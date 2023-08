Încredere mai mare în economie, dar perspective mai pesimiste – TradeVille

Se Prevad Creșteri Ale Preturilor In Construcții Si Comerțul Cu Amănuntul

In cadrul anchetei de conjunctura, din luna august 2023, s-a stabilit ca managerii estimează o creștere moderata a activității din sectorul de construcții (sold conjunctural +8%) si in cel al comerțului cu amănuntul (sold conjunctural +10%). O relativa stabilitate se așteaptă pentru numărul de salariați in industria prelucrătoare (sold conjunctural 0%), construcții (sold conjunctural +3%) si servicii (sold conjunctural +3%), iar creșteri ale preturilor se estimează a avea loc in segmentul construcțiilor (sold conjunctural +28%) si cel al comerțului cu amănuntul (sold conjunctural +25%). (Sursa: INS)

Încredere Mai Mare In Economie, Dar Perspective Mai Pesimiste

Analiștii financiari de la CFA Romania se așteaptă ca statul roman sa închidă anul curent cu un deficit bugetar mai mare decât ținta actuala, de 4.4%, acesta fiind previzionat la 5.7% din PIB. De asemenea, analiștii se așteaptă ca dobânzile sa se mențină la un nivel ridicat, cu ROBOR la 3 luni menținând-se la 6.4% peste un an. Perspectivele mai pesimiste ale economiștilor vin pe fondul creșterii încrederii in economie, fata de aceeași perioada a anului trecut, atunci când opinia oamenilor era semnificativ influențată de incertitudinea războiului. Cursul EUR/RON este previzionat in următoarele 12 luni la 5.08 RON. (Sursa: zfcorporate)

Economia Europeana – Mai Puține Credite

Rata de creștere a împrumuturilor in zona euro, din iulie, a încetinit din nou, fapt ce se adaugă la indiciile tot mai numeroase care confirma faptul ca ratele de dobândă ridicate frânează economia europeana. Astfel, împrumuturile acordate firmelor din blocul monetar european au crescut cu 2.2% anual, după ce luna precedenta crescuseră cu3%, in timp ce creditele pentru gospodarii au încetinit la o creștere de 1.3%, fata de 1.7% in iunie. Știrea vine in contextul in care, in iulie, BCE a majorat ratele dobânzilor pentru a noua oara consecutiv, crescând rata de politica monetara la 3.50% la 3.75% - cel mai ridicat nivel din 2000 încoace. In luna iulie, rata inflației a fost de 5.3%, mult peste ținta băncii, urmând ca datele preliminare pentru rata inflației in august sa fie publicate joi. (Sursa: Reuters)

Ads

Zona Euro – Înapoi La Excedent Comercial

In al doilea trimestru al anului 2023, balanță comerciala a UE a revenit pe excedent, datorita scăderii preturilor la energie, după ce in ultimele 6 trimestre consecutive aceasta a înregistrat un deficit. Astfel, datele comerciale au arătat ca, in T2 2023, exporturile au scăzut cu 2%, iar importurile cu 3.5%, ceea ce a dus la un mic excedent in suma de 1 mld. EUR, ceea ce reprezintă totuși o îmbunătățire clara fata de deficitul de 155 mld. EUR înregistrat in T2 2022, pe fondul instabilității geopolitice accentuate. Scăderea importurilor extra-UE a fost legata de o scădere cu 15.6% in cazul energiei si o scădere cu 10.9% in cazul materiilor prime, comparativ cu T1 2023. (Sursa: Eurostat)

Teraplast Preț curent 0.4645 RON (1.75% ) MCap 1.01B P/E -499.5832

Teraplast a anunțat semnarea unui contract de finanțare in valoare de 5.5 mil. RON prin Planul National de Redresare si Reziliență. In acest sens, finanțarea va acoperi aproximativ un sfert din investiția pe care compania urmează sa o deruleze in vederea construirii unei centrale fotovoltaice cu o putere de cca. 4.56 MWp. Astfel, costurile pentru noua facilitate se ridica la 22.6 mil. RON, urmând sa-i permită companiei reducerea gazelor cu efect de sera cu 3,238 tone CO2 pe an. (Sursa: BVB)

Ads

Holde Agri Invest- Clasa Preț curent 1.140 RON (0.00% ) MCap 116M P/E -56.331

Holde Agri Invest a anunțat decizia Consiliului de Administrație referitoare la majorarea capitalului social al companiei de la valoarea nominala de 102,130,890 RON pana la 142,130,890 RON, prin emiterea unui număr de pana la 40 milioane de acțiuni noi. Astfel, acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere in cadrul a doua etape, rămânând la latitudinea Consiliului de Administrația modul de organizare a acestora. (Sursa: BVB)

