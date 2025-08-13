Indicele BET, în vârful clasamentului – TradeVille

Indicele BET, în vârful clasamentului

România a fost una dintre țările cu cele mai mari creșteri din ultimul deceniu, randamentele indicilor principali de la BVB fiind comparabile cu NASDAQ 100. BET-TR, versiunea indicelui Bursei de Valori care include dividende, a cunoscut o apreciere de aproximativ 385% în ultimii 10 ani și o creștere de 28% din luna ianuarie, generând un randament al dividendelor de 4,4% și un multiplu al câștigurilor de 10,7. (Sursa: ZF)

Inflația accelerează în iulie 2025

În iulie 2025, rata anuală a inflației în România a fost 7,8%, iar rata medie pe ultimele 12 luni a ajuns la 5,3%. Comparativ cu luna precedentă, prețurile de consum au crescut cu 2,7%, influențate în special de majorarea cu 61,6% a prețului energiei electrice, pe fondul încetării plafonării tarifelor. Pe componente, mărfurile alimentare au avansat cu 0,39%, cele nealimentare cu 5,1%, iar serviciile cu 1%. Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a indicat o inflație anuală de 6,6%. (Sursa: INS)

SUA–China prelungesc armistițiul tarifar

SUA și China au convenit să prelungească cu 90 de zile armistițiul tarifar, păstrând o taxă de 10% și suspendând tarifele de 24% pe fondul discuțiilor tensionate care blochează un acord final. Beijing solicită eliminarea completă a tarifelor, relaxarea restricțiilor tehnologice și ridicarea sancțiunilor, în timp ce Donald Trump urmărește reducerea deficitului comercial, inclusiv prin creșterea achizițiilor de bunuri americane, precum soia. Negocierile includ și teme sensibile precum controlul exporturilor de cipuri AI, transbordările comerciale și accesul la minerale rare, domeniu dominat de China. Experții estimează șanse ridicate pentru un acord final „nesatisfăcător” și o întâlnire Trump–Xi în acest an. (Sursa: CNBC)

Ads

Inflația în SUA, sub așteptări

În luna iulie, indicele prețurilor de consum din SUA a crescut cu 0,2% față de luna precedentă și cu 2,7% anual, sub așteptările de 2,8%. Excluzând alimentele și energia, indicele de bază a urcat cu 0,3% lunar și cu 3,1% anual, în linie cu prognozele. După publicarea datelor, investitorii și-au intensificat așteptările ca Rezerva Federală va reduce dobânzile în septembrie. Impactul tarifelor impuse de administrația Trump a fost în general modest. (Sursa: CNBC)

Conpet Ploiești Preț curent 80,8 RON ( -0,25% ) MCap 699M P/E 14,6

În primul semestru din 2025, Conpet a raportat o cifră de afaceri de 271,35 mil. RON, în creștere cu 1,7% față de 2024, dar sub buget cu 2,2%. Profitul net a fost de 22,57 mil. RON, cu 29,3% peste nivelul bugetat, însă în scădere cu 12,2% față de anul trecut. Veniturile din exploatare au rămas aproape constante la 305,38 mil. RON, iar cheltuielile de exploatare au urcat cu 1,4% față de 2024. Profitul brut a scăzut cu 11,8% comparativ cu anul trecut, dar a depășit estimările bugetare cu 25,7%. (Sursa: BVB)

Ads

ALRO S.A. Preț curent 1,750 RON (0,86% ) MCap 1,24B P/E 35,256

În S1 2025, ALRO a raportat venituri consolidate de 2 mld. RON, în creștere față de 1,7 mld. RON în S1 2024, și un profit net de 17 mil. RON, dublu față de 8,4 mil. RON anul trecut, susținute de volume mai mari de vânzări pentru produse cu valoare adăugată mare și foarte mare. Compania a continuat investițiile în eficiență energetică, tehnologii moderne și reducerea amprentei de carbon, inclusiv punerea în funcțiune a unui nou cuptor electric, modernizarea instalațiilor și extinderea tehnologiilor de electroliză cu consum redus. ALRO își consolidează autonomia energetică prin dezvoltarea proiectului CCGT POWER ISALNIȚA și construirea unei centrale pe gaze în ciclu combinat de 470 MW la Slatina, pentru care a obținut Acordul de Mediu. (Sursa: BVB)

Premier Energy Plc Preț curent 20,70 RON (0,24% ) MCap 2,58B P/E 4,68

Premier Energy a anunțat că în Republica Moldova a redus tarifele de furnizare cu 13% începând cu 1 august 2025, ca urmare a unui cost de achiziție a energiei mai mic decât estimările, ceea ce a generat un profit peste nivelul reglementat în S1 2025. Licența de distribuție a fost extinsă cu 25 de ani, până în 2050, iar ANRE a stabilit o rată fixă a rentabilității RAB de 9,7% în USD pentru următorii 5 ani, cu un bonus de 2% pentru investiții peste 140% din amortizarea anuală. De asemenea, compania a câștigat 12,5 MW în licitația de energie regenerabilă pentru proiecte eoliene la Ștefan Vodă și Dubăsari, beneficiind 15 ani de tarif fix de preluare, parte a unei capacități totale planificate de 17 MW. (Sursa: BVB)

