de 4%. Printre principalii factori care au contribuit la majorarea economiei chineze, se numără vânzările cu amănuntul care au marcat o creștere de 10.6% in martie 2023 si investițiile in active fixe, care au marcat un plus de 5.1% de la începutul anului pana in prezent. Totodată, sectorul serviciilor din China a înregistrat o creștere de 5.4% in primul trimestru comparativ cu T1 2022, pe măsura ce guvernul chinez a pus capăt seriei de restricții împotriva COVID-19. (Sursa: CNBC)

Rata Șomajului Creste In UK

Conform Oficiului National de Statistica, rata șomajului in Marea Britanie a crescut la 3.8%, înregistrând astfel cel mai ridicat nivel din T2 2022 pana in prezent, peste valoarea de 3.7% prognozata de economiști. De asemenea, creșterea anuala a salariilor a fost revizuita la 5.9%, mult peste prognoza inițiala de 5.1%, continuând sa crească mai lent decât preturile, ceea ce face ca veniturile sa scadă in termeni reali. De asemenea, pe fondul creșterii salariilor in ultima luna, se așteaptă ca BoE sa majoreze dobânda de referința pana la 4.5% pentru a contribui la scădere inflației, care a depășit 10% in februarie 2023 . (Sursa: Reuters)

Perspectivele Economice Pentru Zona Euro Se Deteriorează

Indicatorul ZEW, al sentimentului economic, ce măsoară așteptările experților cu privire la direcția economica pentru zona Euro, a scăzut cu 3.6 puncte, pana la 6.4, in aprilie 2023. A fost a doua luna de deteriorare a sentimentului, după cinci luni consecutive de creșteri, pe fondul incertitudinilor persistente privind perspectivele inflației si a creșterii ratelor de dobânda. (Sursa: Trading Economics)

Oil Terminal Preț curent 0.1265 RON ( -4.53% ) MCap 379M P/E 32.6728

La AGEA Oil Terminal din data de 18 aprilie 2023, acționarii prezenți la ședința, printre care si acționarul majoritar, statul roman prin Ministerul Energiei, au hotărât actualizarea art. 7 din actul constitutiv al societății, ca urmare a finalizării operațiunilor de majorare a capitalului social. Majorarea de capital social cu aport in natura si in numerar face obiectul unor litigii, deoarece demersurile AGA si ale Consiliului de Administrație, făcute in scopul majorării capitalului social, sunt atacate in instanța de către acționarul semnificativ, Dumitrescu Andrei Sebastian, care controlează peste 17.35% din capitalul social al companiei. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Volkswagen Ag Preț curent 154.25 EUR ( -1.09% ) MCap 70B

Producătorul german, Volkswagen, a declarat ca intenționează sa introducă încă 10 modele de vehicule electrice pana in 2026 si ca își menține interesul fata de piața din China. Pe aceasta piața, producătorii străini consacrați pierd teren in fata rivalilor locali, nou înființați. Volkswagen este una dintre cele mai bine vândute mărci de autoturisme din China din ultimele decenii, dar de la tranziția accelerata către mobilitatea electrica, cota sa de piața s-a diminuat datorita competiției tot mai agresive din partea multor producători locali. In februarie, producătorul chinez de vehicule electrice BYD a vândut mai multe mașini decât producătorul german si alți producători străini, marca sa devenind cea mai bine vânduta din China. De remarcat ca modelul electric al VW nu se va încadra pentru creditele fiscale oferite in SUA, deoarece nu respecta condițiile de asamblare a bateriilor in aceasta tara. Anunțul a fost făcut luni, printre alți producători care nu pot beneficia de creditele fiscale numărându-se si BMW, Nissan, Rivian si Volvo. (Surse: Reuters (1);Reuters (2))

AIRBUS Preț curent 128.32 EUR (0.17% ) MCap 101B

Airbus a anunțat întârzieri la livrarea unora dintre modelele sale. Compania europeana a avertizat companiile aeriene cu privire la întârzierile de aproximativ trei luni la livrarea celui mai bine vândut avion al sau, cu un singur culoar, in 2024. Airbus a precizat, totuși, ca aceste întârzieri nu reflecta o înrăutățire a problemelor lanțului de aprovizionare, de când a revizuit planurile de producție la începutul acestui an, reafirmând obiectivele de producție pentru 2024. Întârzierile afectează in special modelul A321neo, considerat mai dificil de construit datorita complicităților sale tehnologice. (Sursa: Reuters)

Total Energies Se Preț curent 58.65 EUR ( -0.14% ) MCap 153B

TotalEnergies, companie energetica franceza, a anunțat creșterea semnificativa a marjei costurilor variabile in activitatea de rafinare din Europa, in T1 2023. Astfel, marja a ajuns la 87.8 USD/tona, fata de 46.3 USD/tona, in perioada similara a anului trecut. Compania va publica situațiile financiare aferente T1 2023 in data de 27 aprilie. TotalEnergies precizează ca rezultatele vor fi influențate, pe de-o parte, de creșterea producției de hidrocarburi si de creșterea marjei costurilor variabile ale rafinăriilor din Europa, si, pe de alta parte, de cererea redusa pentru GPL in Europa, ca urmare a unei ierni blânde. Marjele costurilor variabile ale rafinăriilor din Europa sunt calculate ca diferența dintre valoarea vânzărilor de produse rafinate si valoarea achizițiilor de petrol, precum si alte costuri variabile asociate achiziției, totul împărțit la cantitatea produsa de rafinăriile respective. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 166.470 USD (0.75% ) MCap 2.64T P/E 27.799

Apple a anunțat ca va oferi utilizatorilor Apple Card depozite cu dobânzi anuale de 4.15%. Depozitele vor fi oferite prin intermediul parteneriatului cu Goldman Sachs. Apple profita de contextul actual din sectorul bancar, in care consumatorii au început sa-si realoce economiile către produse alternative la depozitele bancare, care sa ofere si dobânzi mai mari. Apple a anunțat ca dobânda la depozitele sale este de peste 10 ori mai mare decât media naționala, citând date din luna martie centralizate de autoritatea FDIC, care arata ca, in medie, câștigul aferent unui depozit bancar in SUA este de 0.37% pe an. (Sursa: Reuters)

The Goldman Sachs Group Preț curent 333.91 USD ( -1.70% ) MCap 116B P/E 10.84

Goldman Sachs a încheiat primele trei luni ale acestui an raportând venituri de 12.2 mld. USD (-5.5% vs. T1 2022) si un EPS diluat de 8.79 USD (-18% vs. T1 2022). In primul trimestru al acestui an, Goldman Sachs a vândut, parțial si in pierdere, portofoliul de credite Marcus, fiind pregătită pentru vânzarea restului portofoliului. La general, performanta instituției financiare americane a fost mai slaba datorita activității relativ reduse in segmentul aferent serviciilor bancare de investiții si piețe, care reprezintă principalul segment de activitate al Goldman Sachs. (Sursa: Goldman Sachs)

Amazon Com Inc Preț curent 102.30 USD ( -0.43% ) MCap 1.04T P/E -382.93

Amazon va iniția un proiect de comunicare, denumit Ratatouille, in scopul îmbunătățirii reputației sale in Franța, care nu este la fel de buna precum in alte tari europene. Prin intermediul campaniei sale de PR, concepute in urma cu trei ani, Amazon vrea sa facă cunoscute demersurile sale de a oferi consumatorilor francezi produse ale agenților economici locali, precum si alte produse adaptate specificului local. In alte știri, Autoritatea pentru Concurenta si Piețe din Marea Britanie a început o investigație formala asupra achiziției de către Amazon a companiei IRobot, pentru 1.7 mld. USD. Investigația are un termen de finalizare fixat in data de 16 iunie 2023. (Surse: Bloomberg;MarketWatch)

Johnson & Johnson Preț curent 161.01 USD ( -2.81% ) MCap 420B P/E 23.46

Johnson & Johnson anunța, pentru primul trimestru al anului 2023, o cifra de afaceri de 24.7 mld. USD, in creștere cu 5.6% fata de T1 2022 si cu aproape 5% peste consensul analiștilor. Cu toate acestea, compania încheie trimestrul cu o pierdere neta de 68 mil. USD, fata de un profit net de 5.1 mld. USD înregistrat in T1 2022, si cu o pierdere neta pe acțiune de 0.03 USD, in scădere cu 101.6% fata de T1 2022, din cauza unei taxe speciale unice. Pe o baza ajustata, însă, profitul net pe acțiune al companiei a fost de 2.68 USD, depășind cu peste 7% estimările analiștilor. Totodată, Johnson & Johnson si-a majorat prognozele pentru anul 2023, mizând pe noile sale tratamente împotriva cancerului si pe medicamentul pentru mielom multiplu - Darzalex. Compania se așteaptă sa înregistreze, in acest an, un profit net ajustat pe acțiune de aproximativ 10.6-10.7 USD. Acțiunile au crescut cu peste 2% in tranzacțiile dinaintea deschiderii pieței. (Surse: Reuters;Seeking Alpha)

