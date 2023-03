Inflația, din nou în creștere – TradeVille

Inflația, din nou în creștere

Indicele preturilor de consum (IPC) din Romania a înregistrat, in luna februarie 2023, o creștere de 15.5% comparativ cu aceeași luna a anului trecut. Astfel, rata anuala a inflației a crescut ușor comparativ cu luna ianuarie 2023, când se situa la 15.1%. Rata inflației de la începutul anului (februarie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este de 1.3%. (Sursa: INS)

Exporturile Nu Țin Pasul Cu Importurile

In luna ianuarie 2023, exporturile au totalizat 7.17 mld. EUR, in timp ce importurile au ajuns la 9.49 mld. EUR, ducând deficitul balanței comerciale la 2.33 mld. EUR, mai mare cu 203.6 mil. EUR (+9.5%) fata de cel înregistrat in ianuarie 2022. Comparativ cu luna similara din 2022, exporturile s-au majorat cu 6%, in timp ce importurile au crescut cu 6.8%. (Sursa: INS)

Guvernul SUA Va Garanta Toate Depozitele SVB

Autoritățile de reglementare financiara din SUA au declarat duminica seara ca persoanele cu depozite la Silicon Valley Bank vor avea acces la toți banii începând de luni, 13 martie. Astfel, nicio pierdere asociata falimentului SVB nu va fi suportata de către contribuabili. De asemenea, Rezerva Federala a anunțat ca va oferi finanțare băncilor, printr-o noua facilitate, pentru a se asigura ca acestea pot face fata tuturor retragerilor de la deponenți. (Sursa: Yahoo Finance)

Ads

BCE – Gata De Majorarea Dobânzii

BCE pare pregătită sa majoreze din nou rata de politica monetara in ședința care va urma joi, întrucât creșterea surprinzătoare a ratei de inflație din februarie pune presiune pe factorii de decizie. Președintele BCE, Christine Lagarde, a menționat ca o majorare cu 50 puncte de baza este foarte probabila si se așteaptă ca Banca sa ia o atitudine dura, care ar fi justificata de incertitudinile privind inflația si creșterea economica. Piețele estimează ca, pe lângă creșterea așteptata in aceasta săptămâna, BCE va mai majora rata de politica monetara si in luna mai, tot cu 50 puncte de baza. (Sursa: Reuters)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.150 RON (1.65% ) MCap 13.3B P/E 4.827

Reprezentanții Fondului Proprietatea au anunțat încheierea ofertei publice de cumpărare care s-a desfășurat in perioada 10.02.2023 – 13.03.2023. In acest sens, oferta a fost supra subscrisa de aproximativ 6.5 ori, iar indicele de alocare a fost de 0.1818529681. Numărul de acțiuni răscumpărate a totalizat 225 mil. acțiuni, la un preț de 2.19 RON/acțiune. (Sursa: BVB)

Ads

Societatea Energetica Electrica Preț curent 8.09 RON ( -3.46% ) MCap 2.8B P/E 5.02

Fitch Ratings, unul dintre principalii furnizori de ratinguri de credite la nivel global, a atribuit calificativul pe termen lung „BBB-„ companiei Electrica, menținând perspectiva negativa. In acest sens, riscul rezultat din implementarea deciziilor autorității de reglementare (plățile întârziate ale Guvernului), precum si din situația dificila a lichidității companiei au contribuit la păstrarea perspectivei negative. (Sursa: FitchRatings)

Ihunt Technology Import-Export Preț curent 0.4370 RON ( -0.46% ) MCap 32.8M P/E 7.2766

iHunt anunța investitorii cu privire la lansarea unui nou produs, un telefon inovator, iHunt Cyber Falcon Thermal PRO. Cei de la iHunt susțin faptul ca punctul forte al telefonului îl reprezintă camera adiționala cu termoviziune incorporata, care permite folosirea telefonului in numeroase aplicații nocturne si nu numai. Totodată, aceștia declara si ca noul model confirma poziția puternica deținută de iHunt pe piața telefoanelor rezistente. Primele produse din acest model vor ajunge la clienți începând cu a doua săptămâna a lunii martie 2023. (Sursa: BVB)

Ads

One United Properties Preț curent 0.865 RON (0.93% ) MCap 3.2B P/E 6.373

One United Properties a anunțat finalizarea unui acord de finanțare cu Banca Transilvania, pentru suma de 20 mil. EUR, acordata pe o perioada de pana la 42 de luni, pentru finalizarea dezvoltării componentei rezidențiale a proiectului One Cotroceni Park. Dezvoltarea se afla in prezent in stadiu avansat de construcție, cu termen de finalizare in anul 2023, având peste 90% din apartamente, deja precontractate de clienți. La 31 decembrie 2022, compania avea grad de îndatorare de 32.8% si un loan-to-value de 28%, peste nivelul din 2021 de 24%, dar mult sub nivelul industriei imobiliare. One Cotroceni Park este doar începutul unei dezvoltări urbane mult mai mari numita One Cotroceni City, care va acoperi o suprafața de peste 10 hectare, ocupând fostele platforme industriale Ventilatorul si TitanMar. Următoarea faza a proiectului, One Cotroceni Towers, a fost anunțata la sfârșitul lunii februarie, fiind cea mai recenta achiziție strategica a companiei. Dezvoltarea va găzdui cele mai înalte turnuri rezidențiale din Europa de Est, acestea urmând sa aibă 33 de etaje. (Sursa: ONE)

Ads

Raiko Transilvania Preț curent 0.544 RON (1.87% ) MCap 2.23M P/E 4.101

Administratorul Unic al Raiko Transilvania, Tomasz Kurcin, a fost sancționat de către ASF cu suma de 13,800 RON pentru încălcarea obligațiilor de notificare a scăderii sub pragurile de dețineri de 15%, 10%, respectiv 5%. (Sursa: BVB)

Hsbc Holdings Plc Adr Each Repr 5 Ord Preț curent 35.31 USD ( -3.84% ) MCap 710B

HSBC Holdings Plc. a cumpărat sucursala britanica a Silicon Valley Bank pentru o lira sterlina. Achiziția va avea un rol strategic, mărind expunerea HSBC pe sectoarele de tehnologie si life-science, după cum afirma Neol Quinn, directorul general al grupului. Anunțul HSBC vine după un weekend tumultos, in care miniștrii si bancherii au explorat diverse modalități de a evita prăbușirea SVB. Achiziția este esențiala pentru minimizarea perturbărilor din sectorul tehnologic britanic, evaluat la 1 trilion GBP. Banca Angliei a afirmat luni ca “toți banii deponenților la SVB UK sunt in siguranța ca urmare a acestei tranzacții” si ca “nici o alta banca din Marea Britanie nu este afectata in mod semnificativ” de aceasta tranzacție. Acțiunile HSBC erau in scădere cu 3.2% la ora 9:23 la Londra, in linie cu evoluția preturilor altor creditori listați. (Surse: Bloomberg;HSBC)

Ads

Jpmorgan Chase & Co Preț curent 131.85 USD ( -1.35% ) MCap 389B P/E 10.35

Pe fondul prăbușirii SVB, prețul acțiunilor First Republic Bank si-a continuat scăderea pana la –60% in tranzacțiile pre-market de luni dimineața, in ciuda eforturilor băncii de a-si liniști clienții cu privire la soliditatea afacerii sale. Duminica seara, banca a declarat ca “si-a consolidat si diversificat in continuare poziția financiara” prin lichidități suplimentare de la JPMorgan Chase si Fed. Lichiditatea totala disponibila si neutilizata a First Republic Bank este acum de peste 70 mld. USD. Totodată, JPMorgan se numără printre cei care poarta discuții pentru achiziționarea SVB Financial Group, alături de Apollo Management si Morgan Stanley. (Surse: Bloomberg;Yahoo Finance)

Credit Suisse Group Ag Preț curent 2.525 USD ( -5.08% ) MCap 6.61B

Cotația acțiunilor Credit Suisse au atins un nou minim istoric in tranzacțiile de luni dimineața la bursa elvețiana, in contextul in care acțiunile băncilor din Europa si Asia s-au prăbușit la începutul săptămânii, pe fondul falimentului răsunător al Silicon Valley Bank – o banca axata pe startup-uri din SUA. Astfel, prețul acțiunilor s-a prăbușit cu peste 12% in cursul zilei de ieri, având o evoluție negativa de 20% de la începutul anului si pana acum. Credit Suisse - a doua mare banca din Elveția, se afla in cursul unei revizuiri majore a activității sale in acest an, in scopul de a reduce costurile si locurile de munca si de a crea o activitate separata pentru banca sa de investiții sub marca CS First Boston. (Sursa: Yahoo Finance)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads