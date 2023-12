Indicele DAX, la maximul record – TradeVille

Vânzările Din Comerț, In Creștere

In primele 10 luni ale acestui an, cifra de afaceri a comerțului cu amănuntul a crescut cu 2%, comparativ cu aceeași perioada din 2022. Evoluția, pe serie bruta, a avut loc datorita creșterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+3.7%) si la vânzările de produse alimentare, băuturi si tutun (+3.4%). In schimb, comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule in magazine specializate a scăzut cu 3.6%. In luna octombrie, cifra de afaceri din comerț a avut o creștere anuala de 1.8%, datorita creșterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare si vânzările de produse alimentare, băuturi si tutun, in timp ce comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule in magazine specializate a scăzut cu 7.0%. (Sursa: INS)

Guvernul A Împrumutat 189 Mld. RON

In primele 11 luni ale acestui an, împrumuturile contractate de Guvern au atins valoarea de 189 mld. RON, dintre care 179 mld. RON au fost atrași prin emisiuni de obligațiuni si 10 mld. RON printr-o transa din PNRR, plasamente private si împrumuturi de la instituții internaționale. Din acest total trebuie scăzută, însă, o suma de aproape 13 mld. RON, reprezentând finanțări pe termen scurt. Potrivit șefului Trezoreriei, Stefan Nanu, planul privind majorarea valorii împrumuturilor la 200 mld. RON are ca scop refinanțarea necesarului pentru anul 2024. (Sursa: Profit.ro)

Indicele DAX, La Maximul Record

Preturile acțiunilor companiilor europene au crescut, la începutul ședinței de miercuri, fiind impulsionate de firmele miniere si cele din domeniul călătoriilor. Indicele german de referință, DAX, a atins un nou maxim istoric datorita evoluției prețului acțiunilor producătorului auto Volkswagen. De la începutul anului si pana in prezent, DAX s-a apreciat cu 17.9% (Sursa: Reuters)

2024, Anul Record Pentru Industria Călătoriilor

Companiile aeriene se așteaptă la numere record de calatori si venituri in 2024, dar vor continua sa fie afectate in mod negativ de costul ridicat al capitalului si de capacitatea limitata de transport, conform ultimelor prognoze ale Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA). Veniturile totale, in 2024, sunt estimate sa crească cu 7.6% fata de anul anterior, ajungând la un record de 964 mld. USD, cu aproximativ 4.7 mld. de calatori, un număr peste nivelul pre-pandemic din 2019 (4.5 mld.). (Sursa: CNBC)

Dn Agrar Group Pret curent 1.290 RON (0.39% ) MCap 205M P/E 7.868

DN Agrar a informat despre desfășurarea teleconferinței cu investitorii, la care, printre cele mai importante puncte, s-a menționat ca direcția de dezvoltare a companiei se concentrează pe creșterea producției de lapte si dublarea afacerii pana in 2027, s-a punctat ca societatea este in curs de avansare cu proiectele curente (fabrica de compost, instalarea de panouri solare si proiectul Straja) si ca analizează opțiunile pentru un nou proiect prin care dorește sa producă bio-gaz. De asemenea, compania se afla in discuții avansate in vederea încheierii unui contract cu un client mare pentru livrarea de lapte. (Sursa: BVB)

Bittnet Systems București Pret curent 0.271 RON ( -1.09% ) MCap 171M P/E -227.280

Fort SA., parte din grupul Bittnet a atras 1.67 mil. RON prin plasamentul privat derulat si urmează sa fie listata pe piața AeRO de la BVB la începutul anului viitor. Plasamentul a fost încheiat cu succes si a atras 34 de noi acționari, la un preț de 50 RON pe acțiune. CEO-ul Vladimir Ghiță a ținut sa mulțumească noilor acționari pentru încrederea acordata, subliniind dorința companiei de a continua creșterea in domeniul competitiv al securității cibernetice. (Sursa: FinancialIntelligence)

