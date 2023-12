Inflația, din nou sub 7% – TradeVille

Număr Record De Investitori In Fonduri Mutuale

Fondurile mutuale de investiții din Romania au ajuns la un număr record de 559,832 de investitori la finalul lunii octombrie, cu 98,302 persoane mai mult fata de începutul anului. Numărul investitorilor in fonduri a crescut, in medie, cu aproximativ 9,830 in fiecare luna. Din punct de vedere procentual, in primele 10 luni din 2023, creșterea a fost de 21.3%. Primele 5 fonduri au avut randamente de peste 31% fiecare, in ultimele 12 luni. (Sursa: ZF)

Inflația, Din Nou Sub 7%

In noiembrie 2023, Romania a consemnat o scădere semnificativa a ratei anuale a inflației, ajungând la 6.72%, fata de 8.07% in octombrie. Aceasta evoluție indica o tendința de stabilizare a preturilor in economie. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu 6.84%, in timp ce mărfurile nealimentare au avut o creștere mai modesta de 5.08%. Serviciile, însă, au înregistrat o creștere considerabila de 11.18%. Indicele preturilor de consum a fost stabil, cu o valoare de 99.99%. Pe parcursul anului, rata inflației a fost de 6.3%, iar rata anuala comparativa (noiembrie 2023 fata de noiembrie 2022) a fost de 6.7%. Rata medie a inflației pe 12 luni a atins 11.2%. (Sursa: Ziare.com)

Powell Da Cărțile Pe Fata

Rezerva Federala a decis aseară păstrarea dobânzii de referință in intervalul 5.25-5.5%, marcând astfel a treia ședința consecutiva in care nu a fost modificata. Din proiecțiile membrilor FED reiese faptul ca aceștia se așteaptă la câteva scăderi ale ratelor dobânzii in 2024, pana la nivelul de 4.6%. Pe termen lung, pana in 2026, FED se așteaptă ca dobânda de referință sa ajungă in jurul valorii de 2.9%. Powell a ținut sa menționeze ca inflația, chiar daca rămâne peste nivelul optim continua sa dea semne clare de scădere, pe măsură ce economia americana a intrat într-o tendință de plafonare. (Sursa: Barron’s)

Economia Britanica Stagnează In T3

In luna octombrie, economia britanica s-a contractat cu 0.3%, când analiștii se așteptau ca economia sa stagneze, marcând prima scădere lunara din iulie 2023 pana in prezent. PIB-ul a stagnat trimestrul 3 al acestui an, sub nivelul prognozat de creștere de 0.1%. Îngrijorările persista cu privire la o potențială recesiune la sfârșitul anului 2023 sau la începutul anului 2024, ca urmare a politicii restrictive a Băncii Angliei privind dobânzile ridicate. In ciuda acestui fapt, se anticipează ca BoE va menține dobânda de referință la 5.25%, concentrându-se pe limitarea inflației persistente, in ciuda impactului acesteia asupra creșterii economice. Sectoarele serviciilor, producției si construcțiilor s-au contractat de asemenea in octombrie. (Sursa: Reuters)

OMV Petrom Pret curent 0.5780 RON (1.23% ) MCap 36B P/E 9.7542

Angajații OMV Petrom si-au manifestat nemulțumirea fata de condițiile salariale oferite de Petrom in noul contract colectiv de munca, prin organizarea de proteste la sediul central Petrom City din București precum si la sediile din Pitești, Ploiești, Buzău si alte regiuni. Acțiunile de protest, organizate de Sindicatul National Petrom vor continua in zilele de 14, 19 si 20 decembrie si vor avea ca scop menținerea drepturilor actuale ale salariaților, precum biletele de odihna si tratament si majorarea valorii tichetelor de masa. (Sursa: Economica.net)

Sphera Franchise Group Pret curent 24.40 RON (2.52% ) MCap 946M P/E 16.95

Operatorul in sistem de franciza al lanțurilor KFC, Taco Bell si Pizza Hut, a marcat o creștere substanțială, de 20%, pe bursa, de la publicarea rezultatelor financiare pe 15 noiembrie 2023, prețul acțiunii urcând la 24 RON, pe un rulaj de 7.7 mil. RON. Avansul poate fi pus pe seama recomandărilor "strong buy" ale analiștilor din piață, pentru acțiunea SFG. (Sursa: ZF)

ALRO S.A. Pret curent 1.500 RON ( -0.66% ) MCap 1.07B P/E 4.292

Producătorul de aluminiu, Alro, a informat piața cu privire la prelungirea sub coordonarea Exim Bank, a facilității de credit sindicalizat in valoare de 150 mil. RON, cu încă 3 ani, pana in anul 2026. Compania a continuat sa activeze intr-un mediu economic incert, caracterizat de costurile ridicate pentru producție si de cererea in scădere pentru produsele de aluminiu. Prelungirea acestei facilitați confirma faptul ca programul de dezvoltare pe termen lung al Alro poate susține continuitatea businessului si poziția de vârf la nivel internațional. (Sursa: BVB)

