Inflația din SUA rămâne pe poziții – TradeVille

Numărul Autorizațiilor De Construire, In Creștere

In primele 4 luni din 2023, s-au eliberat un număr de 11,000 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, in creștere cu 3.1% fata de aceeași perioada din 2023. In plus, in luna aprilie 2024, numărul autorizațiilor eliberate pentru construirea clădirilor rezidențiale s-a majorat cu 17.8% fata de luna martie si cu 33.7% fata de luna aprilie 2023. (Sursa: INS)

Inflația Din SUA Rămâne Pe Poziții

Inflația din Statele Unite a rămas stabila, la finalul lunii aprilie 2024, indicele preturilor de consum crescând cu 0.3% lunar si cu 2.7% la nivel anual, in linie cu cifrele din luna martie, generând îngrijorări cu privire la o inflație prelungita. Totodată, creșterea costurilor de consum a încetinit la 0.2% in aprilie 2024, reflectând o temperare a activității. (Sursa: Reuters)

Inflația Din Zona Euro Pune Presiune Pe BCE

Inflația din zona euro a crescut la 2.6% in luna mai 2024, iar inflația de baza, la 2.9%. In pofida cifrelor peste așteptări, piețele se așteaptă in continuare ca BCE sa reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de baza in ședința de politica monetara din 6 iunie, marcând prima reducere din 2019 încoace. Inflația globala a scăzut de la un vârf de 10.6% in octombrie 2022. Atenția BCE s-ar putea îndrepta către creșterea inflației serviciilor, care se situează acum la 4.1%. (Sursa: CNBC)

Acord De Reducere A Producției Pentru 2024-2025

OPEC+ negociază o înțelegere pentru a extinde reducerile producției de petrol pana in 2025. Acordul ar implica reduceri de 3.66 mil. barili pe zi de către membrii OPEC+, valabile pana la sfârșitul anului 2024, si reduceri voluntare de 2.2 mil. de barili pe zi de către unii membri, care expira la sfârșitul lunii iunie. Din 2022, OPEC+ a redus producția de petrol in contextul creșterii producției din SUA si al îngrijorărilor privind cererea din cauza ratelor mari ale dobânzilor. Economiile mari se confrunta cu inflația, afectând previziunile de consum de petrol. (Sursa: Reuters)

Ads

Transport Trade Services Pret curent 25.90 RON (4.86% ) MCap 1.55B P/E 6.25

TTS a anunțat convocarea AGA, pentru data de 1/2 iulie 2024, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, se va dezbate aprobarea majorării de capital social cu suma de 120 mil. RON, prin incorporarea rezervelor înregistrate ca rezultat reportat la finalul anului 2023, prin emisiunea a 120 mil. acțiuni noi. Acționarilor care vor fi înregistrați in Registrul Acționarilor la data de înregistrate li se vor oferi cate 2 acțiuni noi pentru fiecare acțiune deținută. Ex-date a fost propus pe 26 august 2024, data de înregistrate – pe 27 august 2024, iar data plății – pe 28 august 2024. (Sursa: TTS)

OMV Petrom Pret curent 0.7025 RON ( -0.07% ) MCap 43.7B P/E 11.0869

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din sud-estul Europei, a finalizat achiziția Renovatio Asset Management, obținând astfel controlul asupra celei mai mari rețele de încărcare pentru vehicule electrice din Romania, care in prezent numără peste 400 de puncte de încărcare, cu perspective de creștere la aproximativ 650 pana in 2026. (Sursa: BVB)

Ads

Deutsche Bank Ag Pret curent 74.29 RON ( -3.59% ) MCap 153B

Deutsche Bank anticipează o ușoară scădere a veniturilor sale din instrumente cu venit fix pentru T2 2024, potrivit directorului financiar James von Moltke. In ciuda acestui fapt, banca se așteaptă in continuare sa atingă un venit global de 30 mld. EUR in 2024. Vorbind la o conferință cu investitorii din New York, von Moltke a precizat ca, deși instrumentele cu venit fix si valutele ar putea înregistra o ușoară scădere fata de anul trecut, se estimează ca veniturile băncii de investiții vor creste semnificativ, datorita performantelor solide in ceea ce privește serviciile de originare si de consultanta. El a subliniat performanta operațională robusta in toate sectoarele de activitate si a descris trimestrul ca fiind pozitiv in ansamblu. (Sursa: Reuters)

AIRBUS Pret curent 155.64 EUR ( -2.17% ) MCap 122B

Airbus se confrunta cu presiuni noi privind creșterea producției de avioane pentru pasageri din cauza deficitului continuu de piese si de forța de munca. Se preconizează ca întârzierile sa afecteze obiectivele de livrare pentru 2024, deoarece asamblarea câtorva zeci de avioane ar putea fi întârziată in a doua jumătate a anului. Compania plănuiește sa crească producția lunara cu aproximativ 50%, la 75 de avioane cu un singur culoar, in 2026. (Sursa: Reuters)

Ads

Renault SA Pret curent 53.38 EUR ( -1.11% ) MCap 15.7B

Renault si partenerul sau chinez Geely au anunțat vineri o noua asociere pentru dezvoltarea de motoare cu combustie si sisteme hibride, in scopul de a îmbunătăți competitivitatea afacerilor lor tradiționale auto. Aceasta inițiativă vine intr-un moment in care alți producători auto intensifica investițiile in trenuri de rulare cu emisii reduse, ca răspuns la scăderea vânzărilor de vehicule electrice. Prin aceasta asociere, denumita HORSE Powertrain si cu sediul in Londra, se așteaptă sa se producă aproximativ 5 mil. de unități de propulsie pe an, care vor genera venituri anuale de aproximativ 15 mld. EUR. Renault își propune sa se concentreze pe vehiculele electrice, separându-si afacerea cu motoare cu ardere interna, in timp ce Geely își extinde parteneriatele pentru a depăși piața chineza. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 175.08 USD ( -2.08% ) MCap 564B P/E 46.31

Tesla recheamă 125,227 de vehicule in Statele Unite din cauza unei defecțiuni la sistemul de avertizare al centurii de siguranță, care ar putea creste riscul de rănire in timpul unei coliziuni. Vehiculele afectate includ anumite modele de Tesla Model S din 2012-2024, Model X din 2015-2024, Model 3 din 2017-2023 si Model Y din 2020-2023. Defecțiunea consta in faptul ca lumina de avertizare a centurii de siguranță si semnalul sonor nu se activează când șoferul nu poarta centura, nerespectând astfel cerințele federale de siguranță. Tesla plănuiește sa emită un update de software pentru a rezolva aceasta problema, eliminând dependenta de senzorul de ocupare a scaunului șoferului din software, implementarea update-ului fiind așteptată in luna iunie. (Sursa: Reuters)

Ads

Tencent Holdings Ltd (otc) Pret curent 45.2930 USD ( -4.93% ) MCap

Tencent a introdus Yuanbao, un asistent AI bazat pe modelul Hunyuan, oferind căutare AI, rezumate si scriere. Yuanbao se distinge prin accesul la conținutul WeChat, având o baza de 1.4 mld. de utilizatori lunar. Aceasta vine in contextul in care competiția, precum Baidu si ByteDance, cresc puternic. (Sursa: Technode.com)

Pfizer Inc Pret curent 28.50 USD (1.06% ) MCap 161B P/E 7.52

Pfizer anticipează ca medicamentul sau pentru cancer pulmonar, Lorbrena, va depăși 1 mld. USD in vânzări anuale pana in 2030, susținut de datele impresionante, la cinci ani, din studiul CROWN de faza 3, care arata ca 60% dintre pacienții cu cancer pulmonar avansat ALK-pozitiv nu au înregistrat nicio progresie a bolii, comparativ cu doar 8% cu Xalkori. In plus, 53% dintre pacienții Lorbrena cu metastaze cerebrale au rămas fără progresie. Chris Boshoff, director de oncologie, a subliniat potențialul medicamentului, in special in China, datorita ratelor mai ridicate de ALK-pozitivi. Aprobate in 2021, vânzările Lorbrena au crescut cu 46% de la an la an in T1 2024. (Sursa: Reuters)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF