Inflația din zona euro la 2.1% – TradeVille

Prețurile producției industriale, în creștere

Prețurile producției industriale din România au crescut în iulie 2025 cu 2.7% față de aceeași lună a anului trecut și cu 5% față de iunie, potrivit INS. Pe piața internă, majorarea a fost de 6.68% față de luna precedentă și de 2.51% anual, iar pe piața externă de 0.74% lunar și de 3.18% anual. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în industria bunurilor de uz curent (+6.23%), bunurilor intermediare (+3.52%), bunurilor de folosință îndelungată (+3.22%) și industria bunurilor de capital (+2.88%), iar sectoarele distribuția apei și salubritate (+10.46%) și industria extractivă (+4.28%) au contribuit semnificativ la creșterea prețurilor. (Sursa: INS)

Apartamentele vechi în vogă

Prețul mediu al unui apartament vechi cu trei camere din București a depășit pentru prima dată după 2009 pragul de 130.000 EUR, ajungând la 130.461 EUR. Creșterea de 1.25% față de iulie și de 17.2% față de august 2024 reflectă cererea susținută și oferta limitată pe piața rezidențială. Cartierele cu cele mai mari majorări lunare au fost Berceni (+10.000 EUR), Drumul Taberei (+9.000 EUR) și Militari (+6.000 EUR), în timp ce zonele premium precum Unirii-Victoriei și Dristor au înregistrat scăderi. Ajustarea TVA-ului pentru locuințele noi a direcționat cererea către apartamentele vechi, iar ritmul anual de creștere ar putea ajunge la 20% până la finalul anului. (Sursa: ZF)

Inflația din zona euro la 2.1%

Inflația din zona euro s-a situat în luna august peste ținta Băncii Centrale Europene. Prețurile de consum au fost în creștere cu 2.1% față de anul trecut, în timp ce inflația de bază a rămas la 2.3%. Ritmul de creștere al prețurilor serviciilor a încetinit la 3.1%, consolidând așteptările ca BCE va menține dobânzile nemodificate la următoarea întâlnire. Raportul sugerează că nu sunt anticipate reduceri suplimentare ale ratelor în acest an. (Sursa: Bloomberg)

Livrările de mașini electrice chineze, în revenire

Livrările producătorilor chinezi de mașini electrice au revenit în august, impulsionate de lansarea unor modele noi, accesibile ca preț. Nio, Leapmotor și Xpeng au stabilit recorduri lunare, în timp ce BYD a raportat o creștere de 22% față de anul trecut. Alte companii, precum Li Auto, au înregistrat scăderi, afectate de controverse și stagnarea cererii, iar Xiaomi și Aito au menținut livrările relativ constante. (Sursa: CNBC)

One United Properties Preț curent 26.15 RON (8.06%) MCap 2.89B P/E 7.37

Acțiunile One United Properties s-au apreciat marți dimineață cu 8.3%, pe un rulaj de 2.2 mil. RON, după anunțul privind lansarea unui program de răscumpărare a până la 20% din capitalul social. Valoarea companiei a crescut cu circa 220 mil. RON, la 2.9 mld. RON. Oferta are un plafon de 884 mil. RON, cu prețuri între 25 și 40 RON/acțiune, iar fondatorii nu vor participa la răscumpărare. (Sursa: ZF)

Prefab București Preț curent 2.80 RON (3.70%) MCap 117M P/E -149.80

Prefab București și-a schimbat acționariatul majoritar în urma unei tranzacții de 65 mil. RON, prin care antreprenorul Petre Milut (52%) și investitorul Andrei Carol Stieber (13%) și-au vândut pachetele către Celco Constanța. În urma acestei operațiuni, Celco își majorează participația de la 30.5% la peste 95% din capitalul social, apropiindu-se de pragul pentru o ofertă de preluare obligatorie. Schimbarea survine într-o perioadă dificilă pentru Prefab, compania raportând pierderi nete de 1.3 mil. RON în S1 2025, la o cifră de afaceri de 33.4 mil. RON, pe fondul scăderii vânzărilor și al costurilor ridicate. (Sursa: ZF)