Comelf Pret curent 7.85 RON (9.03% ) MCap 176M P/E 25.74

Producătorul de materiale industriale, Comelf S.A., a hotărât in cadrul adunării AGA din data de 12 decembrie 2023, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024. Compania estimează pentru următorul an venituri totale in valoare de 37.6 mil. EUR si un profit brut de 1.80 mil. EUR. De asemenea, compania a aprobat si programul de investiții aferent următorului exercițiu financiar cu un buget de 1.56 mil. USD, suma investiția fiind din fonduri proprii. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Pret curent 196.03 USD (0.68% ) MCap 3.1T P/E 32.77

Apple anunța implementarea unei noi setări de securitate pentru iPhone-uri, in urma raportărilor unei vulnerabilități, care permite infractorilor sa fure identitatea posesorilor de iPhone-uri. Astfel au fost accesate parolele salvate, pentru a retrage bani si a bloca conturile de iCloud ale posesorilor de iPhone. Prin urmare, noua setare de protecție a dispozitivului furat, conceputa pentru apărarea împotriva unor astfel de atacuri, este lansata pentru testarea beta. Apple intenționează sa includă aceasta setare într-o viitoare actualizare de software. Utilizatorii trebuie sa o activeze, însă, ea nu va acoperi toate amenințările la adresa informațiilor personale si financiare de pe un iPhone. (Sursa: WSJ)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,373 USD ( -0.51% ) MCap

ASML si Samsung Electronics vor investi, împreună, 760 de mil. USD pentru a dezvolta tehnologia semiconductorilor in Coreea de Sud, formând o alianță in acest domeniu. ASML, renumita pentru mașinile de litografie cu ultraviolete extreme, ajuta la producția de cipuri pentru companii precum Apple. Președintele sud-coreean Yoon urmărește sa consolideze legăturile cu Olanda, accentuând colaborarea in domeniul semiconductorilor. ASML va colabora, de asemenea, cu SK Hynix pentru a spori eficienta EUV. Alianța semnifica un moment crucial in cooperarea Coreea-Olanda in domeniul semiconductorilor, valorificând inovația tehnologica a ASML pentru cea de-a patra revoluție industriala. (Sursa: CNBC)

Boeing Co Pret curent 249.13 USD (0.20% ) MCap 149B P/E -33.45

Boeing va implementa noi schimbări, integrând personalul de strategie dintr-un departament separat in unități de afaceri, afectând astfel aproximativ 200 de angajați. Aceasta schimbare aliniază echipele de strategie cu cele de dezvoltare a produselor si lanțul de aprovizionare, cu scopul de a spori proximitatea de zona de construire a aeronavelor. Reorganizarea, al cărei autor este directorului general, Calhoun, este in contrast cu structura anterioara stabilita după crizele generate de aeronavele 737 MAX. In ciuda speculaților privind un nou avion, Boeing acorda prioritate stabilizării operațiunilor si reducerii datoriilor. Recuperarea pozitiva a fluxului de numerar începând cu anul 2022 si creșterea livrărilor semnalează o potențială revenire la normalitate pana in 2025. Performanta acțiunilor reflecta încrederea investitorilor, in ciuda volatilității continue a pieței. (Sursa: Barrons)

TESLA INC. Pret curent 229.68 USD ( -3.09% ) MCap 758B P/E 62.21

Tesla va rechema in service peste 2 milioane de vehicule afectate din cauza problemelor legate de opțiunea Autopilot, după o investigație de doi ani a NHTSA privind accidentele aferente. Sunt afectate modelele 3, S, X, Y din 2012 pana in 2023. NHTSA semnalează controale insuficiente pentru a preveni utilizarea abuziva de către șofer a opțiunii Autopilot. Tesla plănuiește o actualizare gratuita a software-ului, dar nu a precizat nici un detaliu in acest sens. Autoritățile de reglementare au început sa aceasta investigație in 2021 după mai multe incidente. In ciuda faptului ca își apără tehnologia, lansarea sistemului de asistenta pentru șoferi de la Tesla, începând cu 2014, determina acum aceasta restructurare majora. (Sursa: WSJ)

Pfizer Inc Pret curent 26.43 USD ( -7.52% ) MCap 149B P/E 6.98

Acțiunile Pfizer au scăzut cu 6.8% după ce compania si-a revizuit estimările pentru anul 2024, proiectând un profit ajustat intre 2.05 si 2.25 USD/acțiune, cu mult sub așteptări. Previziunile privind veniturile de 58.5 mld. USD pana la 61.5 mld. USD, care incorporează si achiziția Seagen, au fost mai mici decât cele așteptate de 62.66mld. USD. CEO-ul companiei, Albert Bourla, a evidențiat un obiectiv de reducere a costurilor cu 4 mld. USD pana in 2024 pentru a restabili marjele de dinainte de pandemie, cu 500 mil. USD peste previziunile anterioare. Proiecțiile anticipează venituri de 8 mld. USD din tratamentele Covid, vizând o creștere de 8-10% a produselor Seagen-Pfizer. (Sursa: Barron’s)

