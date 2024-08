Inflația, din nou în creștere – TradeVille

Inflația, din nou în creștere

Rata anuala a inflației a revenit peste pragul de 5%, la 5.4%, conform ultimelor date publicate ieri dimineața. Se remarca o creștere a preturilor in zona de servicii, unde se înregistrează o dinamica de +8.5% fata de anul trecut, in timp ce alimentele s-au scumpit doar cu 1.7%. Fata de anul trecut prețul combustibililor este in creștere cu 7.78%. Rata inflației de la începutul anului (iulie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost de 3.2%. (Sursa: ZF)

Cresc salariile

In luna iunie, câștigul salarial mediu brut a crescut cu 1.5% fata de luna precedenta ajungând la 8,480 RON, in timp ce salariul mediu net a înregistrat o dinamica de +1.1%, pana la valoarea de 5,167 RON. Comparativ cu anul trecut, câștigul salarial mediu net a crescut cu 12.5%. In raport cu evoluția preturilor de consum, indicele câștigului salarial real a fost 107.2% in luna iunie fata de aceeași perioada din 2023. (Sursa: INS)

Turbulente in China

Obligațiunile guvernamentale chineze au scăzut puternic ieri, după o săptămână agitata in care banca centrala a început sa intervină masiv pentru a stopa o prăbușire a randamentelor pe termen lung, chiar daca economia continua sa se confrunte cu dificultăți. Contractele futures ale obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani din China au scăzut cu 0.6% in cea mai slaba ședință din ultimele 17 luni, in timp ce randamentele obligațiunilor, care se mișcă invers fata de preturi, au sărit cu aproximativ 4 puncte de baza. (Sursa: Reuters)

Profituri peste așteptări in SUA

In ciuda unei săptămâni turbulente pe Wall Street, dintre cele 80 de companii din indicele S&P 500 care au raportat rezultate trimestriale, aproximativ 73% au raportat profituri peste așteptările analiștilor, in timp ce restul au ratat consensul analiștilor. 27 dintre companii au raportat o scădere a veniturilor. Dintre companiile care au raportat in ultimele ședințe bursiere, 58 au înregistrat o creștere a profitului pe acțiune, in timp ce 19 au înregistrat o scădere, restul prezentând rezultate in linie cu estimările analiștilor. (Sursa: Seeking Alpha)

Oil Terminal Pret curent 0.1230 RON (2.93% ) MCap 368M P/E 19.0633

Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier din Portul Constanta a înregistrat o creștere a profitului net cu 43% pentru primul semestru din 2024 pana la valoarea de 36 mil. RON, pe fondul unei cifre de afaceri cu o dinamica de +36%. Cheltuielile au crescut cu 33% pana la suma de 191 mil. RON. Cel mai mare aport pentru cifra de afaceri a fost adus de segmentul de motorina, cu 129 mil. RON din totalul de 231 mil. RON. Cel mai mare client al companiei este OMV Petrom, cu un aport de 41 mil. RON, reprezentând 18.5% din total venituri. (Sursa: ZF)

Turism Felix Băile Felix Pret curent 0.300 RON (0.00% ) MCap 147M P/E -227.279

Turism Felix, compania care administrează 5 unități de cazare in stațiunea Băile Felix, deținută de Transilvania Investments Alliance, a înregistrat o pierdere de 14.9 mil. RON pentru primul semestru. Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, compania si-a majorat pierderile cu circa 119%. Veniturile totale ale companiei au scăzut cu 4.2% in primul semestru, pana la valoarea de 34.4 mil. RON, comparativ cu 36 mil. RON anul trecut. Anul trecut compania a reușit sa încheie anul cu un profit net de 1 mil. RON in ciuda unei pierderi in primul semestru. (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 20.85 RON (1.71% ) MCap 14.5B P/E 9.19

4 fonduri de pensii private Pilon II au cumpărat acțiuni BRD in valoare de aproximativ 20 mil. RON in luna iunie. Cele 4 fonduri (Aripi, BCR Pensii, Metropolitan Life Pensii Private si Vital) au achiziționat 971,000 de acțiuni BRD la un preț mediu de 20 RON/acțiune. Numărul de acțiuni cumpărate reprezintă 29% din rulajul lunar cu acțiuni pentru acest emitent. (Sursa: ZF)

Nvidia Pret curent 109.46 USD (4.50% ) MCap 269B P/E 26.07

Banca elvețiană UBS rămâne optimista cu privire la perspectivele Nvidia pentru trimestrul in curs. Analistul Timothy Arcuri si-a reiterat ratingul de cumpărare si țintă de preț de 150 USD înainte de raportarea trimestriala care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Acest preț țintă reflecta o creștere de 43.2% fata de prețul de închidere de săptămâna trecuta. (Sursa: CNBC)

Robinhood Markets, Pret curent 18.390 USD (2.62% ) MCap 16.7B P/E -20.212

Analiștii de la Piper Sandler si-au revizuit recomandarea pentru acțiunile brokerului online Robinhood in creștere. Prețul țintă a fost majorat de la 20 USD la 23 USD, reprezentând o creștere de 28.3% pentru următoarele 12 luni. Cotația a scăzut cu 28% de la maximul înregistrat in acest an. (Sursa: CNBC)

The Walt Disney Company Pret curent 86.17 USD ( -0.05% ) MCap 157B P/E 69.80

Conform unei analize publicate ieri, Disney a intrat pe o lista selecta de companii supravandute din punct de vedere al analizei tehnice. Astfel, Disney, care are in prezent un indicator RSI de doar 27.7, ar putea beneficia de o creștere pe termen scurt si mediu a cotației. Săptămâna trecuta prețul acțiunii s-a micșorat cu 4% in ciuda unui raport trimestrial pozitiv. (Sursa: CNBC)

