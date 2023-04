Inflația din SUA scade la 5% - TradeVille

Câștigul Salarial Mediu Net Tine Pasul Cu Inflația

In luna februarie 2023, câștigul salarial mediu net a fost de 4,270 RON, in creștere cu 14.8% fata de aceeași luna a anului trecut. Comparativ cu ianuarie 2023, salariul mediu net a crescut cu 16 RON (+0.4%). Cel mai mare salariu mediu net s-a înregistrat in domeniul IT, 10,234 RON, in timp ce in HoReCa s-a înregistrat cea mai mica valoare medie (2,355 RON). (Sursa: INS)

40,000 De Investitori Activi La BVB In T4 2022

Potrivit datelor furnizate de ASF, numărul investitorilor activi la BVB, adică acele persoane care au realizat cel puțin o tranzacție in ultimele 6 luni, se ridica la 40,124 la sfârșitul lui 2022. Aceasta valoare este in creștere cu 23% comparativ cu finalul anului 2021, însă in scădere cu 8% fata de T3 2022. Astfel, din cele 134,000 de conturi de tranzacționare care figurează in baza de date a Fondului de Compensare a Investitorilor, aproximativ 40,000 sunt catalogate ca fiind active. (Sursa: ZF)

Inflația Din SUA Scade La 5%

Indicele preturilor de consum (CPI) din SUA a ajuns la 5% in luna martie 2023, cel mai scăzut nivel din ultimii aproape doi ani, fiind sub estimările analiștilor chestionați de Reuters, care anticipau o valoare de 5.2%. In ceea ce privește indicele preturilor de consum core, cel care exclude preturile la energie si alimente, acesta a fost in linie cu așteptările analiștilor, fiind cu 5.6% mai mare fata de aceeași luna a anului trecut si cu 0.4% peste nivelul înregistrat in februarie 2023. (Sursa: Reuters (1)

Energia Eoliana Si Solara – Producție Record In 2022

Un studiu publicat miercuri de think tank-ul Ember arata ca 12% din energia electrica produsa la nivel mondial, in 2022, a provenit din surse solare si eoliene, in creștere de la 10% in 2021. Astfel, creșterea record a producției de energie solara si eoliana de anul trecut a dus producția de electricitate la nivel mondial la cel mai „curat” nivel din istorie. Conform raportului, energia solara a fost tipul de energie electrica cu cea mai rapida creștere pentru al 18-lea an consecutiv, înregistrând o creștere de 24% comparativ cu 2021. (Sursa: CNBC)

OMV Petrom Preț curent 0.4890 RON ( -1.17% ) MCap 30.4B P/E 2.9583

OMV Petrom a publicat principalii indicatori operaționali pentru T1 2023. Astfel, producția totala de hidrocarburi a scăzut cu 4.1% fata de T1 2022, totalizând 116,300 bep/zi. Cu 111,400 bep/zi, volumul vânzărilor de hidrocarburi a urmat aceeași dinamica, fiind cu 4.4% mai mic decât in T1 2022. Prețul mediu realizat la țiței a fost, de asemenea, in scădere fata de perioada similara a anului trecut, ajungând la 70.32 USD/bbl (-12.5% vs. T1 2022). In schimb, vânzările de gaze către terți au crescut la 11.06 TWh (+3.8% vs. T1 2022). La începutul acestei luni, OPEC+ a anunțat reducerea producției de petrol, astfel ca preturile petrolului se tranzacționează la un nivel mai mare decât in T1 2023. (Surse: BVB;Reuters;oilprice.com)

Fondul Proprietatea Preț curent 2.110 RON (0.00% ) MCap 13.1B P/E 4.737

Conducerea Fondului Proprietatea a informat piața cu privire la depășirea pragului de 5% din totalul drepturilor de vot ale fondului. Astfel, Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life a depășit pragul de 5%, având in prezent un număr de 287,443,608 drepturi de vot, reprezentând 5.0069% din total. (Sursa: BVB)

Transgaz Preț curent 317.5 RON (0.16% ) MCap 3.73B P/E 10.7

La ședința AGA Ordinara din data de 12 aprilie, acționarii Transgaz au aprobat prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al societății cu încă 2 luni de la data expirării, respectiv 17 aprilie 2023. (Sursa: BVB)

Impact Developer & Contractor Preț curent 0.355 RON ( -0.28% ) MCap 839M P/E 8.421

Dezvoltatorul si contractorul imobiliar Impact a completat ordinea de zi a AGEA convocata pentru 27/28 aprilie 2023, la cererea acționarului majoritar, Gheorghe Iaciu. Astfel, noile puncte propuse spre aprobare prevăd posibilitatea emisiunii de obligațiuni cu o valoare nominala maxima totala de 20 mil. EUR sau echivalentul in oricare alta moneda. Scadenta obligațiunilor ar fi intre 24 si 60 de luni (2-5 ani). Printre alte caracteristici, obligațiunile pot fi garantate sau negarantate. De asemenea, se propune împuternicirea si autorizarea Consiliului de Administrație sa facă orice demers asociat acestor emisiuni, cu posibilitatea subdelegării acestei autorizări si împuterniciri către alte persoane. Aceste propuneri se adaugă punctului de pe ordinea de zi care prevede creșterea valorii maxime cu care Consiliul de Administrație poate hotărî majorarea capitalului social, de la 250 mil. acțiuni la 350 mil. acțiuni nou emise. (Sursa: BVB)

Comelf Preț curent 2.30 RON (11.65% ) MCap 51.6M P/E 12.01

Acționariatul Comelf, întrunit in ședința AGA Ordinara in data de 11 aprilie 2023, a hotărât, printre altele, aprobarea repartizării unui dividend brut per acțiune de 0.18 RON. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul este de 8.7%. Data plații a fost fixata pentru 10 mai 2023, data de înregistrare fiind 28 aprilie 2023 (data ex-dividend: 27 aprilie 2023). Totodată, acționarii au aprobat programul de investiții pentru anul 2023, in valoare totala de 1,278,633 EUR, alocat pentru achiziții. (Sursa: BVB)

Magazin Universal Maramureș Baia Mare Preț curent 0.254 RON (3.25% ) MCap 39M

Conducerea companiei Magazin Universal Maramureș a publicat completarea convocatorului AGA din data de 26.04.2023. Astfel, se propune adăugarea a cinci puncte pe ordinea de zi, printre care se regăsește si o propunere de dividend in valoare de 2.1 mil. RON. Randamentul dividendului propus, in baza prețului de închidere din 12.04.2023, este de aproximativ 5.4%. (Sursa: BVB)

Argus Constanta Preț curent 2.84 RON ( -3.40% ) MCap 101M P/E 3.19

Producătorul de ulei de floarea-soarelui, Argus Constanta, a informat piața cu privire la respingerea apelului companiei in procesul intentat de către Expur S.A. In acest sens, Argus va fi obligata la plata sumei de 810,071 RON către Expur S.A., la care se adaugă si cheltuielile de judecata in valoare de 22,705 RON. (Sursa: BVB)

Mercedes Benz Group Preț curent 346.70 RON (1.08% ) MCap 370B

In primele trei luni ale acestui an, grupul Mercedes-Benz a vândut 503,500 vehicule, cu 3% mai mult fata de perioada similara a anului trecut. Per ansamblu, cea mai mare creștere a numărului de vehicule vândute s-a înregistrat in Europa (+8%). Creșterea vânzărilor globale s-a datorat in special EV-urilor. Mercedes-Benz a vândut 51,600 EV-uri, aproape dublu fata de T1 2022. Vânzările de vehicule top-end (gama Premium) au avansat cu 18% Numărul unităților vândute ale diviziei Mercedes-Benz Vans a fost de 98,900 (+12% vs. T1 2022), o performanta record. Grupul va publica rezultatele financiare aferente T1 2023 in data de 28 aprilie. (Surse: Reuters;website Mercedes-Benz)

The Goldman Sachs Group Preț curent 330.24 USD (0.88% ) MCap 115B P/E 10.73

Goldman Sachs își îmbogățește oferta de servicii pentru clienții corporate din Japonia. Astfel, banca americana va furniza clienților japonezi servicii de trezorerie, ce includ constituirea de depozite, gestionarea numerarului si tranzacții transfrontaliere in peste 120 de monede. In 2021, Goldman Sachs a obținut licența bancara in Japonia, iar noua gama de servicii are la baza platforma cloud lansata in anul 2020, in SUA. (Sursa: Reuters)

