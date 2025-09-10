Împrumuturi record de la populație – TradeVille

Deficit comercial în creștere

În iulie 2025, exporturile României au însumat 8.9 mld. EUR (+7% față de iulie 2024), iar importurile 11.5 mld. EUR (+2.4%), rezultând un deficit comercial de 2.6 mld. EUR. În S1 2025, exporturile au totalizat 56.6 mld. EUR (+3.7%), iar importurile 75.9 mld. EUR (+4.5%), cu un deficit de 19.3 mld. EUR, mai mare cu 1.3 mld. EUR (+7.1%) față de aceeași perioadă din 2024. Principalele grupe de produse au fost mașinile și echipamentele de transport (47% din exporturi și 36.2% din importuri) și alte produse manufacturate (27.3% la export și 28.4% la import), iar schimburile cu UE au reprezentat circa 72% din total. (Sursa: INS)

Împrumuturi record de la populație

Românii au creditat statul cu 3.7 mld. RON prin programele Fidelis și Tezaur în ultima lună, ridicând suma totală atrasă în 2025 la 34.5 mld. RON, peste nivelul record de 32.7 mld. RON din 2024. Din acest total, 20.6 mld. RON provin din Tezaur și 13.9 mld. RON din Fidelis. Ministerul Finanțelor țintește 45 mld. RON prin aceste programe în 2025, reprezentând 19.4% din planul de împrumut al statului, estimat la 232 mld. RON, dar care urmează să fie majorat la rectificarea bugetară. (Sursa: Profit.ro)

Importurile SUA cresc, perspective incerte

Importurile de bunuri transportate pe mare ale SUA au urcat în august cu 1.6% față de anul trecut, ajungând la 2.5 mil. TEU (containere standard de aprox. 6 metri), sub nivelul aproape record din iulie (2.6 mil. TEU), arată datele Descartes. Pe primele opt luni, volumul este cu 3.3% peste 2024, însă importurile din China au scăzut cu 10.8%, la 869.523 TEU, în special la aluminiu, îmbrăcăminte și încălțăminte. Politicile tarifare schimbătoare ale lui Donald Trump, inclusiv taxele de 50% impuse recent pentru bunuri din India, au mutat fluxuri comerciale spre Vietnam, India, Thailanda și Indonezia. Deși SUA și China au extins armistițiul tarifar până în noiembrie, oficialii industriei avertizează că a doua jumătate a anului 2025 este amenințată de incertitudini comerciale, contracția manufacturii și consumul reținut al populației. (Sursa: Reuters)

Revizuire negativă pe piața muncii SUA

Economiștii estimează că ocuparea forței de muncă în SUA ar putea fi revizuită în jos cu până la 1 mil. locuri de muncă pentru perioada aprilie 2024–martie 2025, semnal că piața muncii slăbea înainte de tarifele lui Trump. Reducerea imigrației și automatizarea au limitat cererea de forță de muncă, iar Fed este așteptată totuși să reia scăderile de dobânzi. Revizuirea este făcută de BLS (Biroul de Statistică a Muncii din SUA), agenția oficială care publică lunar datele despre piața muncii, și vine după ajustări negative recente și tensiuni politice legate de acuzațiile lui Trump. (Sursa: Reuters)

Visual Fan - Allview Preț curent 20.60 RON (8.42%) MCap 138M P/E 88.25

Visual Fan a raportat o creștere anuală a cifrei de afaceri la S1 2025 de +140%, aceasta însumând 76 mil. RON, în timp ce cheltuielile operaționale au fost în suma de 68.9 mil. RON (+126% vs S1 2024). Astfel, profitul operațional al societății a totalizat 6.8 mil. RON (+453% vs S1 2024), iar rezultatul net este de 5.8 mil. RON (+392% vs S1 2024). (Sursa: BVB)

Societatea Energetică Electrica Preț curent 18.70 RON (-2.50%) MCap 6.34B P/E 9.13

Electrica și Romgaz au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea de proiecte Greenfield în energie regenerabilă și stocare, cu o capacitate instalată de până la 400 MW. Parteneriatul va fi implementat printr-un vehicul investițional comun, în care Electrica va fi dezvoltator principal, iar Romgaz partener strategic minoritar. Proiectul marchează un pas important în strategia Electrica 2030, care include 1 GW producție și 900 MWh stocare până în 2030, și în diversificarea Romgaz către energie curată, contribuind la obiectivele naționale de tranziție energetică. (Sursa: Economica.net)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0700 RON (-1.96%) MCap 1.85B P/E 45.7777

KazMunayGas, acționarul majoritar al Rompetrol, reduce capitalul social al Midia Marine Terminal, operatorul terminalului petrolier offshore prin care se aprovizionează rafinăria Petromidia, cu 61.5 mil. RON (circa 13.8 mil. USD), suma urmând a fi restituită subsidiarelor sale din Olanda și Elveția. Decizia este motivată prin „optimizarea capitalului social”, compania având un nivel de capitalizare peste valoarea activelor. Terminalul Midia, vital pentru importurile de țiței kazah în contextul embargoului pe petrol rusesc, are o capacitate de 16 mil. tone anual și operează de peste 15 ani. (Sursa: Profit.ro)

Asml Holding Preț curent 683.0 EUR (0.95%) MCap 270B

ASML va investi 1.3 mld. EUR (1.5 mld. USD) în startup-ul francez Mistral AI, devenind cel mai mare acționar, cu 11%. Finanțarea face parte dintr-o rundă de 1.7 mld. EUR, care ridică valoarea Mistral la aproximativ 11.7 mld. EUR, una dintre cele mai mari evaluări pentru o companie privată europeană. Parteneriatul are ca obiectiv integrarea tehnologiei Mistral în echipamentele de litografie ASML, pentru a îmbunătăți performanța software-ului și a proceselor. (Sursa: Bloomberg)

Apple Inc. Preț curent 234.35 USD (-1.48%) MCap 3.67T

Apple este așteptată să lanseze un nou iPhone „Air”, mai subțire, poziționat între modelele iPhone 17 și iPhone 17 Pro, considerat un pas spre un viitor model pliabil. Evenimentul de la Cupertino va aduce în rest doar actualizări minore pentru Apple Watch și alte produse. Noul iPhone va concura cu Galaxy S25 Edge de la Samsung, pe fondul presiunilor tarifare ce ar putea costa Apple peste 1 mld. USD în acest trimestru și care ridică întrebări privind strategia de prețuri. Siri nu va primi îmbunătățiri majore până anul viitor, însă Apple colaborează deja cu OpenAI pentru funcții AI și ar putea anunța noi parteneriate înaintea lansării unei versiuni avansate a asistentului vocal. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Preț curent 346.97 USD (0.16%) MCap 1.1T

Cota de piață a Tesla în vânzările de mașini electrice din SUA a scăzut în august la 38%, cel mai redus nivel din 2017, potrivit datelor Cox Automotive. Deși Tesla a vândut 53.816 vehicule în iulie (+7%), rivalii precum Hyundai, Kia, Honda, Toyota sau Volkswagen au înregistrat creșteri mult mai mari, susținute de stimulente agresive și oferte atractive. În timp ce competitorii lansează modele noi, Tesla a rămas cu o gamă învechită, ultimul model major fiind Cybertruck (2023), iar accentul pus pe proiecte precum robotaxiuri și roboți humanoizi a lăsat segmentul auto fără noutăți competitive. Această situație obligă compania să aleagă între a oferi reduceri care erodează marjele sau a pierde cota de piață într-o piață EV tot mai competitivă. (Sursa: Reuters)

