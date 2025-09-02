Industria zonei euro revine pe creștere în august – TradeVille

Șomajul scade la 5,8% în iulie

În iulie 2025, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 5,8%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de iunie, dar ușor peste nivelul din iulie 2024. Numărul șomerilor a fost estimat la 471.200 de persoane, cu 18.900 mai puțini decât în luna precedentă. Rata șomajului la bărbați a fost de 6%, cu 0,5 puncte procentuale peste cea a femeilor (5,5%). Șomajul în rândul tinerilor (15-24 ani) a rămas ridicat, la 23,5% în trimestrul aprilie-iunie 2025, în timp ce pentru adulți (25-74 ani) a fost de 4,7%, cu un ușor avantaj pentru femei (4,5% față de 4,7% la bărbați). Adulții au reprezentat 76,1% din totalul șomerilor. (Sursa: INS)

Discuții pentru TVA la 23%

Guvernul analizează majorarea TVA la 23% din 2026, dacă veniturile bugetare nu cresc semnificativ, potrivit Profit.ro. Discuțiile din cadrul coaliției (PSD, PNL, USR, UDMR) vin pe fondul presiunii reducerii deficitului bugetar și al creșterii unor cheltuieli, inclusiv militare. În același timp, se ia în calcul și egalizarea cotei TVA pentru HoReCa, de la 11% în prezent la 21% în 2026, însă nicio decizie oficială nu a fost adoptată până acum. (Sursa: Profit.ro)

Activitate manufacturieră din China, peste așteptări

Activitatea manufacturieră din China a depășit estimările în august, indicele PMI RatingDog urcând la 50,5, peste prognoza Reuters de 49,7 și în creștere față de 49,5 în iulie, marcând cel mai rapid ritm din martie. Creșterea a fost susținută de noi comenzi și exporturi, dar cererea internă a rămas slabă. Costurile materiilor prime au crescut la cel mai rapid ritm din ultimele 9 luni, iar companiile au început să transfere aceste cheltuieli către consumatori. Profiturile au arătat doar o ușoară revenire, iar angajările au scăzut pentru a cincea lună consecutiv. Economiștii avertizează că perspectivele depind de exporturi și cererea internă. (Sursa: CNBC)

Ads

Industria zonei euro revine pe creștere în august

Zona euro a înregistrat în august prima creștere a activității din industrie din ultimii peste trei ani, indicele PMI urcând la 50,7 față de 49,8 în iulie, depășind pragul de 50 care separă expansiunea de contracție. Creșterea a fost susținută de cererea internă și de producția mai ridicată, în timp ce comenzile noi au atins cel mai puternic avans din ultimii 3 ani și jumătate. Grecia și Spania au condus creșterile, urmate de Franța și Italia, iar Germania s-a apropiat de pragul de 50 cu un nivel de 49,8. Evoluția aduce speranțe pentru redresarea economică a regiunii, chiar dacă cererea externă rămâne slabă. (Sursa: Reuters)

Ascendia Preț curent 7,28 RON (0,00%) MCap 85,3M P/E 10,05

Ascendia a anunțat vânzarea unui pachet de licențe LIVRESQ, cu durată de 24 de luni, în valoare de 1,5 mil. RON (plus TVA), către un partener privat, beneficiarul final fiind o instituție educațională. Contractul nu este recurent, dar consolidează poziția companiei ca lider în soluții e-learning, într-un context de accelerare a digitalizării educației. (Sursa: BVB)

Ads

Simtel Team Preț curent 54,50 RON (-1,45%) MCap 431M P/E 12,98

Simtel Team l-a recrutat pe Mihai Velicu, fost CFO Premier Energy, ca director financiar al grupului. Cu un parcurs profesional în cadrul Deloitte Audit și Amromco Energy, Velicu va contribui la consolidarea financiară și la implementarea unei structuri de guvernanță corporativă. Grupul Simtel reunește firme active în proiecte fotovoltaice, telecom, robotică, trading de energie și asset management. Funcția de CFO al Simtel Team este exercitată în continuare de Mirela Gogoriță, la nivel individual. (Sursa: ZF)

One United Properties Preț curent 24,20 RON (-0,41%) MCap 2,67B P/E 8,59

MetaWealth a anunțat că valoarea investițiilor realizate prin acordul semnat în 2024 cu One United Properties a ajuns la 21,3 mil. EUR, depășind estimarea inițială de 20 mil. EUR. Prima tranzacție, de 5,16 mil. EUR, a vizat 31 de apartamente din One Lake District și a atras 191 de investitori din 16 țări. Ulterior, proiectele One North Lofts, One Lake Club și One High District au generat investiții de 16 mil. EUR, incluzând 69 de apartamente și 83 de locuri de parcare. În total, 100 de apartamente din patru ansambluri au fost finanțate prin obligațiuni tokenizate MetaWealth, considerate o soluție inovatoare ce face accesibile proprietățile premium la nivel global și crește atractivitatea Bucureștiului pentru capitalul internațional. Totodată, după închiderea pieței de ieri, ONE a anunțat intenția de a lansa un program de ofertă publică de cumpărare pentru până la 20% din capitalul social, la un preț cuprins între 25 și 40 RON pe acțiune, cu o valoare totală de maximum 884 mil. RON. (Surse: ZF; BVB)

Ads

Holde Agri Invest – Clasa A Preț curent 0,660 RON (-4,62%) MCap 80M P/E -3,450

Holde Agri Invest, unul dintre cei mai mari operatori agricoli din România, a anunțat reducerea capitalului social cu 33,9 mil. RON pentru a acoperi parțial pierderile de 34,8 mil. RON raportate în 2024, urmând ca ulterior să îl majoreze până la 45 mil. RON prin emisiunea de până la 62,5 mil. acțiuni noi cu valoare nominală de 0,72 RON. Măsura are ca scop restabilirea echilibrului financiar, acoperirea pierderilor, transformarea unor împrumuturi acordate de acționari în acțiuni și atragerea de capital pentru plata datoriilor și susținerea activității curente. (Sursa: economica.net)

Equinor ASA Spon ADR Each Rep 1 Ord Shs Preț curent 24,61 USD (0,49%) Mcap

Equinor va investi aproape 1 mld. USD în Orsted, păstrându-și participația de 10% și propunând un membru în board. Sprijinul vine într-un moment în care compania daneză se confruntă cu presiuni majore din partea administrației Trump asupra sectorului eolian offshore. Analiștii consideră că implicarea Equinor ar putea deschide calea unei eventuale fuziuni între portofoliile celor două companii, în pofida riscurilor legate de proiectele din SUA. (Sursa: CNBC)

Ads

BYD Company Limited Preț curent 11,89 EUR (-5,11%) MCap 34,6B

Acțiunile BYD au scăzut cu aproape 8%, după ce compania a raportat un profit net în scădere cu 30%, afectat de războiul prețurilor din industria auto chineză. Veniturile au crescut cu 14% YoY, până la 201 mld. CNY, datorită expansiunii internaționale, însă competiția puternică a redus profitabilitatea. În primul semestru, BYD a obținut un profit net de 15,5 mld. CNY (+14%) și venituri de 371,3 mld. CNY (+23%), sprijinite de vânzări record de vehicule electrice. În același timp, compania își accelerează extinderea globală, Europa devenind un pilon central, cu peste 13.000 de înmatriculări în iulie, în creștere cu 225% YoY. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd (ADR) Preț curent 135,00 USD (12,90%) MCap 348B

Acțiunile Alibaba au urcat cu peste 19%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni, pe fondul încrederii investitorilor în direcțiile strategice ale companiei. Entuziasmul a fost alimentat de dezvoltarea unui nou cip AI, care ar putea reduce dependența de tehnologia americană, și de extinderea rapidă a diviziei de cloud, văzută drept motorul principal pentru monetizarea inteligenței artificiale. În același timp, compania își consolidează prezența pe segmentul de comerț instant, o piață competitivă în China, unde funcția lansată pe Taobao promite livrări în mai puțin de o oră, atrăgând atât utilizatori, cât și comercianți. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la Tradeville

Această prezentare factuală este realizată de Departamentul de Analiză Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanțele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influența randamentul investiției. Nu există instrument financiar fără risc (citește). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, [email protected]. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementată de ASF Grafice afișate pe baza datelor BVB/CBOE.

Ads