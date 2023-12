Inflația din SUA marchează o scădere ușoară – TradeVille

Deficit Comercial La Bunuri, In Scădere

Deficitul comercial la bunuri al României, considerat unul dintre cei mai vulnerabili indicatori macroeconomici ai României, a scăzut, in primele 10 luni din acest an, cu 5.2 mld. EUR, adică o scădere de aproape 22%, conform datelor INS. Printre cele mai importante evoluții se numără deficitul comercial la produse chimice, care a scăzut cu 1.8 mld. EUR, in vreme ce deficitul la produse energetice – petrol, gaze, energie electrica – a scăzut cu 2.7 mld. EUR. In continuare, chimia generează aproape jumătate din deficitul comercial al României, însumând 10.3 mld. EUR din deficitul total de 23 mld. EUR. (Sursa: ZF Coporate)

Inflația Din SUA Marchează O Scădere Ușoară

In luna noiembrie 2023, indicele preturilor de consum (IPC) a înregistrat o ușoara creștere de 0.1%, in ciuda previziunilor potrivit cărora IPC ar fi rămas neschimbat, marcând totodată o creștere anuala de 3.1%, ceea ce corespunde așteptărilor, dar înregistrează o scădere fata de precedenta valoare de 3.2%. IPC de baza, ce exclude preturile la energie si preturile volatile, a crescut cu 0.3% pe baza lunara si cu 4% pe baza anuala, aliniindu-se la previziuni si menținând-se stabil fata de octombrie. Scăderea costurilor cu energia a oferit optimism in ceea ce privește o posibila atenuare a traiectoriei inflației. (Sursa: CNBC)

Rata De Creștere A Salariilor Din UK, In Scădere

Creșterea salariilor in Marea Britanie a încetinit la 7.3% in cele trei luni pana in octombrie, marcând o scădere notabila, de la 7.8% (creștere înregistrată in trimestrul precedent), fiind cel mai puternic declin din ultimii aproape doi ani. In ciuda îngrijorărilor legate de o posibila recesiune si de stagnarea economiei, posturile vacante persista din cauza forței de munca reduse după pandemie si a constrângerilor legate de Brexit. Banca Angliei rămâne prudenta in ceea ce privește reducerea ratelor de dobândă, deoarece creșterea salariilor, in special in sectorul privat, depășește nivelurile dorite, aceasta urmărind sa limiteze inflația, care se situează la 4.6%, dublu fata de ținta propusa de 2%. De asemenea, rata șomajului s-a stabilizat la 4.2%. (Sursa: Reuters)

Ads

Companiile Mari – Motorul Economiei UE

Conform datelor Eurostat, cele 32 de milioane de societăți active in UE au generat o cifra de afaceri neta in valoare de 38,000 mld. EUR anul trecut. Din total, 32% a fost generata de întreprinderile mici si mijlocii care înregistrează jumătate din numărul persoanelor angajate. Cea mai mare cifra de afaceri se înregistra, anul trecut, in industrie (13,500 mld. EUR, 35% din cifra de afaceri neta totala), in timp ce comerțul genera 29% din cifra de afaceri neta totala. (Sursa: Economica)

Bittnet Systems București Pret curent 0.275 RON (0.00% ) MCap 174M P/E -230.635

Bittnet Systems a informat piața cu privire la finalizarea cu succes a ofertei publice de obligațiuni BNET28. In acest sens, in perioada 27 noiembrie – 12 decembrie 2023 oferta de 100,000 de obligațiuni a fost suprasubsrisa, adunând-se 185,602 obligațiuni in intervalul de preț 94-106 RON. Cu toate acestea, conducerea societății a stabilit prețul la 100 RON/obligațiune, persoanele care au subscris peste acest nivel de preț urmând a primi alocare integrala, in timp ce pentru investitorii care au subscris la 100 RON alocarea se va face pro-rata, cu un indice de alocare de 0.17669. In urma acestei runde de finanțare, Bittnet a strâns 10 mil. RON, urmând a plăti, pana in anul 2028, o dobândă anuala de 9.6% către investitori. (Sursa: BVB)

Ads

Visual Fan - Allview Pret curent 9.00 RON (0.00% ) MCap 59.9M P/E 38.22

Brandul romanesc de electronice, Allview, a anunțat lansarea oficiala a modelului CityZEN, o mașină electrica ce poate fi condusa de la 16 ani. In acest sens, mașina este destinata traficului urban, dar si deplasărilor extraurbane scurte. Aceasta lansare marchează extinderea activității Visual Fan cu o noua linie de business, si anume Allview Auto, ce are ca obiectiv furnizarea de soluții de mobilitate sustenabile si accesibile. Compania urmărește sa lanseze încă doua modele electrice in 2024 pentru a răspunde mai multor tipuri de nevoi. (Sursa: BVB)

Patria Bank Pret curent 0.0820 RON (0.00% ) MCap 268M P/E 11.5744

Conducerea Patria Bank a anunțat încetarea mandatului de Director General al lui Suleyman Burak Yildrian, prin acordul parților, începând cu data aprobării prealabile de către BNR, dar nu mai târziu de 12.03.2024. In acest sens, in reuniunea din data de 12.12.2023, Consiliul de Administrație al băncii a decis numirea lui Valentin Grigore Vancea, care in prezent ocupa poziția de Director General Adjunct Divizia Operațiuni si IT, acesta urmând a avea un mandat de 4 ani. (Sursa: BVB)

Ads

OMV Petrom Pret curent 0.5710 RON (1.06% ) MCap 35.5B P/E 9.6360

OMV Petrom a anunțat semnarea a doua noi contracte pentru începerea exploatării de gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagra, pe lângă cel de 1.6 mld. EUR anunțat cu Saipem pentru instalațiile offshore. Astfel, OMV Petrom a semnat atât un acord cu o valoare estimata de 325 de mil. EUR pentru platforma de foraj semisubmersibila Transocean Barents, pentru o perioada minima de un an si jumătate, cat si un contract, de aproximativ 140 mil. EUR, cu Halliburton Romania pentru servicii integrate de foraj. Prin aceste contracte, compania si-a asigurat peste 80% din acordurile de execuție necesare livrării proiectului Neptun Deep. (Sursa: BVB)

Transelectrica Pret curent 30.2 RON ( -0.66% ) MCap 2.21B P/E 7.1

Moody’s a revizuit ratingul companiei Transelectrica, reconfirmând ratingul Baa3, perspectiva stabila. Titlul de “investment grade” este susținut de: profilul de risc scăzut, implementarea consecventa a principiilor cheie in cadrul unui regim de reglementare care susține creditul, profilul financiar robust, datoria scăzută si performanta financiara solida. (Sursa: BVB)

Ads

Arctic Stream Pret curent 30.4 RON (1.33% ) MCap 127M P/E 11.9

Integratorul de infrastructura si securitate IT, Arctic Stream, a încheiat, in data de 11 decembrie 2023, un contract semnificativ ce presupune furnizarea de echipamente de comunicații pentru un client din sectorul public. Valoarea contractului este de 10.7 mil. RON, durata este de 24 de luni, neexistând însă un angajament ferm din partea clientului pentru achiziționarea întregii cantități prevăzute. (Sursa: BVB)

Tencent Holdings Ltd (otc) Pret curent 39.259 USD ( -0.91% ) MCap

Gigantul tehnologic chinez, Tencent, plănuiește sa își extindă echipa de comerț electronic care se ocupa si cu videoclipuri scurte si livestreaming, pe măsură ce vânzările cresc. Potrivit președintelui companiei, Martin Lau, Tencent ar putea obține un avantaj competitiv prin atragerea unei “baze destul de semnificative de clienți cu venituri ridicate” pe WeChat, care, de obicei, nu fac cumpărături pe alte platforme video. Conform LatePost, Tencent este gata sa dezvolte in continuare elementele de baza ale cumpărăturilor online, inclusiv plățile pe WeChat. (Sursa: technode.com)

Ads

NOKIA Pret curent 3.0050 EUR (0.17% ) MCap 17.1B

Nokia si-a revizuit in scădere obiectivul de marja operațională comparabila pentru 2026, de la 14%, la 13%. Aceasta ajustare vine in urma pierderii unui contract cu operatorul de telecomunicații din SUA, AT&T. Cu toate acestea, Nokia vede potențialul de a atinge obiectivul anterior si a anunțat un nou acord cu Deutsche Telekom in Germania pentru utilizarea tehnologiei ORAN. Compania intenționează sa restructureze afacerea de rețele mobile prin reducerea costurilor si vizează o marja operațională cu doua cifre la vânzări de 10 mld. EUR pana in 2026. (Sursa: Reuters)

Netflix Inc Pret curent 461.24 USD (0.29% ) MCap 204B P/E 48.14

Analiștii se așteaptă ca Netflix sa depășească Disney+ in veniturile din publicitate din SUA anul viitor, care, in urma unei creșteri de 50.3%, ar ajunge la 1 mld. USD, datorita majorărilor de preț si a reușitei in combaterea partajării de parole. Disney+ se așteaptă sa înregistreze o creștere de 16.1%, ajungând la 912 mld. USD in 2024. Strategia Netflix de a creste preturile si de a introduce un plan cu publicitate a contribuit la succesul sau, in timp ce Disney își propune sa reducă decalajul prin intermediul planului sau cu reclame si consolidarea Disney+ si Hulu. In prezent, 5% dintre abonații Netflix din SUA vad reclame, comparativ cu 17% pentru Disney+. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Ziare.com