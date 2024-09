Indicele BET, în top mondial – TradeVille

Indicele BET, in top mondial

Piața de capital din Romania a ieșit in evidenta pe piețe globale, cu o creștere de 40% pentru indicele BET, acesta fiind al cincilea cel mai performant indice din ultimele 12 luni dintre cei peste 90 de indici globali monitorizați de Bloomberg. Chiar si după o ușoara corecție in august, indicele se afla aproape de maximul sau istoric, marcând o creștere in 13 din ultimele 15 luni. Investitorii rămân optimiști ca raliul va continua pe măsură ce mai multe companii sunt așteptate sa devina publice. (Surse: ZF;Bloomberg)

Luna august pentru constituenții indicelui BET

15 din cele 20 de companii din coșul indicelui de referința BET au înregistrat un declin in luna august, generând o scădere de 2.6% pentru indice, fiind prima luna din februarie 2022 încoace când indicele încheie pe scădere. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Electrica (-9.8%), TeraPlast (-9.2%) si Transport Trade Services (-8.8%), in timp ce, creșterile cele mai importante s-au resimțit la Aquila Part Prod Com (6.1%), Transelectrica (2.9%) si MedLife (1.7%). (Sursa: ZF)

Prețul petrolului afectat de China

Prețul petrolului a scăzut sub 71 USD/baril marți (cu aproape 4%), ștergând tot avansul din acest an. Scăderile au fost cauzate de îngrijorările legate de slăbirea cererii din China si de creșterea producției OPEC+. Prețul țițeiului West Texas Intermediate a scăzut cu 4.4%, la 70.34 USD, in timp ce țițeiul Brent a scăzut cu 4.9%. (Surse: Barron’s;Barron’s)

Cuprul pierde din popularitate

Goldman Sachs si-a reiterat estimările pentru prețul cuprului, anticipând in prezent ca prețul mediu al metalului va ajungă la 10,100 USD/tona pana la sfârșitul anului, sub estimarea anterioara de 15,000 USD. Banca a menționat ca stocurile mai mari de cupru din China si sectorul imobiliar slab sunt motivele din spatele întârzierii in creșterea preturilor. (Surse: Barron’s)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.3882 RON (3.03% ) MCap 2.2B P/E -201.2880

Fondul Proprietatea a anunțat primirea aprobării din partea ASF pentru realizarea unei oferte publice de răscumpărare a acțiunilor. Valoarea ofertei este de 269 mil. acțiuni si/sau GDR-uri, la un preț de răscumpărare de 0.6622 RON/acțiune (+70.6% peste ultimul preț de închidere), respectiv valoarea de 33.11 RON/GDR. Subscrierea se va desfășura in perioada 11 – 25 septembrie, iar metoda de alocare este pro-rata. (Sursa: BVB)

Premier Energy Plc Pret curent 20.10 RON ( -0.10% ) MCap 2.51B P/E 6.40

Premier Energy a atras, de la listarea sa pe bursa in luna mai, opt fonduri de pensii Pilon II si Pilon III, ale căror achiziții au totalizat peste 10 mil. de acțiuni. Deținerea cumulata a fondurilor la IPO a fost de aproape 8%. Cele mai mari pachete au fost cumpărare de NN Pensii (6.95 mil. de acțiuni), Aripi (2.3 mil. de acțiuni) si BCR Pensii (520,555 de acțiuni). (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 21.20 RON ( -0.70% ) MCap 14.7B P/E 9.34

BRD - Groupe Societe Generale a informat investitorii ca, la data de 3 septembrie 2024, Consiliul de Administrație l-a numit pe domnul Jean-Philippe Talec in calitate de Director General Adjunct Proiecte si Operațiuni, pentru un mandat de 4 ani. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Pret curent 28.75 RON ( -0.52% ) MCap 26.3B P/E 7.43

Creditele pentru corporații si instituții publice reprezintă aproape jumătate din portofoliul Băncii Transilvania, in timp ce creditele ipotecare reprezintă un sfert, iar creditele de consum si cele pentru IMM-uri au ponderi de 17%, respectiv de 14%. Soldul creditelor acordate de Banca Transilvania pentru corporații si instituții publice a totalizat 36 mld. RON la finalul primului semestru din acest an, înregistrând o creștere anuala de 2%. (Sursa: ZF)

Nvidia Pret curent 107.7200 USD ( -0.26% ) MCap 262B P/E 25.4342

Nvidia a scăzut cu 9.5% in ședința de tranzacționare de marți, după ce investitorii au petrecut weekendul prelungit din SUA analizând estimările companiei care nu au reușit sa facă fata așteptărilor ridicate din piața. Declinul a stres 278.9 mld. USD din valoarea de piață a Nvidia, marcând cea mai mare pierdere de valoare a unei companii americane într-o singura zi, depășind inclusiv scăderea de 232 mld. USD înregistrată de Meta Platforms pe 3 februarie 2022. (Sursa: Barron’s)

Intel Corporation Pret curent 19.5500 USD ( -2.74% ) MCap 81.4B P/E -88.3572

Intel, una dintre primele companii de tehnologie inclusa in indicele Dow Jones Industrial Average in timpul boom-ului dot-com din anii ’90, alături de Microsoft, se confrunta cu posibilitatea excluderii din indice ca urmare a scăderii de aproape 60% a cotației sale pe bursa in acest an. Acest lucru a făcut ca acțiunea Intel sa fie cea mai slab performanta din indice. Excluderea din indice va afecta reputația deja deteriorata a companiei, care a ratat trendul inteligentei artificiale după ce a renunțat la o investiție in OpenAI. (Sursa: Reuters)

Qualcomm Inc Pret curent 166.53 USD (2.00% ) MCap 184B P/E 21.37

Qualcomm a lansat un nou procesor pentru PC, încercând sa profite de dorința producătorilor de electronice de a utiliza inteligenta artificiala pe dispozitivele lor. Aceasta mișcare intensifica eforturile Qualcomm de a contesta dominația Intel pe piața procesoarelor PC, intr-un moment in care cea din urma se confrunta cu provocări tot mai mari. Qualcomm a prezentat procesorul Snapdragon X Plus cu la conferința IFA din Berlin. Procesorul conceput pentru PC-urile care rulează sistemul de operare Microsoft promite sa alimenteze procesele de inteligenta artificiala cu o durata lunga de viată a bateriei. (Sursa: CNBC)

Alcoa Inc Pret curent 30.99 USD (2.55% ) MCap 5.44B P/E -3.69

Acțiunile producătorului de aluminiu Alcoa au continua trendul descendent chiar daca preturile metalului au crescut in ultima perioada, curând o oportunitate pentru investitori, conform analiștilor de la Wolfe Research. Aceștia si-au modificat rating-ul pentru Alcoa de la peer perform la outperform, oferind un preț țintă de 36 USD, cu aproximativ 19% peste nivelul de la închiderea de la marți seara. (Sursa: CNBC)

Advanced Micro Devices Pret curent 141.18 USD (3.10% ) MCap 226B P/E -9,076.85

Advanced Micro Devices a anunțat numirea lui Keith Strier in funcția de vicepreședinte al diviziei globale de inteligenta artificiala. Domnul Strier a lucrat in prealabil la Nvidia, fiind responsabil de același sector de activitate. După publicarea acestei informații, prețul acțiunilor a avut o dinamica pozitiva de peste 2% in pre-market in ciuda faptului ca piața din SUA afișa scăderi pe linie. (Sursa: Investing.com)