Ads

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 19,58 RON ( -0,10% ) MCap 791M P/E 13,91

Acțiunile Purcari au scăzut cu 6,2% după încheierea ofertei de preluare de 600 mil. RON realizată de grupul polonez Maspex, care a ajuns să dețină circa 74% din capitalul companiei. Oferta, lansată la 21 RON/acțiune, a susținut anterior cotația, însă după finalizare prețul a coborât la 19,7 RON. (Sursa: ZF)

Bittnet Systems București Preț curent 0,1110 RON (0,45% ) MCap 70,3M P/E -31,9256

Cea mai mare depreciere de pe piața principală a Bursei de Valori București din luna iulie a aparținut grupului Bittnet, care a marcat o scădere de 23%. Evoluția negativă a apărut ca rezultat al raportării unei pierderi de 9,5 mil. RON, compania reușind să acopere doar 200.000 RON din pierderea anului precedent. Cifra de afaceri a companiei s-a apreciat cu 13% de la an la an, la 46 mil. RON. (Sursa: ZF)

Nuclearelectrica Preț curent 46,60 RON ( -2,10% ) MCap 14B P/E 8,43

Nuclearelectrica a primit din partea analiștilor de la Swiss Capital o estimare a profitului net de aproximativ 229 mil. RON, reprezentând o creștere de 7% față de aceeași perioadă din 2024. Estimarea se bazează pe majorarea veniturilor operaționale și o scădere a costurilor cu energia electrică achiziționată. (Sursa: ZF)

Ads

Aquila Part Prod Com Preț curent 1,480 RON ( -0,67% ) MCap 1,77B P/E 19,840

Analiștii BT Capital Partners apreciază că acțiunile Aquila vor fi incluse în cadrul indicilor MSCI Frontier și MSCI Romania la sfârșitul sesiunii de tranzacționare din 26 august. Criteriile necesare includerii în categoria Small Cap au fost îndeplinite și de Agroland, urmând ca Alro, IAR și Sinteza să fie excluși din indici. (Sursa: ZF)

Bayer AG Preț curent 131,00 RON ( -0,68% ) MCap 108B

Bayer va plăti până la 1,3 mld. USD către Kumquat Biosciences pentru accesul la un medicament experimental ce vizează mutațiile genei KRAS, implicate în aproximativ 25% din cazurile de cancer. Acordul include plata inițială, tranșe condiționate și redevențe, Kumquat gestionând studiile timpurii și păstrând o opțiune pentru partajarea profitului în SUA. Tranzacția face parte din strategia Bayer de a-și reface portofoliul în contextul concurenței pentru Xarelto și Eylea. (Sursa: Bloomberg)

Walmart Inc Preț curent 103,64 USD ( -0,28% ) MCap 279B

Ads

Walmart prezintă perspective pozitive înaintea rezultatelor din 21 august, susținute de un impuls ascendent pe termen scurt și mediu, precum și de revenirea față de indicele de referință S&P 500. Trendul este previzionat să rămână ascendent până în 2027, momentumul pe termen lung fiind mai slab, sugerând că următorul val de creștere ar putea fi mai moderat decât în 2024. (Sursa: CNBC)

Circle Internet Group Preț curent 163,25 USD (1,29% ) MCap 268B

Circle a raportat în al doilea trimestru o creștere de 53% a veniturilor, la 658,1 mil. USD, susținută de avansul puternic al stablecoin-ului USDC, a cărui circulație a urcat cu 90% anual. Compania a înregistrat însă o pierdere netă de 482,1 mil. USD, cauzată în principal de costuri legate de listarea la bursă din iunie. Acțiunile Circle au crescut cu 17% după publicarea rezultatelor, fiind deja în urcare cu aproape 500% de la IPO. Compania a anunțat și lansarea viitoarei blockchain Arc, destinată plăților cu stablecoin, tranzacțiilor valutare și aplicațiilor din piețele de capital. (Sursa: CNBC)

Ads

CoreWeave Preț curent 147,25 USD (5,34% ) MCap 466B

CoreWeave a raportat venituri de 1,21 mld. USD în T2 2025, depășind așteptările analiștilor de 1,08 mld. USD și înregistrând o creștere anuală de peste 200%. Rezultatul net a reprezentat o pierdere de 290,5 mil. USD, datoriile companiei urcând până la 11,1 mld. USD. Compania estimează venituri de 1,26–1,30 mld. USD în T3 și 5,15–5,35 mld. USD în 2025, peste așteptările analiștilor. Acțiunile au scăzut cu 9% în sesiunea de tranzacționare extinsă, în ciuda perspectivelor pozitive. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads