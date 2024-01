Industria de petrol și gaze – sub povara taxării – TradeVille

Industria De Petrol și Gaze – Sub Povara Taxării

Industria românească de petrol si gaze s-a confruntat cu cea mai ridicata rata efectiva de impozitare din Europa, in 2021 si 2022. Un studiu al Federației Patronale Petrol si Gaze, realizat de firma de avocatura Biriș Goran, subliniază ca România a înregistrat rate cu peste patru ori mai mari decât media europeana pentru impozitele specifice. Sistemul fiscal instabil, cu 44 de modificări legislative majore in ultimii 10 ani, si introducerea unor impozite suplimentare au generat instabilitate si lipsa de predictibilitate. Autorii recomanda ajustarea cotelor si pragurilor de impozitare pentru a aduce o mai mare coerenta si predictibilitate in sectorul energetic. (Sursa: Profit.ro)

Preturile Producției Industriale Se Temperează

In noiembrie 2023, preturile producției industriale pe total, piața interna si piața externa, au înregistrat o creștere modesta de 0.2% fata de luna precedenta, dar au scăzut cu 2.6% in comparație cu noiembrie 2022. Analizând sectoarele, industria energetica a avut cea mai semnificativa creștere lunara, in timp ce industria bunurilor intermediare a înregistrat o ușoara scădere. (Sursa: INS)

Situația Economica A Chinei Se Îmbunătățește

Sectorul serviciilor din China a înregistrat o expansiune robusta in decembrie, atingând cel mai ridicat ritm din ultimele cinci luni, potrivit sondajului Caixin PMI, in contrast cu datele oficiale care sugerează o contracție in sectorul serviciilor. Astfel, indicele Caixin/S&P Global al managerilor de achiziții din sectorul serviciilor a urcat la 52.9 de la 51.5 in noiembrie, indicând o creștere si marcând cel mai puternic nivel din iulie. Aceasta creștere a fost atribuita creșterii numărului de afaceri noi, in special ca răspuns la creșterea numărului de clienți si a cheltuielilor. In timp ce firmele au rămas optimiste in ceea ce privește anul 2024, citând revenirea cererii, PMI prognozat de Biroul National de Statistica indica presiuni continue in cadrul economiei, in special in sectorul imobiliar si al cheltuielilor de consum. (Sursa: Reuters)

Ads

Piața Muncii Din SUA Încetinește

In noiembrie, numărul locurilor de munca vacante in SUA a scăzut la un minim al ultimilor aproape trei ani, semnalând o răcire a pieței muncii, ceea ce ar putea determina Rezerva Federala sa ia in considerare reduceri ale ratei dobânzii in acest an. Raportul Departamentului Muncii a relevat o scădere cu 62,000 a locurilor de munca vacante, acestea ajungând la 8.79 milioane, cel mai mic nivel din martie 2021, iar angajările au coborât la cel mai scăzut nivel din aprilie 2020, la 5.5 milioane. Demisiile au scăzut, de asemenea, la 3.5 milioane, cel mai mic nivel din februarie 2021, sugerând reducerea căutării de locuri de munca pentru un salariu mai mare, ceea ce ar putea modera creșterea salariilor si ar putea atenua presiunile inflaționiste. Analiștii anticipează o potențială reducere a ratei dobânzii Fed pana in martie, pe măsura ce piața se adaptează la aceasta dinamica schimbătoare a forței de munca. (Sursa: Reuters)

Ads

Transelectrica Pret curent 29.8 RON (0.00% ) MCap 2.18B P/E 7.0

Transelectrica a anunțat încheierea unui contract cu OPCOM, in vederea achiziționării de energie electrica pentru acoperirea consumului propriu tehnologic (CPT) pentru anul 2024, prin mecanismul de achiziție centralizata de energie electrica (MACEE). Contractul are o valoare de 407.7 mil. RON pentru o cantitate de 761,310 MWh si este încheiat pentru o perioada de 12 luni. Prețul de achiziție a energiei a fost cel reglementat, de 450 RON/MWh. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Pret curent 11.15 RON (13.78% ) MCap 74.3M P/E 50.97

Visual Fan a finalizat cu succes doua centrale fotovoltaice noi in Baia Mare, având o capacitate totala de 757 kWp. Proiectul EPC a fost completat la sfârșitul anului trecut, cu respectarea termenului de predare si a demonstrat abilitățile remarcabile ale echipei Allview Industry in implementarea eficienta a proiectelor fotovoltaice. Cu peste 1,300 de panouri fotovoltaice de ultima generație si structuri de suport robuste, acest proiect reprezintă un pas semnificativ in modernizarea infrastructurii energetice si consolidarea poziției companiei in domeniul energiei regenerabile. Visual Fan își propune sa continue expansiunea si sa ajungă la un portofoliu de peste 100 MW de proiecte de energie solara implementate in anul curent, contribuind activ la viitorul sustenabil al energiei verzi. (Sursa: BVB)

Ads

General Motors Co Pret curent 35.83 USD (1.59% ) MCap 49.2B P/E 4.38

In 2023, General Motors a fost liderul vânzărilor auto din SUA, depășind Toyota, industria auto înregistrând cel mai bun an post-pandemic. Vânzările GM au crescut cu 14.1%, la 2.6 mil. vehicule, in timp ce vânzările totale de vehicule din SUA au atins 15.5 mil. unități, cel mai mare nivel din 2019 încoace. Vehiculele electrificate (EV) au reprezentat aproape 17% din vânzări. Au fost exprimate îngrijorări cu privire la preturile ridicate ale vehiculelor si ratele dobânzilor care afectează cererea, dar GM anticipează vânzări robuste in 2024. Se așteaptă ca vânzările globale de vehicule electrice sa crească pana la aproximativ 10% din totalul vânzărilor de automobile in acest an, in ciuda provocărilor potențiale cauzate de ratele mai mari ale dobânzilor. (Sursa: Reuters)

British Petroleum Pret curent 4.7520 GBP (0.69% ) MCap 88.8B

Ads

Equinor si BP au renunțat la contractul de furnizare a energiei electrice generate de parcul eolian Empire Wind 2 către New York, invocând probleme legate de inflație si de lanțul de aprovizionare. Acest lucru reflecta provocările la nivelul întregii industrii, ceea ce a determinat proiectul să exploreze noi oportunități în cadrul unei cereri de ofertă de stat pentru eoliene offshore. În timp ce vânzarea de energie electrică de la Empire Wind 1 rămâne neschimbată, această anulare evidențiază dificultățile din sectorul eolian offshore, datorate creșterii costurilor. În pofida eșecurilor, accentul pus de New York pe energia eoliană offshore se aliniază cu obiectivele sale climatice, în ciuda persistenței obstacolelor din această industrie. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 346.45 USD (0.49% ) MCap 890B P/E 39.52

In 2023, Meta Platforms a experimentat un succes semnificativ, devenind a doua cea mai performantă acțiune din grupul Magnificent 7, fiind depășită doar de Nvidia. Acțiunile companiei au crescut cu 178% in anul 2023, marcate de schimbarea strategică, făcută de CEO-ul Mark Zuckerberg, către publicitatea digitală si dominația pieței de social media. De asemenea, in ultimele 2 luni ale anului trecut, Mark Zuckerberg a vândut acțiuni in valoare de aproape jumătate de miliard de dolari, in fiecare zi de tranzacționare intre 1 noiembrie si sfârșitul anului. (Sursa: Seeking Alpha)

Ads

Total Energies Se Pret curent 62.49 EUR (1.21% ) MCap 163B

TotalEnergies a finalizat vânzarea unor active de retail din Europa către Alimentation Couche-Tard pentru 3.4 mld. EUR. Acordul, anunțat in martie anul precedent, implică preluarea a 100% din activele de retail ale TotalEnergies în Germania și Olanda de către Couche-Tard, inclusiv 1,198 de benzinarii în Germania și 392 în Olanda. În plus, cele două companii vor înființa o asociere in Belgia si Luxemburg, pentru a administra 619 de benzinarii. Compania se angajează să furnizeze combustibil benzinăriilor din cele patru țări timp de cel puțin cinci ani. (Sursa: Seeking Alpha)

Microsoft Corporation Pret curent 371.21 USD (0.16% ) MCap 2.73T P/E 37.79

Microsoft a declarat că va introduce o noua tasta pe tastaturile Windows, care va activa serviciul de inteligenta artificiala, Copilot. Tasta Copilot va apărea pe noile PC-uri cu Windows 11, cu disponibilitate începând din luna februarie. Tasta va ajuta utilizatorii sa creeze imagini, sa scrie conținut si sa rezume textul cu ajutorul AI. (Sursa: Seeking Alpha)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

Ads