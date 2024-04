Inflația, din nou cap de afiș – TradeVille

Tranzacții Cu 70% In Creștere, La BVB

Cei mai activi 10 brokeri de la BVB au intermediat tranzacții de 7.6 mld. RON în primul trimestru al anului 2024, în creștere cu 70% față de aceeași perioada din 2023. Cele mai active 3 case de brokeraj au împreună o cota de piață de peste 50%. Spre deosebire de primul trimestru din 2023, când o singura societate de brokeraj a depășit pragul de 1 mld. RON pentru tranzacțiile intermediate, nu mai puțin de 4 au atins această bornă în primele 3 luni ale anului. TradeVille a ajuns la o cota de piață de 13.8%, fiind pe locul 3 după Swiss Capital si BCR. (Sursa: ZF)

Sporul Natural Se Menține Negativ

Sporul natural s-a menținut negativ in luna februarie, numărul persoanelor decedate fiind de 1.9 ori mai mare decât cel al noilor născuți. In aceasta luna, nașterile au înregistrat o scădere de 19% fata de aceeași perioada din 2023. In ceea ce privește numărul căsătoriilor si numărul divorțurilor, acestea au scăzut fata de anul trecut, însă au înregistrat o dinamica pozitiva fata de prima luna a anului. (Sursa: INS)

Inflația, Din Nou Cap De Afiș

Indicele preturilor de consum, o măsura a preturilor bunurilor si serviciilor din întreaga economie, a crescut cu 3.5% in luna martie fata de anul precedent, conform anunțului Departamentului Muncii din SUA. Aceasta cifra vine după o creștere de 3.2% in luna februarie, si este peste cea așteptată de analiști. După publicarea raportului, indicele Dow Jones a pierdut peste 400 de puncte in ședința de pre-market. (Sursa: WSJ)

Downgrade Pentru China

Compania Fitch a revizuit perspectiva economica a Chinei de la un rating stabil la negativ (A+), afirmând ca, guvernul va continua sa se îndatoreze in timp ce încearcă sa scoată economia din încetinirea determinata de sectorul imobiliar. Incertitudinea crescânda cu privire la cea de a doua economie a lumii ar putea menține datoria pe o tendința constanta de creștere in perioada imediat următoare. (Sursa: Bloomberg)

Agroland Business System Pret curent 1.465 RON (15.35% ) MCap 131M P/E 28.298

Agroland Business System a furnizat informații cu privire la indicatorii operaționali in primul trimestru al acestui an, raportând o creștere a oualelor vândute de 60% comparativ cu T1 2023, ajungând la 15.4 mil. oua vândute, de la 9.6 mil.. In ceea ce privește producția de furaje, aceasta a ajuns, in T1 2024, la aproximativ 3,728 tone, o creștere de 156% comparativ cu T3 2023, iar in ceea ce privește activitatea in magazine, compania a marcat o creștere cu 18% a numărului de clienți, ajungând la aproximativ 292,000 de persoane. (Surse: BVB;BVB)

Bayerische Motoren Werke Pret curent 570.0 RON (2.33% ) MCap 343B

BMW a înregistrat o creștere semnificativa a vânzărilor de vehicule complet electrice in primul trimestru, depășind competitorii Tesla si Mercedes-Benz, care s-au confruntat cu o cerere in scădere. Livrările modelelor cu baterie precum i4, iX1 si i7 au crescut cu 41% in comparație cu aceeași perioada a anului trecut, contribuind la o creștere cu 28% a vânzărilor de vehicule electrice. BMW își propune sa crească cota de vehicule electrice in livrările totale de la 15% la 20% in acest an, având planuri de a realiza vânzări de jumătate de milion de vehicule electrice. (Sursa: Bloomberg)

One United Properties Pret curent 1.040 RON ( -0.57% ) MCap 3.94B P/E 8.911

Conducerea ONE United Properties a informat piața cu privire la faptul ca Tribunalul Municipiului București a respins in totalitate cererea de chemare in judecata, formulata de Municipiul București si de Primarul General, referitoare la anularea si suspendarea autorizației de construire aferenta dezvoltării ONE Lake District. Hotărârea nu este definitiva si poate fi atacata cu recurs. (Sursa: BVB)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 146.7600 USD (0.94% ) MCap 758B

Taiwan Semiconductor a înregistrat o creștere a veniturilor lunare in martie, profitând de un boom continuu al inteligentei artificiale, alimentat de cipurile de înaltă performanta. TSMC a declarat ca veniturile din luna martie au crescut cu 34.3% fata de anul trecut. Pentru întreg trimestrul, dinamica veniturilor a fost de +16.5% fata de 2023. TSMC este cel mai mare producător de semiconductori din lume, oferind cipuri pentru companii precum Apple si Nvidia. (Sursa: CNBC)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 74.11 USD (1.53% ) MCap 192B

Jack Ma, co-fondatorul Alibaba, a emis o nota către angajați, prin care si-a exprimat susținerea pentru eforturile de restructurare ale companiei, un gest rar din partea acestuia, care s-a ținut departe de ochii publicului. Nota își propune sa restabilească încrederea in conducerea Alibaba, in contextul unei scăderi a acțiunilor companiei si a creșterii competiției din partea rivalilor precum PDD Holdings si Douyin si vine la un an dupa ce Alibaba a anunțat o restructurare majora, divizând compania in șase unități. Prețul acțiunilor a urcat cu 5% dupa publicare. (Sursa: Reuters)

Intel Corporation Pret curent 37.35 USD ( -2.56% ) MCap 155B P/E -168.73

Intel a dezvăluit, la conferința Intel Vision 2024, acceleratorul Gaudi 3 pentru inteligenta artificiala generativa destinat întreprinderilor, care se lauda cu îmbunătățiri semnificative de performanta si eficienta fata de H100 de la Nvidia, la un cost mai mic. Cipul va fi disponibil pentru producătorii de echipamente originale in al doilea trimestru al anului 2024. In plus, Intel a anunțat parteneriate cu Google Cloud si Thales pentru a utiliza capacitățile de calcul ale companiei si sistemele de cloud ale partenerilor. (Sursa: Seeking Alpha)

Delta Air Lines Inc Pret curent 47.24 USD ( -0.17% ) MCap 29.5B P/E 9.89

Delta Airlines a depășit așteptările privind profitul pentru primul trimestru. Compania a oferit previziuni optimiste, semnalând continuarea cererii puternice de calatorii. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 5% dupa publicarea rezultatelor. Compania aeriana a raportat un profit ajustat de 0.45 USD/acțiune si venituri de 12.6 mld. USD, reprezentând un record pentru primul trimestru al anului. (Sursa: Barron’s)

