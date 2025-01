Inauguration Day – TradeVille

Volumul lucrărilor de construcții, în scădere

În primele 11 luni din 2024, volumul lucrărilor de construcții a scăzut cu 5% ca serie brută, influențat de diminuarea lucrărilor de întreținere și reparații curente (-10.4%) și a construcțiilor noi (-4.5%), în timp ce reparațiile capitale au crescut cu 4%. Scăderi semnificative au fost înregistrate la clădirile rezidențiale (-23.6%) și nerezidențiale (-7.4%), în contrast cu creșterea de 4% a construcțiilor inginerești. În noiembrie 2024, comparativ cu aceeași luna din 2023, volumul lucrărilor a scăzut cu 10.6%, cu diminuări în toate categoriile, în special la clădirile rezidențiale (-27.3%). (Sursa: INS)

Evoluția salariului mediu net în 2025

Conform Comisiei Naționale de Prognoza, salariul mediu net va crește cu 6.1% în 2025, până la 5,355 RON, comparativ cu avansul de 14.4%, înregistrat în anul 2024. Creșterea reala a veniturilor, ajustată în funcție de inflație, va fi de numai 1.6% în anul 2025, urmând ca, în 2026, salariul mediu net lunar să se majoreze cu 6.7%, ajungând la 5.712 RON (o creștere reală de 3.3%). În 2027, se estimează o majorare de 6.4%, până la 6.079 RON (cu un câștig real de 3.3%), iar în 2028 salariul mediu net lunar ar putea să crească cu 6.1%, atingând 6.449 RON (plus 3% câștig real). (Sursa: ZF)

Inauguration Day

Donald Trump a depus jurământul ca președinte al SUA, ieri, marcând intrarea într-un nou mandat de patru ani. Strategia sa include limite extinse ale puterii executive, deportări în masă și schimbări în politica globală. Inaugurarea sa marchează revenirea unui lider controversat, caracterizat de procese judiciare și atacuri politice intense. Evenimentul a avut loc în Capitoliu, pe fondul măsurilor stricte de securitate și al unui context politic extrem de polarizat. (Sursa: Reuters)

Zborurile comerciale din UE – în creștere în 2024

În 2024, în UE au fost înregistrate 6.7 mil. de zboruri comerciale, o creștere de 5.8% față de 2023, dar sub nivelul din 2019, înainte de pandemie, de 7 mil. Zborurile comerciale nesistematice au reprezentat 8.7% din total, cu vârfuri în lunile iunie, iulie și august. Aeroportul Schiphol din Amsterdam a fost pe primul loc, cu 484,000 de zboruri, urmat de Paris-Charles de Gaulle (463,000) și Frankfurt/Main (437,000). Aeroporturile din Atena, Viena și Madrid au înregistrat cele mai mari procente de zboruri nesistematice dintre primele 10 cele mai aglomerate aeroporturi. (Sursa: Eurostat)

One United Properties Preț curent 0.4230 RON (0.59% ) MCap 2.33B P/E 5.7975

One United dezvoltă proiectul One High District în proximitatea Fabricii de Glucoza din București și a autostrăzilor A3 si A7, zona de importanță strategică, unde sunt peste 1.2 mil. mp de birouri deja construite, dar și altele în curs de construcție. Proiectul One High District include un total de 786 de apartamente, împărțite în trei blocuri turn, 28 de spatii comerciale și 1,134 de locuri de parcare. În prezent, sunt în derulare șase proiecte rezidențiale în zona Fabrica de Glucoza, care vor oferi pe piață un total de peste 2,000 de apartamente. Printre acestea se regăsesc One High District, One Lake Club, Prima Vista, Yacht Kid, dar si doua proiecte dezvoltate de antreprenorul Ibrahim Bahbahani. (Sursa: ZF)

C.n.t.e.e. Transelectrica Preț curent 40.50 RON (0.50% ) MCap 2.96B P/E 7.12

Transelectrica are un plan de investiții de 9.4 mld. RON pentru perioada 2024-2033, aprobat de ANRE, cu 2 mld. RON mai mult decât în planul precedent. Strategia include 12 proiecte noi și urmărește patru direcții prioritare: retehnologizarea rețelelor de transport electric (30% din buget), integrarea energiei din surse regenerabile și centrale noi (28%), creșterea capacității de interconexiune (26%) și îmbunătățirea siguranței alimentării (13%). Cele mai mari sume vor fi alocate pentru retehnologizare (2.9 mld. RON) și integrarea surselor regenerabile (2.7 mld. RON). (Sursa: ZF)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 211.50 USD ( -1.53% ) MCap 1.09T

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a acuzat Taiwanul că „fură” industria americana de cipuri, dar Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. rămâne încrezătoare că administrația sa va continua finanțarea proiectelor din SUA. TSMC a primit deja 1.5 mld. USD din cele 6.6 mld. USD promise prin CHIPS and Science ACT. Prima fabrică din Arizona a început producția în T4 2024, iar alte două fabrici sunt în construcție, una urmând să fie operațională până în 2028. (Sursa: CNBC)

Rheinmetall Ag Preț curent 693.8 EUR ( -0.09% ) MCap 30B

Oficiul german al concurentei a aprobat parteneriatul dintre Rheinmetall și Leonardo, lansat în octombrie, pentru dezvoltarea și producerea de vehicule de luptă militare, menționând că nu există preocupări legate de concurență. Acest parteneriat reprezintă un pas important spre consolidarea sectorului european de apărare. (Sursa: Reuters)

Costco Wholesale Corp Pret curent 943.19 USD (2.55% ) MCap 418B

Membrii sindicatului Teamsters de la Costco Wholesale au votat, cu 85% pentru, autorizarea unei greve la nivel național, pe măsură ce negocierile finale pentru un nou contract continua înainte de termenul limită din 31 ianuarie. Reprezentând peste 18,000 de angajați, sindicatul a criticat lipsa de implicare constructivă a Costco în negocieri, în timp ce răspunsul companiei încă se lasă așteptat. Negocierile finale au început pe 20 ianuarie. (Sursa: Reuters)