Nuclearelectrica Pret curent 48.10 RON (0.52% ) MCap 14.5B P/E 5.18

Fabrica de Procesare a Concentratelor de Uraniu, filiala a Societății Nuclearelectrica, a adjudecat pachetul de active aferente uzinei de la Feldioara ale Companiei Naționale a Uraniului (CNU), in cadrul unei licitații publice, pentru suma de aproximativ 3.3 mil. EUR. In urma acestei tranzacții, Nuclearelectrica deține toate unitățile care pot asigura un ciclu nuclear integrat, de la extracția minereului de uraniu si pana la producția de energie electrica in centrala nucleara de la Cernavoda. (Sursa: Economica.net)

Sphera Franchise Group Pret curent 23.30 RON (8.37% ) MCap 904M P/E 16.18

Sphera Franchise a primit, din partea Swiss Capital, recomandarea de strong buy pentru acțiunile companiei, si un preț țintă de 30.2 RON pe unitate. La prețul curent de tranzacționare, aceasta ar conduce la un potențial de creștere de 47% in următoarele 12 luni. (Sursa: ZF)

One United Properties Pret curent 0.928 RON ( -2.52% ) MCap 3.52B P/E 8.270

Pe 5 decembrie, la Bursa de Valori București, au avut loc trei tranzacții speciale cu acțiuni ale One United Properties, totalizând 47.85 milioane de acțiuni, in valoare de 43.3 mil. RON. Aceste tranzacții, reprezentând 1.26% din capitalul social al companiei, s-au efectuat la un preț de 0.904 lei/acțiune, cu 5.44% mai mic decât prețul de piață. Principali acționari ai ONE sunt OA Liviu Holding Invest si Vinci Ver Holding, fiecare cu 27.72%. (Sursa: ZF)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.4880 RON ( -5.97% ) MCap 2.76B P/E -1.6181

In jurul orei 12:30, acțiunile Fondului Proprietatea au trecut de la o creștere de 3.66% la o scădere brusca de aproape 8%, influențată de decizia investitorilor de a vinde acțiunile returnate in urma ofertei de răscumpărare a Fondului. Revenirea acțiunilor in conturile investitorilor a generat o presiune de vânzare, observata imediat după momentul alocării. Scăderea acțiunilor FP a influențat si indicele principal BET, care a scăzut de la un maxim istoric de 14,912 puncte la 14,821 puncte, ușor sub nivelul ședinței precedente. (Sursa: ZF)

Hsbc Holdings Pret curent 6.157 GBP (1.90% ) MCap 123B

HSBC a efectuat, cu succes, primul test din lume al unei aplicații concepute pentru a proteja datele financiare extrem de sensibile împotriva amenințărilor cibernetice generate de computere cuantice de noua generație. Testul, efectuat pe platforma HSBC AI Markets, a implicat schimbul a 30 mil. EUR in USD, utilizând o rețea de la BT, dispozitive de la Toshiba si suport de la Amazon Web Services. Criptarea cu distribuție cuantica a cheilor, utilizând particule de lumina, a fost testata pentru protejarea datelor sensibile in sistemele de tranzacționare. (Sursa: Reuters)

British American Tabacco Pret curent 22.950 GBP ( -7.87% ) MCap 51.6B

British American Tobacco va înregistra o depreciere de 31.5 mld. USD datorata scăderii valorii mărcilor americane de țigări, reflectând viitorul in declin al pieței tradiționale de tutun. Aceasta decizie, determinata de reglementari mai stricte, conștientizarea riscurilor pentru sănătate, provocările economice si creșterea vânzărilor de produse ilicite din categoria vapes, marchează o schimbare semnificativa in strategia de afaceri a BAT. Compania ajustează valoarea mărcilor precum Newport si Camel, recunoscând durata lor de viață limitata. Acțiunile BAT au scăzut semnificativ după acest anunț. In ciuda investițiilor in alternative la fumat, BAT se confrunta cu o perspectiva dificila, care va face ca rata de creștere a veniturilor sa fie mai mica. (Sursa: Reuters)

