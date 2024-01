Industria românească a stagnat în 2023 – TradeVille

Industria Construcțiilor s-a Poziționat Mai Sus In 2023

În noiembrie 2023, industria construcțiilor din România a înregistrat o creștere semnificativă a volumului de lucrări comparativ cu aceeași perioada a anului anterior, precum și față de luna octombrie 2023. Creșterea a fost de 8.7% ca serie bruta si de 2.6% ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu octombrie 2023. Comparativ cu noiembrie 2022, creșterea a fost de 14.3% ca serie brută și de 12.7% ajustată. In particular, lucrările de reparații capitale, lucrările de construcții noi și lucrările de întreținere și reparații curente au experimentat creșteri notabile. (Sursa: INS)

Industria Românească A Stagnat în 2023

În noiembrie 2023, industria românească a înregistrat o scădere nominală a cifrei de afaceri, cu 0.2% față de octombrie 2023 și cu 0.4% față de noiembrie 2022. Această scădere a fost determinată în principal de performanța slabă a industriei prelucrătoare și a industriei extractive. Cu toate acestea, în intervalul ianuarie-noiembrie 2023, cifra de afaceri a crescut cu 1.1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, datorită creșterii în industria prelucrătoare. Deși industria bunurilor de capital și industria bunurilor de uz curent au înregistrat creșteri, industria energetică și industria bunurilor intermediare au scăzut. Rezultatele mixte pe marile grupe industriale reflectă o piața fluctuantă, cu sectoare specifice care au o evoluție mai bună decât altele. (Sursa: INS)

BCE Este Optimista Pentru 2024

Un sondaj Reuters indica faptul ca se așteaptă ca Banca Centrala Europeana (BCE) să reducă ratele dobânzilor in următorul trimestru, mulți dintre ei preconizând o reducere încă din iunie. In ciuda unei anumite rezistente din partea membrilor Consiliului guvernatorilor BCE, investitorii anticipează reduceri de aproximativ 150 de puncte de baza in acest an. Consensul in rândul economiștilor este pentru o prima reducere a dobânzii in trimestrul al doilea, iar rata dobânzii la depozite a BCE ar urma sa scadă la 3% pana la sfârșitul anului 2024. Se așteaptă ca inflația sa se alinieze la ținta de 2% a BCE pana in a doua jumătate a anului. Zona euro se confrunta cu o recesiune ușoară, in timp ce Germania a evitat la limita o recesiune si se așteaptă sa înregistreze o creștere modesta in anii următori. (Sursa: Reuters)

Scad Speranțele Pentru O Reducere A Dobânzilor In SUA

In decembrie 2023, vânzările cu amănuntul din SUA au crescut, in mod neașteptat, cu 0.6%, datorita creșterilor înregistrate in cazul autovehiculelor si al achizițiilor online, ceea ce reflecta perspectivele economice solide pentru 2024. Aceasta creștere brusca a dus la revizuirea in sus a estimărilor de creștere pentru trimestrul al patrulea, punând sub semnul întrebării reducerile anticipate ale dobânzilor anticipate de către Rezerva Federala. Vânzările cu amănuntul de baza au înregistrat, de asemenea, un salt de 0.8%. Creșterea generala a cheltuielilor de consum este atribuita pieței rezistente a forței de munca si reducerilor de preturi de sărbători, in ciuda faptului ca unele sectoare, cum ar fi cel al produselor electronice si al serviciilor alimentare, au înregistrat un declin al vânzărilor. Aceste date economice pozitive au dus la o schimbare a așteptărilor de pe piața financiara, reducând probabilitatea unei reduceri a dobânzii Fed in martie si influențând tendințele bursiere si valutare. (Sursa: Reuters)

Sphera Franchise Group Pret curent 26.1 RON ( -0.38% ) MCap 1.01B P/E 18.1

Sphera Franchise Group informează investitorii in legătura cu atribuirea cu titlu gratuit a 39,300 acțiuni directorilor companiei pentru activitatea din anul 2021, potrivit Planului de Acordare Acțiuni pentru Directori (“Programul SOP”/”Programul”) aprobat de AGOA din 27 aprilie 2023. De asemenea, Sphera a decis implementarea Programului SOP, datorita beneficiilor fiscale pe care un astfel de program le prezinta. (Sursa: BVB)

One United Properties Pret curent 1.000 RON (1.21% ) MCap 3.79B P/E 8.911

Conducerea One United Properties informează piața ca in data de 17.01.2024 Tribunalul Municipiului București a respins in totalitate cererea de chemare in judecata formulata de Municipiul București si de Primarul General al Municipiului București referitoare la anularea si suspendarea autorizației de construire aferenta dezvoltării „One Lake Club”. Hotărârea nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs. (Sursa: BVB)

Simtel Team Pret curent 55.6 RON (0.36% ) MCap 438M P/E 17.6

Simtel Team, o companie românească de inginerie si tehnologie, a anunțat schimbări majore in managementul sau, efectuate cu scopul de a consolida poziția de lider in domeniul energiei regenerabile din Romania. Trei noi executivi cu experiență vasta au fost numiți in poziții cheie: Robert Lucian Dragotoiu ca Director de Operațiuni Inginerie si Implementare, Florin Alpopi ca Director de Vânzări si Ana Maria Mihailescu ca Director de Marketing. In plus, grupul a promovat intern doi executivi: Ana Nedea in rolul de Director de Strategie si Dezvoltare de Business si PMO si Alina Vilau ca Director de Inovare si Digitalizare. (Sursa: Economica.net)

Bayer AG Pret curent 163.20 RON ( -1.27% ) MCap 134B

Bayer rezista solicitărilor de desființare a companiei venite din partea, in ciuda presiunii exercitate de investitorilor nemulțumiți de dificultățile pe care compania le întâmpină in urma achiziției Monsanto. Directorul general Bill Anderson si alți lideri considera ca anul acesta s-ar putea sa nu fie momentul potrivit pentru o schimbare majora a modelului de afaceri. In schimb, ei intenționează sa se concentreze pe implementarea unui nou model operațional anunțat recent si sa amâne eventualele schimbări structurale pentru o data ulterioara. Investitorii au criticat actualul model de afaceri al Bayer, care include diviziile de sănătate a consumatorilor, de știință culturilor si farmaceutica, susținând ca divizarea acestora ar crea mai multa valoare. (Sursa: SeekingAlpha)

Intel Corporation Pret curent 46.74 USD (1.50% ) MCap 195B P/E -211.78

Intel a primit un impuls in lupta sa împotriva unei amenzi antitrust de 1.06 mld. EUR din partea UE, deoarece un consilier al instanței supreme europene a găsit greșeli in analiza economica a autorităților de reglementare ale UE. Cazul datează din 2009, când Comisia Europeana a amendat Intel pentru ca a oferit reduceri producătorilor de computere precum Dell, Hewlett-Packard, NEC si Lenovo pentru ca aceștia sa cumpere majoritatea cipurilor de la Intel, ceea ce ar fi zădărnicit rivalul Advanced Micro Devices. Un tribunal inferior a eliminat anterior amenda in 2022, ceea ce a dus la un apel al Autorității Europene de Concurență la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 113.03 USD (9.79% ) MCap 586B

TSMC, principalul producător taiwanez de cipuri, preconizează o creștere de peste 20% a veniturilor in 2024, alimentata de cererea mare de cipuri high-end legate de inteligenta artificiala. In pofida provocărilor din industrie in sectoarele smartphone si vehiculelor electrice, profiturile TSMC din trimestrul al patrulea au depășit așteptările, subliniind rolul sau semnificativ in tehnologia AI. Compania se extinde, la nivel global, cu noi fabrici in Germania si Japonia si, potențial, o a treia in Taiwan, concentrându-se pe cipuri avansate de 2 nanometri. (Sursa: Reuters)

Renault SA Pret curent 34.420 EUR (1.97% ) MCap 10.1B

Renault a înregistrat o creștere cu 9% a vânzărilor globale in 2023, recuperând după patru ani de declin, datorita concentrării pe modele si piețe profitabile. In ciuda provocărilor cauzate de lipsa cipurilor si de ieșirea de pe piața rusa, schimbarea strategica a companiei, sub conducerea directorului general Luca de Meo, s-a dovedit eficienta, in special in Europa, unde vânzările au depășit media industriei. Renault, care plănuiește lansarea a opt noi modele la nivel mondial pana in 2027, a văzut ca modelele electrificate au reprezentat 40% din vânzările sale din 2023. Cu toate acestea, compania se confrunta cu incertitudini legate de aprovizionare si si-a văzut acțiunile scăzând in urma reducerilor de preț ale Tesla in Germania. (Sursa: Reuters)

Citigroup, Pret curent 51.11 USD ( -0.49% ) MCap 99.3B

Citigroup trece printr-o reorganizare semnificativa, ceea ce a dus la plecarea a trei directori de rang înalt din divizia de tranzacționare a acțiunilor: Tim Gately, Thomas Lynch si Matt Brady. Aceasta mutare face parte din schimbările mai ample care urmează după ce compania a anunțat reducerea a pana la 20,000 de locuri de munca in următorii doi ani, ca urmare a unei pierderi de 1.8 mld. USD in trimestrul al patrulea. In ciuda unei creșteri a veniturilor trimestriale, divizia de tranzacționare a acțiunilor a înregistrat o scădere a veniturilor de 9% in 2023. Sunt așteptate si alte schimbări organizaționale, după cum a indicat CEO-ul Jane Fraser. (Sursa: Reuters)

