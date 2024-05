Inflația din UK se apropie de targetul BoE – TradeVille

Cheltuielile Cu Salariile Bugetarilor Adâncesc Deficitul

Deficitul bugetar record din primul trimestru, de 36 mld. RON, adică 2% din PIB, este estimat să ajungă până la 1,700 mld. RON in 2024. Însă, adâncirea deficitului nu a fost cauzată de cheltuielile pentru armată, cum susține guvernul, ci din plățile neefectuate în anul 2023. Armata a cheltuit 4.4 mld. RON pentru achizițiile militare, iar volumul lucrărilor de infrastructură a crescut cu doar 7%. Cheltuielile cu salariile bugetarilor si cu bunurile si serviciile au crescut cu 20% vs 11%, cat era prognozat. (Sursa: ZF)

Importurile Agroalimentare Din SUA, La Un Nivel Record

In 2023, Romania a importat din SUA produse agroalimentare in valoare de 79 mil. USD, cu 76% mai mult decât in 2022. Luând in calcul si livrările indirecte prin Olanda, Germania si Italia, importurile din SUA au atins un nivel record, de 211 mil. USD (+11%). SUA se afla in top 20 furnizori de produse alimentare si agricole pentru Romania. (Sursa: Economica.net)

Inflația Din UK Se Apropie De Targetul BoE

Inflația in Marea Britanie a scăzut la 2.3%, cea mai mica rata din ultimii aproape trei ani, in mare parte datorita unei reduceri de 27.1% a preturilor la energie. Aceasta scădere, de la 3.2% in martie, apropie inflația de ținta de 2% a Băncii Angliei, dar este ușor peste estimările economiștilor de 2.1%. Inflația de baza a scăzut la 3.9%, rămânând totuși peste așteptări. In ciuda scăderii inflației la alimente si servicii, presiunile persistente asupra preturilor ar putea amâna reducerile potențiale ale ratelor dobânzilor, piețele financiare fiind acum mai puțin sigure cu privire la o potențială reducere in luna iunie sau august. (Sursa: Yahoo finance)

Yenul Slab Afectează Economia

In aprilie, importurile Japoniei au crescut cu 8.3% datorita yenului slab, ducând la un deficit comercial de 462.5 mld. JPY (3 mld. USD) fata de surplusul anterior de 387 mld. JPY. Yenul slab a crescut costurile importurilor, deși a stimulat exporturile, in special la mașini si componente electrice. Acest deficit comercial reflecta povara economica a deprecierii monedei. Economistul Taro Saito sugerează ca situația s-ar putea îmbunătăți pe măsură ce inflația se “răcește” si salariile cresc, dar avertizează ca un yen mai slab ar putea agrava inflația si afecta negativ consumul. (Sursa: Bloomberg)

Life Is Hard Pret curent 2.55 RON (2.82% ) MCap 75.2M P/E 11.74

Compania de software, Life is Hard, a încheiat T1 2024 raportând o creștere nesemnificativă (+2.6% vs T1 2023) a cifrei de afaceri, in timp ce, la nivelul profitabilității, indicatorul EBITDA si profitul net au suferit scăderi accentuate, de 86.4% respectiv 94.3%, fata de aceeași perioada a anului trecut. Scăderea se datorează, in principal, programului de investiții demarat precum si efectului de baza al veniturilor din proiecte unice. (Sursa: BVB)

Med Life Pret curent 4.600 RON ( -1.29% ) MCap 2.44B P/E 4,741.629

Rezultate financiare pozitive ale MedLife au dus la o creștere de 11% a prețului acțiunilor la BVB. Analistul Marius Pandele crede ca îmbunătățirea marjelor de profit ale companiei oferă o perspectiva optimista pentru restul anului. In primul trimestru al anului 2024, MedLife a raportat venituri de 645 mil. RON, o creștere de 22%, si un profit net de 13 mil. RON, in creștere cu 56%. Cheltuielile au crescut mai puțin decât veniturile, indicând o gestionare eficienta a costurilor. (Sursa: ZF)

Romgaz Pret curent 56.20 RON ( -0.18% ) MCap 21.6B P/E 4.73

Agenția de evaluare financiara Fitch a acordat Romgaz (SNG), ratingul “BBB” – cu o perspectiva stabila, marcând primul rating din istoria companiei. Acesta reflecta planurile ambițioase ale companiei de a dezvolta proiectul Neptun Deep in Marea Neagra, pentru care Romgaz va emite obligațiuni in valoare de 1.5 mld. USD pe piața externa. De asemenea, in raport se evidențiază investițiile semnificative planificate si sprijinul oferit de către stat. (Sursa: ZF)

Citigroup, Pret curent 64.220 USD ( -0.80% ) MCap 124B

Marea Britanie a impus o amenda cumulata de 61.6 mil. GBP (79 mil. USD) băncii americane de investiții Citi pentru deficiente in sistemele si controalele sale de tranzacționare in perioada 1 aprilie 2018 – 31 mai 2022. Amenzile au fost aplicate de Autoritatea de Reglementare Prudențială si de Autoritatea de Conduita Financiara, după o investigație care s-a concentrat pe aceasta perioada. Citi a beneficiat de o reducere de 30% a amenzii după ce a fost de acord sa rezolve problema. Banca a declarat ca incidentul, generat de o eroare individuala, a fost identificat si corectat prompt, si ca a întărit ulterior sistemele si controalele interne pentru a asigura conformitatea cu reglementările. (Sursa: CNBC)

XPeng Inc. Pret curent 8.74 USD ( -0.34% ) MCap 14.9B

Acțiunile Xpeng au crescut cu peste 10% datorita creșterii veniturilor din serviciile de cercetare si dezvoltare pentru Volkswagen si a perspectivelor pozitive in domeniul tehnologiei de conducere autonoma. Veniturile Xpeng din servicii aproape s-au dublat, ajungând la 1 mld. yuani, ceea ce a dus la creșterea marjei brute la 12.9%. Compania își propune sa atingă nivelul patru de conducere autonoma pana anul viitor. Xpeng se așteaptă ca livrările din al doilea trimestru sa crească semnificativ si intenționează sa lanseze un vehicul electric de masa cu caracteristici autonome de nivel doi. (Sursa: Reuters)

Microsoft Corporation Pret curent 430.87 USD (0.43% ) MCap 3.2T P/E 44.25

In cadrul unei conferințe pentru dezvoltatori, Microsoft a prezentat noi instrumente de inteligenta artificiala pentru Windows, inclusiv API-uri pentru a facilita integrarea inteligentei artificiale in software. CEO-ul Satya Nadella a lăudat utilizarea inovatoare a AI de către dezvoltatori. Compania a dezvăluit actualizări pentru Copilot, a extins capacitățile de inteligenta artificiala in cloud cu cipuri AMD si a lansat PC-uri îmbunătățite cu inteligenta artificiala. Prețul acțiunilor a atins un nou maxim la mijlocul acestei săptămâni. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Pret curent 183.95 USD (0.44% ) MCap 1.9T P/E 145.46

Amazon modernizează operatorul Alexa cu inteligenta artificiala generativa si intenționează sa perceapă o taxa de abonament lunara. Acest nou model optimizat, își propune sa concureze cu chatbot, cu inteligenta artificiala de la Google si OpenAI. Actualizarea vine ca urmare a presiunii interne si a unei schimbări de priorități de când Andy Jassy a devenit CEO in 2021. Echipa responsabila se concentrează acum pe a face dispozitivul mai relevant si mai competitiv in peisajul in continua dezvoltare al AI. (Sursa: CNBC)

Nvidia Pret curent 949.90 USD ( -0.42% ) MCap 2.4T P/E 232.81

Prețul acțiunilor Nvidia a depășit pentru prima data in istorie pragul de 1,000 USD in ședința de after-hours de ieri, după publicarea ultimelor rezultate financiare. Compania a reușit sa depășească așteptările analiștilor, raportând venituri de peste 26 mld. USD si anunțând o divizarea a acțiunii in raport de 10:1. Astfel, investitorii vor avea posibilitatea sa achiziționeze acțiuni ale companiei la un preț de aproximativ 100 USD. Pentru trimestrul in curs, Nvidia prognozează venituri de aproximativ 28 mld. USD. (Sursa: CNBC)

