Inflația, din nou în creștere – TradeVille

Rata anuală a inflației a urcat la 5.1% în luna noiembrie, comparativ cu 4.7% în octombrie, susținută de scumpiri la servicii (+7.5%), alimente (+5.1%) și mărfuri nealimentare (+4.1%). Dintre alimente, fructele (+17%) și margarina (+15%) au avut cele mai mari scumpiri, în timp ce la mărfurile nealimentare, detergenții (+12%) și tutunul (+10%) au înregistrat cele mai mari creșteri. De la începutul anului până în noiembrie, inflația a fost 4.8%, iar rata medie pe ultimele 12 luni a ajuns la 5.7%. (Sursa: INS)

Rata creditelor neperformante în creștere

Rata creditelor neperformante a crescut până la 2.54% la finalul lunii septembrie conform datelor oferite de către BNR. În luna iunie, nivelul era de 2.49%. Indicatorul de solvabilitate a fost, în luna septembrie, de 24.95%, în creștere față de luna iunie 24.05%. Activele instituțiilor cu capital privat au reprezentat 85.9% din totalul de active, iar activele instituțiilor cu capital străin, 62.4%. (Sursa: Economica.net)

Fără surprize

Inflația din SUA a înregistrat puține progrese în ceea ce privește apropierea de ținta de 2% a Rezervei Federale în luna noiembrie, deși ritmul de creștere a preturilor a fost în conformitate cu așteptările economiștilor. Indicele preturilor de consum a crescut cu 2.7%, de la an la an, în luna noiembrie, conform datelor publicate de Biroul de Statistica a Muncii. Rata lunară a inflației a crescut cu 0.3%, din octombrie până în noiembrie, peste previziunile economiștilor, care estimau o creștere de doar 0.2%. (Sursa: Barron’s)

Un Yuan mai slab

Liderii din China iau in considerare posibilitatea de a permite yuan-ului să se deprecieze în 2025, pe măsura ce țara se pregătește pentru tarife comerciale mai mari din partea SUA, în al doilea mandat al Președintelui Donald Trump. Deprecierea ar putea duce la exporturi chinezești mai ieftine atenuând astfel impactul tarifelor și creând un cadru monetar mai permisiv in China. (Sursa: Reuters)

Transport Trade Services Preț curent 4.570 RON (4.82% ) MCap 822M P/E 9.739

Acțiunile Transport Trade Services au crescut cu 12% în două ședințe bursiere pe fondul revenirii indicelui BET, după decizia Curții Constituționale cu privire la alegerile prezidențiale. Cotația a crescut de la 3.91 RON la 4.365 RON la mijlocul săptămânii, iar valoarea tranzacțiilor în cele două zile a fost de 2.5 mil. RON. Comparativ, indicele BET s-a apreciat cu doar 2.6% în același interval de timp. (Sursa: ZF)

Lion Capital Preț curent 2.82 RON (1.08% ) MCap 1.43B P/E 3.41

Lion Capital, fondul alternativ de investiții, fostul SIF1, este unul dintre acționarii Contrapărții Centrale. Din raportul pentru trimestrul III reiese o deținere de 1.59% din CCP București, care este evaluată la 1.2 mil. RON. Astfel, proiectul Bursei de Valori București este evaluat la aproximativ 75 mil. RON. Prețul pentru o acțiune CCP este de 7.85 RON față de valoarea nominală de 10 RON pe acțiune conform datelor oferite de LION. (Sursa: ZF)

Adidas Preț curent 1,182.5 RON ( -0.38% ) MCap 247B

Sediile Adidas din Germania au fost percheziționate, la mijlocul acestei săptămâni, în legătură cu o investigație fiscală care durează de mai mulți ani. Autoritățile urmăresc respectarea reglementărilor vamale și fiscale de către producătorul german. Investigația ia în calcul o perioadă de 5 ani. Adidas a declarat că a furnizat anchetatorilor documente și informații relevante și că a fost anterior în contact cu autoritățile vamale cu privire la această chestiune. (Sursa: CNBC)

Industria de Diseno Textil Preț curent 51.36 EUR ( -6.11% ) MCap 159B

Inditex, proprietarul Zara, a raportat rezultate sub așteptări în al treilea trimestru, cu venituri din vânzări de 9.36 mld. EUR, față de estimările de 9.51 mld. EUR, și un profit net în primele nouă luni de 4.44 mld. EUR, sub așteptările de 4.52 mld. EUR, rezultatele fiind afectate de fluctuațiile valutare și de inundațiile din Spania. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Preț curent 449.23 USD (1.33% ) MCap 3.33T

Acționarii Microsoft au respins o propunere a think-tank-ului conservator National Center for Public Policy Research și a lui Michael Saylor, co-fondator al MicroStrategy de a explora diversificarea bilanțului cu bitcoin. Saylor a susținut că Bitcoin are potențialul de a contribui cu 155-584 USD/acțiune la prețul actual al acțiunilor Microsoft reducând în același timp riscul pentru acționari, și de a crea între 1 și 4.9 mld USD în valoare pentru aceștia. (Sursa: Seeking Alpha)

Zalando SE Preț curent 35.19 EUR (2.21% ) MCap 9.08B

Zalando, retailerul german de modă online, a convenit să cumpere rivalul About You pentru suma de 1.2 mld. EUR, în încercarea de a domina piața europeană de comerț electronic. Zalando, cu sediul la Berlin, a declarat că va oferi 6.5 EUR/acțiune pentru About You. Această cifra reprezintă o prima de aproximativ 67% față de prețul de închidere de la începutul săptămânii. Zalando a declarat că tranzacția îi va oferi o cota mai mare din piața europeana a modei, în valoare de 450 mld. EUR. (Sursa: Bloomberg)