Appraisal & Valuation Preț curent 6.80 RON (0.00% ) MCap 8.75M P/E 17.55

Compania de servicii de evaluare, Appraisal and Valuation, a înregistrat, in prima jumătate a anului, o cifra de afaceri in valoare de 2.67 mil. RON, in scădere cu 14% fata de S1 2022. Concomitent, cheltuielile de exploatare s-au diminuat cu 17% in perioada menționata, pana la 2.6 mil. RON. Astfel, profitul net al perioadei s-a situat la 136,522 RON, cu 27% peste nivelul din S1 2022. (Sursa: BVB)

AIR CLAIM Preț curent 4.50 RON ( -1.75% ) MCap 19.8M P/E 12.14

Ads

Conducerea companiei a anunțat piața cu privire la preluară parților sociale ale dezvoltatorului imobiliar Sweetart Home SRL. Cea din urma datora AirClaim suma de 2.95 mil. RON, contravaloarea a doua apartamente situate in sectorul 3 din București. Astfel, pentru a evita intrarea in faliment a Sweetart, conducerea Airclaim a decis preluarea societății pentru suma de 630 de RON si finalizarea proiectului imobiliar in vederea recuperării sumei si a generării de profit. (Sursa: BVB)

Digi Communications Preț curent 35.1 RON ( -0.28% ) MCap 3.51B P/E 1.8

Conducerea companiei a anunțat piața cu privire la încheierea unor contracte, in Belgia, cu Proximus Plc., cel mai important operator din aceasta tara. In acest sens, filialele Digi din Belgia au achiziționat servicii naționale de roaming pentru o perioada de minim cinci ani. Mai mult, in baza acestor contracte, se estimează ca in jur de 400 de site-uri mobile (infrastructura fizica) vor fi achiziționate in următorii patru ani. In alte știri, Valentin Popoviciu, administrator executiv al societății, si-a exercitat dreptul de a primi 50,000 de acțiuni de clasa B, in baza deciziei acționarilor cu privire la pachetul de remunerare cu acțiuni. Raportat la ultimul preț de închidere, de 35.1 RON, pachetul de acțiuni valorează 1.75 mil. RON. (Surse: BVB;BVB)

Ads

Oil Terminal Preț curent 0.1170 RON (0.00% ) MCap 350M P/E 18.2799

Oil Terminal a anunțat convocarea AGA, pentru data de 29 septembrie 2023, in cadrul căreia, printre principalele puncte, se va dezbate aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2023. (Sursa: comunicat societate)

Renault SA Preț curent 37.030 EUR (1.70% ) MCap 10.9B

Conducerea companiei auto Renault intenționează sa listeze la bursa divizia sa de vehicule electrice, Ampere. In acest sens, se urmărește ca derularea IPO-ului sa aibă loc in primăvara anului 2024, Renault vizând ca pana pe 1 noiembrie 2023 sa parcurgă pașii necesari pentru ca unitatea sa fie separata de restul companiei. (Sursa: Reuters)

XPeng Inc. Preț curent 17.98 USD (2.57% ) MCap 31.3B

Producătorul chinez de vehicule electrice, Xpeng, a anunțat ca urmează sa achiziționeze divizia de mașini electrice a Didi Technology pentru suma de 744 mil. USD. Acordul cu Didi prevede ca Xpeng sa lanseze anul viitor un nou model de mașina electrica, in cadrul unui proiect denumit MONA, urmând ca prețul se situeze in jurul valorii de 150,000 CNY (20,000 USD). La momentul actual, vehiculele din portofoliul Xpeng au, in mare parte, preturi de peste 200,00 CNY. (Sursa: Reuters)

Ads

3M Company Preț curent 103.68 USD (4.78% ) MCap 57.6B P/E -39.37

Conform surselor Bloomberg, conglomeratul 3M ar fi acceptat o achitarea unei sume de 5.5 mld. USD pentru a soluționa peste 300,000 de procese in care este implicata din cauza dopurilor de urechi neconforme, destinate militarilor. Conform acestei înțelegeri, se așteaptă ca 3M sa plătească suma pe parcursul a cinci ani, după ce Consiliul de Administrație al companiei va semna acordul. (Sursa: SeekingAlpha)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads