Inflația anuală a scăzut sub 11% - TradeVille

Inflația Anuala A Scăzut Sub 11%

Rata anuala a inflației a scăzut in luna mai, pana la 10.6%, fata de 11.2% cat se înregistrase in luna precedenta. In acest sens, fata de aceeași luna a anului trecut, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 18.3%, mărfurile nealimentare cu 5.2%, iar serviciile cu 11.2%. Rata medie a modificării preturilor de consum in ultimele 12 luni (iunie 2022 – mai 2023) fata de precedentele 12 luni a fost de 14.7%. (Sursa: INS)

Salariul Mediu Este Cu 15% Mai Mare Decât Anul Trecut

Câștigul salarial mediu net a fost, in luna aprilie 2023, de 4,564 RON, in creștere cu 15% fata de aceeași luna a anului trecut. In raport cu evoluția preturilor de consum, indicele câștigului salarial real a înregistrat o creștere de 3.4% fata de aprilie 2022. Fata de luna martie 2023, creșterea salariului mediu net a fost de doar 0.2%. (Sursa: INS)

Inflația In SUA, La Cel Mai Scăzut Nivel Din Ultimii 2 Ani

Rata anuala a inflației in SUA a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Indicele preturilor de consum care măsoară modificările preturilor la bunuri si servicii, a crescut cu doar 0.1% in cursul lunii mai, marcandu-se astfel o rata anuala a inflației de 4%. Controlul creșterii IPC s-a datorat scăderii cu 3.6% a preturilor la energie si a creșterii modeste a preturilor la alimente. Pe de alta parte, inflația de baza, ce exclude preturile la alimente si energie, a crescut cu 0.4% in cursul lunii mai, înregistrând o creștere de 5.3% fata de anul trecut menținând astfel, in continuare, incertitudinea in rândul consumatorilor. In urma publicării datelor, piețele au înregistrat o reacție modesta, in așteptarea deciziei pe care Rezerva Federala din SUA urmează sa o ia in privința dobânzii de politica monetara. (Sursa: CNBC)

Ads

China Se Pregătește De Reducerea Dobanzilor

Banca Populara a Chinei a redus costul de împrumut pe termen scurt, in contextul unor date economice dezamăgitoare după relaxarea masurilor împotriva Covid-19. Astfel, rata de răscumpărare inversa (Revers Repo) pe șapte zile a fost redusa cu 10 puncte de baza, la 1.9%,. Măsura vine înaintea deciziei Băncii Populare Chineze cu privire la rata dobânzii la facilitatea de creditare pe termen mediu, in încercarea guvernului chinez de a susține consumul intern, in special in sectorul privat. In urma deciziei, prețul obligațiunilor suverane ale statului chinez au crescut, in timp ce randamentul obligațiunilor guvernamentale pe 10 ani a scăzut pan ala 2.64%, cel mai mic nivel din ultimii 10 ani. (Sursa: CNBC)

OMV Petrom Preț curent 0.4970 RON (0.81% ) MCap 30.9B P/E 3.0868

OMV Petrom a anunțat descoperirea unor noi resurse de țiței si gaze naturale in sudul României. Astfel, descoperirile din Oltenia si Muntenia se ridica pana la 30 mil. bep resurse recuperabile, compania investind in forajul de explorare cca. 20 mil. EUR. Una dintre descoperirile făcute de companie, care a avut loc in perimetrul de exploatare Verguleasa, Oltenia, reprezintă cea mai mare descoperire de țiței a OMV Petrom din ultimele decenii. (Sursa: Economica.net)

Ads

Transgaz Preț curent 17.18 RON ( -1.49% ) MCap 3.23B P/E 15.24

In ultima săptămâna, cotația acțiunii Transgaz s-a majorat cu 11.6%, in baza unor tranzacții in valoare de 4.2 mil. RON. In același interval menționat, indicele BET s-a apreciat cu 1.2%, in timp ce indicele BET-NG, care urmărește companiile de energie de pe Piața Principala a BVB, a înregistrat un avans de doar 0.2%. Cu toate acestea, in ultima luna, prețul acțiunii TGN s-a diminuat cu aproximativ 10%, după ce o parte din investitori au ales sa-si marcheze profitul imediat după distribuirea acțiunilor gratuite din cadrul majorării de capital social. (Sursa: ZF)

Bittnet Systems București Preț curent 0.291 RON ( -0.34% ) MCap 184M P/E -141.835

Bittnet Systems a informat investitorii asupra unei notificări primite de la Consiliul Concurentei, in cadrul dosarului de investigație demarat in luna mai 2021 asupra Dataware Consulting – societate recent intrata in Grupul Bittnet. Conform notificării, companiei Dataware Consulting i s-a impus o amenda pentru practici anti-concurențiale in valoare de 2.3 mil. RON, care reprezintă 3.4% din cifra de afaceri a anului 2022. Filiala Bittnet va contesta decizia in instanța, iar daca aceasta se va păstra, conform contractului de investiție, plata amenzii va reveni vânzătorului. Compania a mai menționat ca amenda nu va afecta situațiile financiare consolidate ale Grupului Bittnet. (Sursa: BVB)

Ads

Apple Inc. Preț curent 183.23 USD ( -0.30% ) MCap 2.89T P/E 30.65

Cea mai mare banca din Elveția, a anunțat, prin schimbarea recomandării de cumpărare a acțiunii Apple de la „Buy” la „Neutral” din cauza creșterii mai slabe a vânzărilor de iPhone si a serviciilor, precum si a tendințelor de scădere a cererii, manifestate in ultima perioada. Astfel, menținerea prețului ținta de 190 USD se traduce printr-un randament de sub 5% raportat la prețul actual din piața, insuficient, in opinia analiștilor UBS, pentru a acorda in continuare ratingul “Buy”. (Sursa: SeekingAlpha)

Toyota Motor Corporation Preț curent 158.66 USD (6.06% ) MCap 217B

Conducerea Grupului Toyota a anunțat dezvoltarea unui nou tip de baterii, mai performante, ce vor îmbunătăți semnificativ autonomia vehiculelor electrice si vor reduce costurile de fabricare a acestora. Astfel, compania va produce in masa baterii cu stare solida, pe care își propune sa le comercializeze începând cu 2027-2028. Acest anunț a venit cu o zi înaintea desfășurării adunării generale a acționarilor, ducând cotația acțiunii la 2,173 JPY, in creștere cu 5% fata de închiderea din ziua precedenta. (Sursa: Reuters)

Ads

Manchester United Plc Preț curent 22.24 USD (10.48% ) MCap 3.71B

Clubul englez de fotbal, Manchester United, ar urma sa fie vândut către șeicul qatarez Jassim bin Hamad al-Thani, fiul fostului prim-ministru al tarii arabe. Astfel, conform cotidianului Al-Watan, controlat de familia șeicului Jassim, actualii acționari ai clubului din Manchester ar fi acceptat a cincea oferta de 5.8 mld. EUR, la care s-ar adaugă investiții in valoare de 1 mld. EUR. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).