Indicele PPI din UK – la maximul ultimilor 2 ani - TradeVille

Depozite de gaze 81% pline

România are deja depozitele de gaze umplute în proporție de 81,07%, peste media europeană de 76,2%, ceea ce asigură premise bune pentru iarnă. Deși este cel mai mare producător de gaze din UE, cu circa 10 mld. mc anual, România rămâne importator net în această perioadă, direcționând peste jumătate din producția internă către depozite. Totuși, iarna, consumul ridicat și capacitatea limitată de extracție fac ca importurile suplimentare să fie uneori necesare, generând presiuni pe prețuri în episoade de frig sever. (Sursa: Economica.net)

Contribuții Pilon II iunie, medie și extreme

În iunie, 4,6 milioane de români au contribuit la Pilonul II cu aproximativ 1,9 mld. RON, peste 80% având viramente sub 1.000 RON, aferente unor salarii brute de până la 21.000 RON. Cei mai mulți participanți activi se încadrează în grupa de vârstă 41–50 de ani (1,4 milioane de persoane), urmați de 31–40 de ani și 51–60 de ani. În același timp, statisticile scot în evidență și câștiguri excepționale: 11 salariați au încasat între 100.000 și 500.000 EUR, iar doi au depășit pragul de 500.000 EUR, contribuind cu circa 20.000 EUR fiecare într-o singură lună. (Sursa: ZF Corporate)

Indicele PPI din UK – la maximul ultimilor 2 ani

Inflația prețurilor de producție în Marea Britanie a urcat în iunie la 1,9%, cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, față de 1,3% în mai, potrivit datelor preliminare publicate de ONS. Publicarea PPI fusese suspendată în martie din cauza unor erori de calcul datând din 2020, iar raportările regulate vor fi reluate în octombrie. Datele includ și revizuiri în creștere, rata pentru aprilie fiind ajustată de la 0,5% la 0,7%. Prețurile de intrare au scăzut cu 1,0% an/an, influențate de o reducere de 24,1% a costurilor pentru țiței și gaze. PPI este un indicator urmărit de Banca Angliei pentru a evalua presiunile inflaționiste, în contextul în care inflația CPI a urcat la 3,8% în iulie și este prognozată să ajungă la 4% în septembrie. ONS a precizat că impactul asupra PIB-ului publicat pentru 2025 va fi „neglijabil”. (Sursa: Reuters)

Ads

Încrederea consumatorilor germani scade

Sentimentul consumatorilor germani a scăzut pentru a treia lună consecutiv în septembrie, indicele GfK coborând la -23,6 puncte, de la -21,7 în august, sub așteptările analiștilor (-22,0). Valoarea negativă a indicelui indică o scădere a disponibilității de a cheltui față de anul trecut. Pesimismul este alimentat de temerile privind pierderea locurilor de muncă și incertitudinile legate de inflație, în contextul în care economia Germaniei rămâne în stagnare și șomajul se apropie de 3 milioane de persoane. Perspectivele de venit au ajuns la cel mai redus nivel din martie, iar disponibilitatea de a face achiziții majore a scăzut la un minim din februarie. Asociația de retail HDE a cerut guvernului Merz măsuri rapide de sprijin pentru populație, avertizând că redresarea încrederii consumatorilor este improbabilă în 2025. (Sursa: Reuters)

Ads

Arobs Transilvania Software Preț curent 0,688 RON (0,00%) MCap 719M P/E 35,320

Arobs Transilvania Software a raportat în S1 2025 venituri de 215,4 mil. RON, în creștere cu 4% față de anul trecut, dar profitul net a scăzut cu 5% la 10,2 mil. RON. Creșterea a fost susținută în special de segmentul Sisteme Integrate, prin proiectul cu Casa Națională de Pensii Publice. Rezultatele au fost influențate de cheltuieli suplimentare cu amortizarea (1,6 mil. RON) și de pierderi valutare de 3 mil. RON, pe fondul fluctuațiilor dolarului. Conducerea menționează că strategia rămâne axată pe extinderea internațională, integrarea achizițiilor și investiții în AI, securitate cibernetică și big data, alături de dezvoltarea de soluții software proprii. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Preț curent 0,720 RON (-1,37%) MCap 93,3M