Premier Energy Plc Preț curent 20.65 RON ( -0.96%) MCap 2.58B P/E 4.66

Premier Energy a anunțat numirea Lorenei Voicu în funcția de Director Financiar pentru diviziile de Energie Regenerabilă și Gaze Naturale. Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul financiar și audit, Lorena a ocupat anterior rolul de CFO al Alive Capital și al diviziei de Energie Regenerabilă a Grupului, unde a coordonat procese de audit, raportare financiară, tranzacții M&A și pregătirea listării la bursă. Ea a auditat anterior companii recent integrate în Grup, ceea ce îi conferă o perspectivă valoroasă. (Sursa: BVB)

TESLA INC. Preț curent 329.49 USD ( -1.31%) MCap 1.04T

Elon Musk a declarat că aproximativ 80% din valoarea Tesla va proveni pe viitor din proiectul Optimus, robotul umanoid aflat încă în dezvoltare, și nu din businessul auto. Noul „master plan” al companiei, publicat recent, menționează pentru prima dată roboții ca direcție strategică majoră. Totuși, Tesla nu a oferit detalii clare despre calendarul și comercializarea Optimus, Musk estimând doar că livrările către companii ar putea începe în a doua jumătate a lui 2026. Între timp, livrările de mașini Tesla au scăzut cu 13% în prima jumătate a anului, marcând o pierdere de ritm pentru activitatea sa principală. (Sursa: Bloomberg)

Mcdonald's Corporation Preț curent 315.49 USD (0.62%) MCap 230B

McDonald’s anunță revenirea și extinderea meniului său de tip Extra Value Meals, oferind clienților combo-uri cu 15% reducere față de achiziționarea produselor separat. Oferta include opt meniuri populare, precum Big Mac, McNuggets sau McMuffin cu ou, și promoții speciale temporare. Compania mizează pe aceste reduceri pentru a atrage clienți sensibili la preț, într-un context de scădere a traficului în lanțurile de fast-food. (Sursa: CNBC)

Deckers Outdoor Corp Preț curent 122.86 USD (2.70%) MCap 3.21B

UBS recomandă achiziția acțiunilor Deckers Outdoor, producătorul brandurilor Hoka, Ugg și Teva, considerând că sunt „semnificativ subevaluate”. Analistul Jay Sole estimează că acțiunile ar putea urca cu aproape 32% în următoarele 12 luni, datorită creșterii potențiale a vânzărilor, extinderii geografice și a investițiilor în marketing. Hoka, cu trendul său de pantofi „max cushioning”, este văzut ca un motor principal de creștere pentru companie. (Sursa: CNBC)

The Kraft Heinz Company Preț curent 26.03 USD ( -6.94%) MCap 31.8B

Kraft Heinz a anunțat că se va diviza în două companii listate separat, despărțind produsele cu creștere mai rapidă și mai populare, precum Heinz Ketchup și Kraft Mac & Cheese, de produsele alimentare cu creștere lentă, cum ar fi Oscar Mayer și Lunchables. Scopul este de a permite fiecărui segment să se dezvolte mai eficient și să concentreze managementul pe brandurile-cheie. Tranzacția, estimată să se finalizeze în a doua jumătate a lui 2026, va fi realizată printr-un spin-off fără taxe, iar detaliile privind denumirile companiilor vor fi comunicate ulterior. (Sursa: Bloomberg)

SAP SE Preț curent 227.80 EUR ( -2.61%) MCap 268B

SAP va investi peste 20 mld. EUR în dezvoltarea capacității de „sovereign cloud” în Europa pe parcursul următorului deceniu, pentru a sprijini ambițiile regiunii în domeniul AI. Scopul este ca datele clienților să fie stocate în interiorul UE, respectând reglementările GDPR. Compania va extinde ofertele de cloud pentru a include o platformă IaaS și opțiuni on-site operate de SAP. Inițiativa urmărește creșterea suveranității tehnologice europene, în contextul tensiunilor geopolitice și al concurenței cu SUA și China. (Sursa: CNBC)

