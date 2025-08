Statul ar vrea din nou taxarea tranzacțiilor bursiere cu 10%. Piața propune un compromis, dar specialiștii spun că și așa e prea mult

Pe surse, a circulat un draft de propunere care ar urma să fie prinsă în noile măsuri fiscale și conform căreia statul român ar vrea să revină la taxarea de 10% a tranzacțiilor bursiere, așa cum, de altfel, ea a mai fost în urmă cu câțiva ani.

„De la 1 ianuarie 2023, în loc de impozit pe venit de 10%, a fost dată o facilitate în așa fel încât pentru instrumentele financiare deținute mai mult de 1 an se plătea doar 1% impozit pe venit și pentru instrumentele financiare deținute mai puțin de 1 an se plăteau 3% în loc de 10%. Deci aici ar putea fi vorba despre un scenariu de revenire la impozitul pe venitul global pentru instrumente financiare, cum era până în 2022”, a comentat pentru Ziare.com profesorul de economie Christian Năsulea.

Cu alte cuvinte, spune acesta, ar fi o revenire la o situație care era standard pentru toată lumea, inclusiv dacă era vorba de plasamente de capital sau de alte surse de venit. Deci, din punctul acesta de vedere, adaugă specialistul, nu este vorba despre o măsură pe care să o putem critica foarte tare, pentru că e vorba doar de aplicarea, din nou, a acelorași reguli pentru toată lumea.

Însă, de partea cealaltă, continuă acesta, „faptul că au existat niște impozite mai mici pentru aceste plasamente a dus la un nivel mult mai ridicat al tranzacțiilor, în special într-o zonă unde, de fapt, nu pot fi aplicate regulile care sunt aplicate la impozitul pe venitul global, pentru că există niște tipuri de activități pe piața financiară care sunt mai noi și unde aplicarea unui impozit la fiecare tranzacție duce, de fapt, la compunerea costurilor până la un nivel care să fie nerezonabil”.

Ads

Mai precis, adaugă specialistul, este vorba despre aceste platforme care se ocupă cu „High Frequency Transactions” (sau High-Frequency Trading, HFT), practic tranzacții unde, în același minut, se tranzacționează de zeci sau de sute de ori niște titluri, care sunt vândute și cumpărate în așa fel încât să se obțină o poziționare optimă.

„De ce venise statul român cu această idee de a reduce de la 10% la 3%? Pentru că, în momentul în care vorbim despre HFT, practic plăteai impozitul de 10% la fiecare tranzacție, iar dacă făceai o sută de tranzacții ajungeai să plătești 1000%, de exemplu. Nu mergea mecanismul, pentru că, în loc să se uite la care este rezultatul net la finalul anului, pentru niște domenii specifice, cum ar fi acestea de pe piața financiară, din moment ce nu avem legislație globală care să țină cont de lucrurile acestea mai bine, s-a recurs la această reducere la 1%, respectiv 3%.

Ads

Piața și jucătorii din industrie reacționează

Având în vedere această idee „scăpată” pe surse, jucătorii din piață reacționează și propun ca, în cazul în care se va ajunge la această revenire a taxării, măcar să fie una intermediară, spre exemplu, de 30% din nivelul de 10%, creșterea de 10% însemnând, practic, 100% față de nivelul de taxare de 1% pentru titlurile financiare deținute mai mult de 1 an.

Pe de altă parte, profesorul Christian Năsulea respinge și o astfel de variantă, explicând că și o astfel de creștere, deci, practic, orice creștere, ar duce la scăderea activității în acest domeniu, lucru pe care îl susține și Adrian Codîrlașu, căruia Ziare.com i-a cerut opinia pe același subiect, într-o intervenție separată.

„Dacă o să se întâmple lucrul ăsta, va fi tocmai pentru că vin niște propuneri de la niște oameni care nu înțeleg despre ce este vorba în domeniul ăsta. Vom ajunge să vedem companiile de brokeraj de la noi dispărând, vom ajunge să vedem tranzacții pe piața de capital care vor fi făcute prin niște companii deschise special ca să poată românii să facă investiții înapoi la ei în țară. Și o să ne plângem apoi iarăși de exodul capitalului”, explică Christian Năsulea.

Ads

Acesta nu exclude, de altfel, nici alte „idei” care le pot veni guvernanților în încercarea de a mai aduce bani la buget, cum ar fi impozitarea separată a brokerilor.

„Dacă, într-adevăr, se gândește cineva că ar putea să impoziteze brokerii separat de cum se impozitează restul activităților economice, practic să fie aplicat un impozit de 30%, ca exemplu, pentru activitatea de brokeraj, asta va avea consecințe dezastruoase pe piața locală”, mai spune profesorul de economie.

Cresc taxele, banii „pleacă” pe alte trasee

Pe de altă parte, vocile din sectorul bursier arată și faptul că creșterea vehiculată de 10% ar putea avea și alte efecte nedorite, cum ar fi aceea că investitorii pot muta sumele de până în un milion de euro pe platforme internaționale, care nu doar că sunt mult mai greu de urmărit de către statul român, dar și îndeamnă utilizatorii către tranzacții riscante, în vreme ce investitorii cu sume de peste 1 milion de euro pot alege foarte bine ca destinații de investiții locuri precum Cipru, Malta, Dubai, Singapore, Liechtenstein sau Monaco, unde nivelul taxării este zero.

Ads

Iar de aici până la alte efecte mai grave, dar previzibile, având în vedere migrația de capital, mai sunt doar câțiva pași. Cel mai grav dintre acestea fiind că însăși Bursa de Valori București devine irelevantă, astfel că un faliment al acesteia și, implicit, al brokerilor, nu poate fi deloc scos din calcul. Un punct din care, desigur, că și alte consecințe apar la orizont: statul nu mai poate vinde dețineri prin bursă, companiile nu se mai pot finanța prin bursă, din moment ce aceasta este una dintre principalele guri de aer, financiar vorbind, ale acestora și, în fine, efectul cel mai contraproductiv este că statul însuși nu se mai poate finanța, din moment ce încasările din acest sector vor fi foarte reduse, sau poate chiar zero.

Mai mult, arată aceleași voci de pe piața bursieră românească, eventuala revenire la o taxă de 10% în acest sector ar însemna, practic, o paritate nedorită cu acțiunile deținute la companii americane, din moment ce pentru dividendele primite de la companiile americane și veniturile obținute de tranzacționarea de acțiuni americane, rezidenții fiscali români pot beneficia de o cotă redusă de impozitare de 10% în baza acordului de evitare a dublei impuneri dintre SUA și România.

Ads

Cu alte cuvinte, spun aceștia, dacă nivelul taxării este același, de ce ai mai cumpăra acțiuni de la o companie românească și nu de la una americană? Și, mai mult, cum ai ajuta statul român în felul acesta?

Creșterea impozitului pe dividende va afecta și ea piața bursieră

Totodată, un alt factor care va influența tranzacțiile pe piața bursieră este și creșterea impozitului pe dividende de la 10% la 16%.

Din acest punct de vedere, de altfel, profesorul Christian Năsulea spune că la noi în țară, în special, există mulți investitori care se bazează și pe câștigurile din dividende.

„Dacă ne gândim simplist, având în vedere că este o creștere cu 60%, după ce am tot avut creșteri succesive, să ne aducem aminte că am plecat de la 5% acum puțin timp, este practic mai mult decât o triplare a costului fiscal pentru cei care obțin venituri din dividende și asta nu are cum să nu aibă un efect semnificativ”, concluzionează specialistul.

Ads