Meta Estate Trust a semnat pe 26.08.2025 un acord cu dezvoltatorii Uplake Residence Chitila – Lakeside Palace, Elisei & Lazăr Elite Rezidențial și Premium Living Nord – prin care a restructurat investiția realizată în acest proiect. Compania a încheiat promisiunile de vânzare-cumpărare pentru 4 apartamente și 6 locuri de parcare și a obținut recunoașterea unei creanțe de 700.000 EUR, scadentă la 31.03.2026, garantată prin ipotecă imobiliară de rang I pe terenul proiectului și pe drumul de acces. (Sursa: BVB)

Ads

Purcari Wineries Public Company Limited Preț curent 20,20 RON (-0,49%) MCap 819M P/E 14,41

Purcari Wineries a înregistrat în S1 2025 venituri de 195,4 mil. RON, în creștere cu 18%, marcând cel mai bun semestru din istoria companiei. Marja profitului brut s-a menținut la 45% pentru al doilea trimestru consecutiv, iar marja EBITDA a fost de 25%, ușor sub prognoze. În T2, vânzările au depășit 104 mil. RON, cu o creștere de 22% în România, care a reprezentat 60% din total, un avans de 12% în Moldova și 33% în Bulgaria. Pe piețele ECE a fost înregistrată o scădere de 1%, în timp ce alte piețe au crescut cu 25%. (Sursa: BVB)

DN Agrar Group Preț curent 2,87 RON (-0,35%) MCap 456M P/E 12,04

DN Agrar a încheiat S1 2025 cu o cifră de afaceri de 101 mil. RON, în creștere cu 22% față de anul anterior, și un profit net de 27 mil. RON, în urcare cu 80%, datorită creșterii volumelor și a prețurilor mai ridicate la lapte. Marja EBITDA a atins 49%, iar veniturile din exploatare au urcat cu 20%, la 159 mil. RON. Compania a investit 32 mil. RON în proiecte cheie, inclusiv instalarea de panouri solare la ferme, dezvoltarea fermei Straja și extinderea capacității de compost. (Sursa: BVB)

Ads

OMV Petrom Preț curent 0,8460 RON (0,48%) MCap 52,7B P/E 14,4430

OMV Petrom își extinde activitatea pe piața bitumului prin două parteneriate cu companii românești și prin lansarea unui nou produs premium. Compania va colabora cu UNICOM Holding pentru creșterea capacității de stocare, ceea ce va reduce timpul de livrare sub 24 de ore, și cu BITUM TRUCK pentru producția Starfalt PmB, un bitum polimerizat cu durabilitate extinsă, utilizat în construcția drumurilor intens circulate. OMV Petrom intenționează să dubleze livrările de bitum pe piața românească, mizând pe creșterea calității infrastructurii rutiere. (Sursa: Economica.net)

Fondul Proprietatea Preț curent 0,4230 RON (0,48%) MCap 1,35B P/E 3,9474

Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea consideră că numirea ROCA FP ca administrator este în interesul tuturor acționarilor. Comitetul menționează că nu avea competența de a defini strategia din următorii ani pentru FP, având rolul de a selecta cel mai calificat dintre participanții la procesul de selecție. Comitetul detaliază în raportul publicat la BVB rezultatul procesului de selecție pentru numirea unui nou AFIA (administrator de fonduri de investiții alternative) și administrator unic FP, în conformitate cu mandatul acordat prin Hotărârea AGA nr. 9/2023. Cu sprijinul Deutsche Numis, parte din grupul Deutsche Bank, Comitetul a desfășurat un proces de selecție structurat, bazat pe transparență, guvernanță și analiză aprofundată. Procesul a cuprins pregătirea și emiterea unei cereri de ofertă, interacțiunea cu potențialii candidați, contactarea unui grup larg de administratori de active calificați și examinarea propunerilor primite prin intermediul unei evaluări structurate, pe baza unui cadru formal. (Sursa: BVB)

Ads

Nvidia Preț curent 181,60 USD (-0,09%) MCap 4,45T

Nvidia a raportat venituri de 46,74 mld. USD, peste estimările de 46,06 mld. USD, și un profit pe acțiune de 1,05 USD, față de 1,01 USD anticipat. Pentru trimestrul următor, compania estimează 54 mld. USD (±2%), în timp ce piața aștepta 53,1 mld. USD. Profitul net a crescut cu 59% la 25,78 mld. USD, iar veniturile totale cu 56%. Divizia de centre de date a generat 41,1 mld. USD (+56%), susținută de cererea pentru cipurile Blackwell, care reprezintă circa 70% din această afacere. Gamingul a adus 4,3 mld. USD (+49%). (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads